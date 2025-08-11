klar16°
Spass
Grossbritannien

Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in Schlagzeilen

Perlen des Lokaljournalismus - UK Edition https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3VC69K5dK2r4HDV8w3F7ybq/foul-mouthed-parrot-on-loose-celebrating-local-news-stories
Breaking News! «Panik, nachdem Mann seine Crumpets verbrennt!»Bild: bbc

Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen

11.08.2025, 04:4811.08.2025, 04:48
Oliver Baroni
Oliver Baroni
Mehr «Spass»

Von banal bis bizarr – hier kommen 29 Perlen des britischen Lokaljournalismus!

Okay – 30, wenn man das oben stehende Foto dazurechnet.

Und einen Bonus aus Übersee gibt's als Postskriptum auch dazu ... ach, egal.

Tauchen wir gleich ein mit der folgenden Sensationsmeldung:

Lokalschlagzeilen zum Brüllen https://www.walesonline.co.uk/news/real-life/woman-pays-175-hamster-stuffed-28447682
Bild: walesonline.co.uk

Boah. Das ist mal ein Auftakt!

Und wir dachten, bei Lokaljournalismus gehe es eher um Zeugs wie das hier:

Perlen des Lokaljournalismus aus Grossbritannien craplocalnews
Bild: twitter/craplocalnews

«Opa kehrt mit dem Bus aus Cornwall zurück.» Jawohl. Genau so. Bodenständige Schlagzeilen über bodenständige Leute von dort, wo die Welt noch in Ordnung ist und ...

Perlen des Lokaljournalismus – UK Edition https://x.com/CrapLocalNews/status/1717456120497721438/photo/1
Bild: twatter

... oh, verdammt.

«Mädchen mit Augenklappe wird von Lehrer Pirat genannt» ...? Okay, etwas Kontext wäre hilfreich.

Derweil fahndet die Polizei nach einem ...

Lokalnachrichten aus Grossbritannien https://x.com/craplocalnews
Bild: twatter/craplocalnews

... Busssessel-Beisser?

Uff, wie viele s wollt ihr noch in einem einzigen Wortbegriff reinwürgen? Kein Wunder will niemand Deutsch lernen müssen.

Ab nach Schottland! Dort geht's ab. Oder eben nicht ab:

Lokalnachrichten aus Grossbritannien Bbc scotland
Bild: bbc scotland

Okay, hier hat sich der Schlagzeilen-Produzent einfach ein Wortspiel erlaubt.

Genauso wie hier:

Grossartige Schlagzeilen aus Grossbritannien metro.co.uk
Bild: metro

Ihr Busch wurde derart buschig, bis er ausser Kontrolle geriet.

Derweil, in Leeds:

Perlen des Lokaljournalismus - UK Edition https://x.com/CrapLocalNews/status/1631232498167345156/photo/1
Bild: twatter/CrapLocalNews

«Sehr unhöfliche» Beleidigungen: «Protzer», «Jungfrau».

Hey, manchmal sind es keine Regionalnachrichten, die bizarre Schlagzeilen ergeben, sondern Meldungen von nationalem Belang:

Rektal eingeführt - Schlagzeile aus Grossbritannien Metro.co.uk
Bild: Metro.co.uk

Und die traurige Wahrheit ist: Wir glauben euch jedes Wort.

Genauso wie bei dieser Schlagzeile:

Grossartige Schlagzeilen aus Grossbritannien
Bild: The Independent

Nun, wenn also die britische Bevölkerung in fast allen Belangen falschliegt, dann erstaunt dieses Zitat hier auch nicht gross:

Grossartige Schlagzeilen aus Grossbritannien https://x.com/craplocalnews
Bild: twitter/craplocalnews

Womit wir bei den Tier-News wären – ein besonderes Steckenpferd (ähem) des Lokaljournalismus! Yay!

Los geht's!

