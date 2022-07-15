Frozen Cocktails! 10 erfrischende Drinks für die heissen Sommerabende

Niemand kann schlecht gelaunt sein mit einem Frozen Cocktail in der Hand – 10 Beweise Bild: shutterstock

Ice, Ice, Baby für die heissen Tage! Mit Alkohol. Aber vor allem mit viel Eis. Mmh.

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Wissenschaftliche Studien belegen: Niemand kann schlecht gelaunt sein, mit einem Frozen Cocktail in der Hand.

Okay, okay – ich habe jetzt gerade keine dieser eben genannten ‹wissenschaftlichen Studien› zur Hand ... aber die Aussage stimmt, behaupte ich nun mal.

Die gute Nachricht lautet: Frozen Cocktails lassen sich auch bei dir zu Hause einfach zubereiten – WENN du Folgendes zur Hand hast:

Einen Mixer ...

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... und Eis.

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Und zwar viel Eis. Aber wenn du dir einigermassen regelmässig Cocktails gönnst, solltest du dir sowieso angewöhnt haben, immer genügend Eis im Kühlfach zu haben.

Deshalb gibt's nun, für deine warmen Sommerabende, 10 grossartige Cocktailrezepte!

Aber erst mal ...

Ein paar Tipps:

Für Frozen Cocktails ist oft Crushed Ice von Vorteil. So was gibt's in vielen Supermärkten und Tankstellen sackweise zu kaufen. Hast du kein Crushed Ice, tun es Eiswürfel selbstredend auch; man muss einfach den Mixer etwas länger laufen lassen.

von Vorteil. So was gibt's in vielen Supermärkten und Tankstellen sackweise zu kaufen. Hast du kein Crushed Ice, tun es Eiswürfel selbstredend auch; man muss einfach den Mixer etwas länger laufen lassen. Falls nicht anders notiert, sollte man die Drinks jeweils im Mixer so lange pürieren, bis eine breiartige Konsistenz erreicht ist . Es empfiehlt sich dementsprechend, die Drinks mit Papierhalmen zu servieren.

. Es empfiehlt sich dementsprechend, die Drinks mit Papierhalmen zu servieren. Um bei den Rezepten jeweils die richtige Menge an Eiswürfeln oder Crushed Ice zu haben, jeweils das Eis vor dem Pürieren im zu verwendenden Servierglas abmessen!

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Das ergibt dann nach dem Pürieren zusammen mit den Zutaten ziemlich perfekt die richtige Menge fürs Glas (perfekt demonstriert im folgenden Video, das ich von den Lockdown-Cocktail-Sessions rezykliert habe).

Frozen Margarita

Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

5 cl Tequila

3 cl Triple Sec

2 cl frischer Limettensaft

Salz Das Salz auf einen kleinen flachen Teller geben. Den Rand einer Margarita-Schale am Limettenfruchtfleisch entlangführen und dann in das Salz tupfen, sodass ein feiner Salzrand entsteht. Die restlichen Zutaten mit einer Handvoll Crushed Ice in den Mixer geben und pürieren. Den Inhalt in die Margarita-Schale oder Double-Rocks-Glas geben und mit einem Limettenschnitz garnieren.

Frozen Negroni

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6 cl Gin

2 cl Aperol

2 cl roter Vermouth

3 Spritzer Orange Bitters

1 Messerspitze Salz

Orangen- und Grapefruitschale oder -Schnitze, zum Garnieren

Alle Zutaten ausser der Garnitur mit einem Glasvoll Crushed Ice in den Mixer geben und pürieren. Den Inhalt in ein Double-Rocks-Glas geben und mit der Orangen- und der Grapefruit-Zeste garnieren.

