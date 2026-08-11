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Wie fühlt sich eigentlich Regen an? 14 vage Erinnerungen
Wie lebt es sich eigentlich mit «schlechtem» Wetter? Damit wir uns richtig verstehen: Wir reden von: Tagelangem Regen … sporadischem Sommergewitter … Temperaturen unter 25 Grad. So was in der Art.
Früher gab es das doch noch, oder?
Kann sich noch jemand erinnern? Gemeinsam haben wir in der Redaktion unsere noch nicht fortgeschmolzenen Hirnzellen angestrengt. Herausgekommen sind folgende Erinnerungen, die dir unter Umständen bekannt vorkommen dürften.
Wie fühlt sich eigentlich Regen an?
«Nass.»
«Es gab (angeblich) auch noch Schirme, um sich vor dem sogenannten Regen zu schützen.»
Der besagte «Regenschirm». Nicht zu verwechseln mit seinem heissen Zwilling, dem Sonnenschirm:
- Für selbige Gelegenheit gab es «Regenjacken» oder «Übergangsjacken»
«Völlig unverständlich: Die allermeisten Leute sollen damals regelrecht vor dem Regen ‹in den Schärme› geflüchtet sein. Was sie heute wohl für ein paar erfrischende Tropfen geben würden?
- Bei aufziehendem Regen wurde es plötzlich dunkel draussen, ähnlich wie bei einer Sonnenfinsternis
- Das beruhigende Geräusch, wenn man im Bett lag und es draussen regnete. Heute kennen wir das Geräusch aus Meditations-Podcasts
«Es gab Pfützen – quasi Swimmingpools für Ameisen»
- Petrichor: damals bekannt als der erdige Geruch, der entsteht, wenn nach einer längeren Trockenperiode Regen auf Erde oder Asphalt fiel
- Der Boden wurde unter Umständen dermassen rutschig, dass man aufpassen musste, dass man mit dem Velo oder E-Scooter nicht auf die Fresse flog
- Es gab «Schnecken» und «Regenwürmer» (wirbellose Tiere) auf dem Boden
- Sträucher, Bäume und Wiesen waren nach diesem Ereignis grün, nicht gelb-tot
Beispiel einer grünen Hecke und Wiese
- Es gab eine gratis Autowäsche für deinen Karren: hinterliess zwar auch Flecken, aber fegte wenigstens den Saharastaub und die vermatschten Mücken weg
- Hunde rochen anders nach dem Spaziergang, und man musste beim erneuten Reingehen ihre und unsere Füsse putzen
- Man hat sich über richtige Sommertage mit Temperaturen über 30 Grad gefreut
Kann sich sonst noch jemand erinnern?
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(sim)