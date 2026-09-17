Immo Bizarre

Mel B – erklärst du uns mal dein WC, bitte?

Jetzt, wo das Landhaus von Scary Spice erneut verkauft wird, geht ihr 90s-Spiegel-Badezimmer FROM HELL nochmals von vorn wieder viral.

Oliver Baroni Folge mir

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Mitbekommen? Mel Bs Landhaus wird verkauft.

Ja genau – Mel B. As in: Melanie Brown. As in: Scary Spice.

Bild: www.imago-images.de

As in: The motherf***ing Spice Girls!

Bild: www.imago-images.de

Okay, halt – nicht Mel B selbst verkauft hier, sondern der jetzige Besitzer. Mel verkaufte das Teil offenbar bereits in den Nullerjahren. ABER – die Einrichtung soll immer noch weitgehend wie damals sein.

Und, naja – «Landhaus» ist fast ein wenig abwertend. «Land-Anwesen» wäre etwas korrekter. «Herrschaftssitz» oder so. Denn das Teil ist RIESIG.

Nur schon das Haupthaus hat drei primäre Empfangsräume (reception rooms) und Wohnzimmer …

… sowie einen weitläufigen Wohn- und Schlafbereich in den Obergeschossen mit sieben (7!) Schlafzimmern inklusive eines Spielzimmers und eines Umkleideraums.

Dann wären da noch eine ordentlich grosse Wohnküche, …

… ein Esszimmer, …

… eine Orangerie, …

… eine Bibliothek und historische Kellerräume.

Auf dem Anwesen befinden sich zusätzlich noch die «Manor Lodge & Stables» – ein eigenständiges Gästehaus, …

… das derzeit als zwei Maisonette-Wohnungen eingerichtet ist, mit insgesamt 2 Schlafzimmern und einem Studio im ersten Stock.

Dann gibt es noch Garageneinstellplätze für sieben (7!) Autos, ein separates Wellness-Gebäude …

… mit Swimmingpool, …

… Fitnessraum, Sauna, …

… Massageraum und Dampfbad, ...

… eine zu einem Gärtnerbüro (mit eigener Küche und Bad) umgebaute Holzscheune, ...

… einen Schuppen für Traktoren sowie eine weitere Garage.

Ach ja – da wären noch das viktorianische Gewächshaus, …

… ein historisches Taubenhaus, ein Tennisplatz (mit Gras – wie Wimbledon, weisch) …

… sowie «ein grosser Steintempel» im Garten.

Ja, ein Steintempel.

Alles in allem umfasst das um die 3,55 Hektaren.

Guckt – sogar ein Bächlein ist auf dem Grundstück!

Ein Bächlein mit Brücklein, sogar. Jö.

Und das unweit von London im malerischen Buckinghamshire.

Das alles hat natürlich seinen Preis. 11 Millionen Pfund (12 Millionen Franken) wollen sie dafür.

Okay – weitere Bilder vom Anwesen zeigen wir euch unten. Aber zuerst müssen wir über das Badezimmer reden. Guckt mal:

Sagen wir es mal so: Man muss jemand sein, der sich gerne im Spiegel betrachtet. Sorry – in den Spiegeln. Uff – ALLES ist Spiegel. Überall. Gehörst zur Gattung Mensch, die sich öfter mal fragt, «Sieht mein Hintern darin dick aus?», bekommst du in Mel Bs Badezimmer ein für alle Mal die abschliessende Antwort darauf.

Und, ach ja: Eine Discokugel hat es auch. Because of course hat es eine Discokugel.

Aber selbst in diesem crazy Badezimmer sticht etwas heraus:

Zwei WCs.

Gegenüber positioniert.

Öh … wieso?

Damit man sich tief in die Augen gucken kann während des Drückens? Damit man die Konversation nicht unterbrechen muss … während des Drückens?

Okay, jetzt, wo wir's gerade erwähnen ... hat Mel B nicht bei «MTV Cribs» etwas in dieser Richtung gesagt? Dass sie zwei WCs direkt gegenüber voneinander einbauen liess, damit sie und eine Freundin während Partys auch beim Toilettengang weitertratschen konnten?

Und danach sich den Allerwertesten putzen, während man sich und sein Gegenüber von allen Seiten bewundern darf?

Hmm. Fakt ist: Jetzt, wo das Haus wieder auf den Markt gekommen ist, geht Scary Spice' Doppel-WC ordentlich viral.

Okay – wie versprochen, hier noch weitere Bilder vom Verkaufsobjekt.

Und? An einem Kauf interessiert? Um die 12 Millionen Franken locker? Bitte sehr: HIER geht's zum Kaufinserat.

Ach ja – ein Fun Fact: Das Hauptgebäude kann seinen Ursprung auf eine erste Erwähnung im Domesday Book (die im Jahr 1086 von Wilhelm dem Eroberer in Auftrag gegebene, umfassende Bestandsaufnahme des Landbesitzes und der Steuergrundlagen in England) zurückverfolgen.

Wie die WCs damals wohl aussahen ...?