Frosé

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1 Flasche (7,5 dl) Rosé-Wein

3 cl Aperol

3 cl frisch gepresster Zitronensaft

8 cl Zuckersirup

Zitronenzeste-Twists, zum Garnieren Wein in eine ca. 23x33 cm grosse, flache Backform giessen und bis zu 6 Stunden oder bis er fast fest ist ins Gefrierfach stellen. Den nun gefrorenen Wein grob zerstückeln und in einen Mixer geben und zerkleinern. Die übrigen Zutaten zusammen mit einer Handvoll Crushed Ice in den Mixer geben und vollständig pürieren. In 4 Champagner-Coupes geben und mit Zitronen-Twists garnieren.

Frojito

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6 cl weisser Rum

3 cl frisch gepresster Limettensaft

2 TL Zucker

6 kleine Minzzweige

1-2 Spritzer Angostura Zucker und Minze in einem Glas oder einem Cocktailshaker etwas zerdrücken. Rum, Limettensaft, Angostura und eine grosszügige Handvoll Crushed Ice in den Mixer geben. Den Minze-Zucker ebenfalls, dabei aber die Minzezweige und -blätter entfernen. Im Mixer pürieren. In ein Collins- oder Longdrink-Glas einschenken. Mit einem Limettenschnitz und einem Minzzweig garnieren.

Dirty Banana

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3 cl

3 cl Kahlua

6 cl Kaffeerahm

1 (etwas überreife) Banane, in 6-7 Stücke geschnitten

1 Bananen-Rädchen, mit Schale, als Garnitur

etwas Schokolade, geraffelt, als Garnitur, bei Bedarf 6 cl Rum3 cl Bananen-Liqueur 3 cl Kahlua6 cl Kaffeerahm1 (etwas überreife) Banane, in 6-7 Stücke geschnitten1 Bananen-Rädchen, mit Schale, als Garnituretwas Schokolade, geraffelt, als Garnitur, bei Bedarf Sämtliche Zutaten mit diesmal nur einer halben Handvoll Eisstücke in den Mixer geben. In ein Collins-Glas geben und mit einem Bananen-Rädchen garnieren. Eventuell etwas Schokolade darüber raffeln.

Miami Vice

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2 x 3 cl weisser Rum

150 g frische Erdbeeren, grob gehackt, Stile entfernt

3 cl frisch gepresster Limettensaft

6 cl Kokossirup (cream of coconut)

6 cl Ananassaft

3 cl Rum, Erdbeeren, Limettensaft und eine Handvoll Crushed Ice in den Mixer geben und pürieren, bis es eine breiige Konsistenz bekommt. In ein Hurricane-Glas geben und in den Kühlschrank oder in das Kühlfach stellen. Den Mixer gründlich auswaschen. 3 cl Rum, Kokoscreme, Ananassaft und eine Handvoll Crushed Ice in den nun sauberen Mixer geben und pürieren. Vorsichtig in das Glas leeren, das bereits den Strawberry-Daiquiri-Mix enthält.

Sgroppino

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8 cl Prosecco, kalt

2 cl Wodka

1 Kugel Zitronensorbet Sämtliche Zutaten in eine gekühlte Schüssel geben und mit einem Schneebesen schaumig schlagen. In ein Weissweinglas geben.

Blackberry Wine Slushie

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1,2 dl Rotwein

5 cl Wodka

5 Brombeeren

3 cl frisch gepresster Orangensaft

1 TL Agaven-Dicksaft

2 weitere Brombeeren als Garnitur Alle Zutaten ausser der Garnitur mit einem Glasvoll Crushed Ice in den Mixer geben und pürieren. Den Inhalt in das Glas geben und mit den 2 Brombeeren garnieren.

Frozen Daiquiri

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5 cl weisser Rum

1,5 cl simple syrup (Zuckersirup)

2,5 cl frischer Limettensaft Alle Zutaten mit einer Handvoll Crushed Ice in einen Mixer geben und pürieren. In ein Old-Fashioned- oder Cocktailglas ableeren.

Watermelon White Wine Spritzer

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