Grossbritannien

Die Namen der Abfallfahrzeuge von South Tyneside sind der Brüller

Zuerst Boaty McBoatface ... und nun das!

Was passiert, wenn man Briten darüber abstimmen lässt, Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes zu taufen? Na, was wohl?
02.02.2026, 20:2802.02.2026, 20:28
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Wer mag sich erinnern? Zehn Jahre ist es her: Der Natural Environment Research Council (NERC), der Forschungsrat für Umweltwissenschaften Grossbritanniens, verkündete, sein neuestes, hypermodernes Polarschiff per Online-Volksabstimmung benennen zu lassen. Und siehe da: Weitaus am meisten Stimmen holte der Namensvorschlag ... RRS Boaty McBoatface.

«Boaty McBoatface» – so soll das neue 290-Millionen-Franken-Forschungsschiff getauft werden

(RRS steht für Royal Research Ship, falls ihr euch wundert)

Der NERC setzte sich in der Folge darüber hinweg und gab einem der wenigen Namensvorschläge den Vorzug, der nicht zur Gaudi-Fraktion gehörte: RRS Sir David Attenborough heisst das Schiff nun (das sich übrigens aktuell in der Antarktis befindet – nur so, nebenbei).

Oder wie war das nochmals mit den schottischen Schneeräumfahrzeugen? Dank der Streufahrzeug-Tracker-App der nationalen Verkehrsbehörde Schottlands (weil du doch schon immer wissen wolltest, wo deine Lieblings-Streufahrzeuge in Echtzeit sind, oder?) erfuhr die Welt, dass jene für die Infrastruktur lebenswichtigen behördlichen Einsatzfahrzeuge ...

Gritney Spears, Gritter Thunberg – Schottlands Schneeräumfahrzeuge sind der Brüller

... allesamt Namen wie Spready Mercury, Buzz Iceclear oder Gritney Spears tragen.

Somit gilt im Vereinigten Königreich offenbar die Regel: Wann immer sich die Möglichkeit bietet, etwas zu veräppeln (ganz besonders, wenn dieses «Etwas» offizieller Natur ist), ist es absolute Pflicht, dies zu tun. Neustes Beispiel gefällig? Bitte sehr: Willkommen in South Tyneside, Teil des Grossraums von Newcastle im Norden Englands!

South Tyneside Council - Leader Cllr Tracey Dixon and new fleet of refuse vehicles at Middlefields, South Shields https://www.southtyneside.gov.uk/article/935/Bins-and-recycling
Gemeinderätin Tracey Dixon hätte da eine Bitte an die Bevölkerung.Bild: southtyneside.gov.uk

«Wir baten euch, liebe Einwohner, bei der Namensfindung für unsere 16 brandneuen Müllfahrzeuge mitzuhelfen», schreibt der Gemeinderat in einer offiziellen Mitteilung. «Und wir wurden nicht enttäuscht!»

Mehr als 200 «kreative Vorschläge» seien eingereicht worden. Die Abfallteams bekamen die Aufgabe, ihre Favoriten in die engere Wahl zu nehmen, und die Anwohner konnten über die endgültigen Namen abstimmen.

South Tyneside Council - Leader Cllr Tracey Dixon and new fleet of refuse vehicles at Middlefields, South Shields https://www.southtyneside.gov.uk/article/935/Bins-and-recycling
Nein, Dennis ist die Automarke, nicht der Name 🤣Bild: southtyneside.gov.uk

Und hier sind sie, die Gewinner-Namen, die von den stolzen Bürgern von South Tyneside ausgewählt wurden:

Ja: bin/dustbin = Abfallkübel, trash/rubbish/waste = Abfall, etc.

  • Binny McBin Face
  • Obi One Binobi
  • Donald Dump
  • Trash Gordon
  • Bindiana Jones
  • Bin Diesel
  • Rubbishaurus Rex
  • Binjamin
  • Batteries Not Included
  • Bin There Done That
  • The Flying Dustman
  • Dustbin Hoffman
  • Thomas the Trash Wagon
  • The Bin Reaper

Obacht, also, am Entsorgungstag – denn der MÜLLEIMER-SENSEMANN könnte durch die Strassen schleichen!

Bleibt nur noch die Frage, weshalb wir hierzulande nicht auch mehr so verfahren können? Ach.

