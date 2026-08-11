User Unser

Wie fühlt sich eigentlich Regen an? 14 vage Erinnerungen

Mehr «Spass»

Wie lebt es sich eigentlich mit «schlechtem» Wetter? Damit wir uns richtig verstehen: Wir reden von: Tagelangem Regen … sporadischem Sommergewitter … Temperaturen unter 25 Grad. So was in der Art.

Früher gab es das doch noch, oder?

Bild: watson

Kann sich noch jemand erinnern? Gemeinsam haben wir in der Redaktion unsere noch nicht fortgeschmolzenen Hirnzellen angestrengt. Herausgekommen sind folgende Erinnerungen, die dir unter Umständen bekannt vorkommen dürften.

Wie fühlt sich eigentlich Regen an?

«Nass.» Adrian Bürgler

«Es gab (angeblich) auch noch Schirme, um sich vor dem sogenannten Regen zu schützen.» Timo Rizzi

Der besagte «Regenschirm». Nicht zu verwechseln mit seinem heissen Zwilling, dem Sonnenschirm:

Für selbige Gelegenheit gab es «Regenjacken» oder «Übergangsjacken»

«Völlig unverständlich: Die allermeisten Leute sollen damals regelrecht vor dem Regen ‹in den Schärme› geflüchtet sein. Was sie heute wohl für ein paar erfrischende Tropfen geben würden? Lucas Zollinger

Bei aufziehendem Regen wurde es plötzlich dunkel draussen, ähnlich wie bei einer Sonnenfinsternis

Das beruhigende Geräusch, wenn man im Bett lag und es draussen regnete. Heute kennen wir das Geräusch aus Meditations-Podcasts

«Es gab Pfützen – quasi Swimmingpools für Ameisen» Madeleine Sigrist

Petrichor: damals bekannt als der erdige Geruch, der entsteht, wenn nach einer längeren Trockenperiode Regen auf Erde oder Asphalt fiel

Der Boden wurde unter Umständen dermassen rutschig, dass man aufpassen musste, dass man mit dem Velo oder E-Scooter nicht auf die Fresse flog

Es gab «Schnecken» und «Regenwürmer» (wirbellose Tiere) auf dem Boden

Sträucher, Bäume und Wiesen waren nach diesem Ereignis grün, nicht gelb-tot

Beispiel einer grünen Hecke und Wiese

Der verbotene Kirschlorbeer erstrahlt in saftigem Grün. Bild: Shutterstock

Es gab eine gratis Autowäsche für deinen Karren: hinterliess zwar auch Flecken, aber fegte wenigstens den Saharastaub und die vermatschten Mücken weg

Hunde rochen anders nach dem Spaziergang, und man musste beim erneuten Reingehen ihre und unsere Füsse putzen

Man hat sich über richtige Sommertage mit Temperaturen über 30 Grad gefreut

Kann sich sonst noch jemand erinnern?

Mehr lustiger Sommer:

(sim)