Perlen des Lokaljournalismus - UK Edition https://x.com/CrapLocalNews
Bild: x.com/CrapLocalNews

Wo isch Balli? Ach, auf Hunde ist immer Verlass, wenn es um Wohlfühl-News geht, oder?

Oder?

Oder??

Perlen des Lokaljournalismus - UK Edition https://x.com/craplocalnews
Bild: twatter/craplocalnews

Nein aber auch! Welches Biest macht denn sowas??

Lokalnachrichten aus Grossbritannien https://x.com/craplocalnews
Bild: craplocalnews

WIE BITTE? WAS ist nur aus dieser Welt geworden??!

Und um andere Tierarten steht's offenbar auch nicht besser:

Perlen des Lokaljournalismus - UK Edition https://x.com/craplocalnews
Bild: twatter/craplocalnews

Von den auf Feuerwehrleuten kotzenden, von Dächern runterfallenden Möwen zu den ...

Perlen des Lokaljournalismus - UK edition https://x.com/MentalHeadline
Bild: twatter

... fluchenden Papageien! Diese wurden auf frischer Tat ertappt, «wie sie sich gegenseitig ermutigten, Zoobesucher anzufluchen».

Und dann wäre da noch die Breaking News über jene «furchtlose Katze» ...

Perlen des Lokaljournalismus, UK Edition https://x.com/craplocalnews
Bild: twatter/craplocalnews

... die sich partout nicht aus dem örtlichen Supermarkt verbannen lässt. Krasse Story.

Okay, nun was Ernstes: Eines der allergrössten sozialen Ärgernisse der Briten ist der Zustand der öffentlichen Strassen. Ein Mann aus Manchester suchte – und fand! – einen Weg, die örtlichen Behörden dazu zu zwingen, Schlaglöcher zu reparieren:

Lokal News aus Grossbritannien https://x.com/craplocalnews
Bild: x.com/craplocalnews

Denn: «Anscheinend ist ein Penis schlimmer als ein riesengrosses Loch in der Strasse.» Und, ach ja: Er nannte sich «Wanksy». Because of course he did.

Zwischen diesen beiden Tweets des Liverpool Echo liegt gerade mal eine (1!) Minute:

Liverpool safest place ... or not? Liverpool Echo
Bild: Liverpool Echo

Leute, lasst euch von der rabiaten Teenagerin mit der Axt im Stadtpark nicht irritieren – wir sind imfall die sicherste Stadt im ganzen Vereinigten Königreich!

Zumal es in anderen Städten ebenfalls zu gefährlichen Situationen kommen kann:

Lokalnachrichten in Grossbritannien - Milton Keynes Edition! BBC News
Bild: BBC News

Einen Bus klauen? Pah! Anfänger! Wennschon, dennschon:

Perlen des Lokaljournalismus - UK Edition Daily Record
Bild: Daily Record

Merke: Lambrini, Tollkirsche und eine 14 Meter lange Fähre vertragen sich nicht.

Nun etwas Good News:

Die Wunder der modernen Medizin! Dank eines Hirnimplantats konnte ein an Locked-in-Syndrom leidender ALS-Patient erstmals kommunizieren. Dieser nutzte seine neu gewonnene Freiheit mit Bedacht ...

Grossartige Schlagzeilen aus Grossbritannien the Independent
Bild: the Independent

... indem er Bier und Curry bestellte und darum bat, Tool «laut» zu hören.

Lokalschlagzeilen aus Grossbritannien EDP24.co.uk
Bild: EDP24.co.uk

Soll da jemand sagen, Norfolk sei rückständig und abgeschieden! Schaut nur, wie weit ihr Einfluss reicht!

Jeder kann mal einen Fehler machen. Perlen des Lokaljournalismus aus Grossbritannien Manchester Evening News
Bild: Manchester Evening News

Ich meine, hey, wer hat das nicht schon erlebt? Eben noch gehst du deinem gewohnten Alltag nach, und im nächsten Moment trittst du mit einem gezielten Karate-Kick einen Rentner in den Fluss. Kann passieren ...

