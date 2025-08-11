Breaking News! «Panik, nachdem Mann seine Crumpets verbrennt!» Bild: bbc

Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen

Oliver Baroni Folge mir

Von banal bis bizarr – hier kommen 29 Perlen des britischen Lokaljournalismus!

Okay – 30, wenn man das oben stehende Foto dazurechnet.



Und einen Bonus aus Übersee gibt's als Postskriptum auch dazu ... ach, egal.

Tauchen wir gleich ein mit der folgenden Sensationsmeldung:

Bild: walesonline.co.uk

Boah. Das ist mal ein Auftakt!

Und wir dachten, bei Lokaljournalismus gehe es eher um Zeugs wie das hier:

Bild: twitter/craplocalnews

«Opa kehrt mit dem Bus aus Cornwall zurück.» Jawohl. Genau so. Bodenständige Schlagzeilen über bodenständige Leute von dort, wo die Welt noch in Ordnung ist und ...

Bild: twatter

... oh, verdammt.

«Mädchen mit Augenklappe wird von Lehrer Pirat genannt» ...? Okay, etwas Kontext wäre hilfreich.

Derweil fahndet die Polizei nach einem ...

Bild: twatter/craplocalnews

... Busssessel-Beisser?

Uff, wie viele s wollt ihr noch in einem einzigen Wortbegriff reinwürgen? Kein Wunder will niemand Deutsch lernen müssen.

Ab nach Schottland! Dort geht's ab. Oder eben nicht ab:

Bild: bbc scotland

Okay, hier hat sich der Schlagzeilen-Produzent einfach ein Wortspiel erlaubt.

Genauso wie hier:

Bild: metro

Ihr Busch wurde derart buschig, bis er ausser Kontrolle geriet.

Derweil, in Leeds:

Bild: twatter/CrapLocalNews

«Sehr unhöfliche» Beleidigungen: «Protzer», «Jungfrau».

Hey, manchmal sind es keine Regionalnachrichten, die bizarre Schlagzeilen ergeben, sondern Meldungen von nationalem Belang:

Bild: Metro.co.uk

Und die traurige Wahrheit ist: Wir glauben euch jedes Wort.

Genauso wie bei dieser Schlagzeile:

Bild: The Independent

Nun, wenn also die britische Bevölkerung in fast allen Belangen falschliegt, dann erstaunt dieses Zitat hier auch nicht gross:

Bild: twitter/craplocalnews

Womit wir bei den Tier-News wären – ein besonderes Steckenpferd (ähem) des Lokaljournalismus! Yay!

Los geht's!

Bild: x.com/CrapLocalNews

Wo isch Balli? Ach, auf Hunde ist immer Verlass, wenn es um Wohlfühl-News geht, oder?

Oder?

Oder??

Bild: twatter/craplocalnews

Nein aber auch! Welches Biest macht denn sowas??

Bild: craplocalnews

WIE BITTE? WAS ist nur aus dieser Welt geworden??!

Und um andere Tierarten steht's offenbar auch nicht besser:

Bild: twatter/craplocalnews

Von den auf Feuerwehrleuten kotzenden, von Dächern runterfallenden Möwen zu den ...

Bild: twatter

... fluchenden Papageien! Diese wurden auf frischer Tat ertappt, «wie sie sich gegenseitig ermutigten, Zoobesucher anzufluchen».

Und dann wäre da noch die Breaking News über jene «furchtlose Katze» ...

Bild: twatter/craplocalnews

... die sich partout nicht aus dem örtlichen Supermarkt verbannen lässt. Krasse Story.

Okay, nun was Ernstes: Eines der allergrössten sozialen Ärgernisse der Briten ist der Zustand der öffentlichen Strassen. Ein Mann aus Manchester suchte – und fand! – einen Weg, die örtlichen Behörden dazu zu zwingen, Schlaglöcher zu reparieren:

Bild: x.com/craplocalnews

Denn: «Anscheinend ist ein Penis schlimmer als ein riesengrosses Loch in der Strasse.» Und, ach ja: Er nannte sich «Wanksy». Because of course he did.

Zwischen diesen beiden Tweets des Liverpool Echo liegt gerade mal eine (1!) Minute:

Bild: Liverpool Echo

Leute, lasst euch von der rabiaten Teenagerin mit der Axt im Stadtpark nicht irritieren – wir sind imfall die sicherste Stadt im ganzen Vereinigten Königreich!

Zumal es in anderen Städten ebenfalls zu gefährlichen Situationen kommen kann:

Bild: BBC News

Einen Bus klauen? Pah! Anfänger! Wennschon, dennschon:

Bild: Daily Record

Merke: Lambrini, Tollkirsche und eine 14 Meter lange Fähre vertragen sich nicht.

Nun etwas Good News:

Die Wunder der modernen Medizin! Dank eines Hirnimplantats konnte ein an Locked-in-Syndrom leidender ALS-Patient erstmals kommunizieren. Dieser nutzte seine neu gewonnene Freiheit mit Bedacht ...

Bild: the Independent

... indem er Bier und Curry bestellte und darum bat, Tool «laut» zu hören.

Bild: EDP24.co.uk

Soll da jemand sagen, Norfolk sei rückständig und abgeschieden! Schaut nur, wie weit ihr Einfluss reicht!

Bild: Manchester Evening News

Ich meine, hey, wer hat das nicht schon erlebt? Eben noch gehst du deinem gewohnten Alltag nach, und im nächsten Moment trittst du mit einem gezielten Karate-Kick einen Rentner in den Fluss. Kann passieren ...

... zumal, hey, in Manchester gibt's nämlich viel Schlimmeres:

Bild: Manchester Evening News

«Hallo! Das Rektorat der örtlichen Grundschule hier – sprechen wir hier mit der Oma der kleinen Phoebe?»

«Ja. Oh je, was hat sie denn angestellt? »

«Nun ...»

Bild: metro

Nirgendwo steht im Schulreglement, dass ein Mikrowellenherd nicht auch als Schulranzen dienen kann. WO IST ALSO DAS PROBLEM??

Bild: BBC

Ein verwaistes Tee-Kränzchen taucht urplötzlich mitten im Wald auf – doch von den Gästen fehlt jede Spur. Wenn das sich nicht nach der Anfangsszene einer Netflix-Mystery-Serie anhört!

Bild: WalesOnline

«Hey, weshalb denn nicht? Ich habe sonst nichts los.»

So. Und zum Abschluss zwei absolute Klassiker:

Bild: metro

Die wohl britischste Newsmeldung aller Zeiten?

Oder vielleicht eher diese Story hier:

Bild: ThefackingDailyMail

Und dafür gibt es eine Busse? Faschos!

ACH ÜBRIGENS: Wollt ihr den ausgestopften Hamster sehen?

Bitte sehr:



Tadaa! Bild: dailypost.co.uk



BONUS: U-S-A! U-S-A!

«Die vier Kisten mit Gras gehören dem einmonatigen Klammeraffen im Strampler, Officer. Ichschwör imfall. Es ist auch sein Rolls-Royce.»