... zumal, hey, in Manchester gibt's nämlich viel Schlimmeres:

Bild
Bild: Manchester Evening News

«Hallo! Das Rektorat der örtlichen Grundschule hier – sprechen wir hier mit der Oma der kleinen Phoebe?»
«Ja. Oh je, was hat sie denn angestellt? »
«Nun ...»

Grossartige Lokalnachrichten … UK Edition! metro.co.uk
Bild: metro

Nirgendwo steht im Schulreglement, dass ein Mikrowellenherd nicht auch als Schulranzen dienen kann. WO IST ALSO DAS PROBLEM??

Perlen des Lokaljournalismus - UK Edition BBC
Bild: BBC

Ein verwaistes Tee-Kränzchen taucht urplötzlich mitten im Wald auf – doch von den Gästen fehlt jede Spur. Wenn das sich nicht nach der Anfangsszene einer Netflix-Mystery-Serie anhört!

News aus Wales: Mann geht für die Ukraine kämpfen, weil er &quot;nicht viel los hat&quot;. Wales Online
Bild: WalesOnline

«Hey, weshalb denn nicht? Ich habe sonst nichts los.»

So. Und zum Abschluss zwei absolute Klassiker:

Die britischste Schlagzeile EVER: Möve fällt in Curry-Topf, wird Orange. metro.co.uk
Bild: metro

Die wohl britischste Newsmeldung aller Zeiten?

BREAKING NEWS: Möwe fällt in Curry-Topf; wird orange

Oder vielleicht eher diese Story hier:

Ein KLASSIKER - grossartige Schlagzeilen aus Grossbritannien
Bild: ThefackingDailyMail

Und dafür gibt es eine Busse? Faschos!

ACH ÜBRIGENS: Wollt ihr den ausgestopften Hamster sehen?
Bitte sehr:

Surprise
Tadaa!Bild: dailypost.co.uk


BONUS: U-S-A! U-S-A!

Lokalnachrichten-Schlagzeiulen. Local news https://www.jalopnik.com/the-weed-belongs-to-the-spider-monkey-in-the-onesie-of-1851731295/

«Die vier Kisten mit Gras gehören dem einmonatigen Klammeraffen im Strampler, Officer. Ichschwör imfall. Es ist auch sein Rolls-Royce.»

Britannien bizarr

Und NUN: 40 Beweise, dass die Briten die lustigsten Menschen der Welt sind
von Oliver Baroni
31
Kommentar
Ein Hoch auf den britischen Spott – gerade, wenn es darum geht, Musk zu bashen
von Oliver Baroni
120
Wie geht es dem «Flying Guy»? So läuft ein Cheese Rolling tatsächlich ab
von Oliver Baroni
41
«Hör auf, uns E-Mails zu schreiben, Harriet!» – Pfarrers lustige Antwort auf Künstlerin
von Oliver Baroni
16
Krisen hin oder her: Hier sind 50 Gründe, warum Britain immer Great sein wird
von Oliver Baroni
48
Ich war am Cooper's Hill Cheese Rolling ... und OMG, WAR DAS GEIL
von Oliver Baroni
49
videovideo
Britannien bizarr – wenn Lord Kübelkopf und Graf Eimergesicht kandidieren
von Oliver Baroni
40
Mit dem Bier in der Hand auf der Flucht: So locker nimmt dieser Brite die Terrorattacke
16
BREAKING NEWS: Möwe fällt in Curry-Topf; wird orange
von Oliver Baroni
8
26 skurrile Dinge, die du so nur in Grossbritannien siehst
36
«Boaty McBoatface» – so soll das neue 290-Millionen-Franken-Forschungsschiff getauft werden
von Oliver Baroni
11
Kommentar
Fertig mit FUCK, SHIT und Co.! Es gibt doch viel bessere englische Fluchwörter, ihr TWATS
von Oliver Baroni
98
videovideo
