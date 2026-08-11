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Wie fühlt sich eigentlich Regen in der Schweiz an? 14 vage Erinnerungen

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Wie fühlt sich eigentlich Regen an? 14 vage Erinnerungen

11.08.2026, 12:4211.08.2026, 13:02

Wie lebt es sich eigentlich mit «schlechtem» Wetter? Damit wir uns richtig verstehen: Wir reden von: Tagelangem Regen … sporadischem Sommergewitter … Temperaturen unter 25 Grad. So was in der Art.

Früher gab es das doch noch, oder?

Regen – weisst du noch?
Bild: watson

Kann sich noch jemand erinnern? Gemeinsam haben wir in der Redaktion unsere noch nicht fortgeschmolzenen Hirnzellen angestrengt. Herausgekommen sind folgende Erinnerungen, die dir unter Umständen bekannt vorkommen dürften.

Wie fühlt sich eigentlich Regen an?

«Nass.»
Adrian Bürgler
«Es gab (angeblich) auch noch Schirme, um sich vor dem sogenannten Regen zu schützen.»
Timo Rizzi

Der besagte «Regenschirm». Nicht zu verwechseln mit seinem heissen Zwilling, dem Sonnenschirm:

Arm der einen Regenschirm hält
  • Für selbige Gelegenheit gab es «Regenjacken» oder «Übergangsjacken»
«Völlig unverständlich: Die allermeisten Leute sollen damals regelrecht vor dem Regen ‹in den Schärme› geflüchtet sein. Was sie heute wohl für ein paar erfrischende Tropfen geben würden?
Lucas Zollinger
  • Bei aufziehendem Regen wurde es plötzlich dunkel draussen, ähnlich wie bei einer Sonnenfinsternis
  • Das beruhigende Geräusch, wenn man im Bett lag und es draussen regnete. Heute kennen wir das Geräusch aus Meditations-Podcasts
«Es gab Pfützen – quasi Swimmingpools für Ameisen»
Madeleine Sigrist
  • Petrichor: damals bekannt als der erdige Geruch, der entsteht, wenn nach einer längeren Trockenperiode Regen auf Erde oder Asphalt fiel
  • Der Boden wurde unter Umständen dermassen rutschig, dass man aufpassen musste, dass man mit dem Velo oder E-Scooter nicht auf die Fresse flog
  • Es gab «Schnecken» und «Regenwürmer» (wirbellose Tiere) auf dem Boden
  • Sträucher, Bäume und Wiesen waren nach diesem Ereignis grün, nicht gelb-tot

Beispiel einer grünen Hecke und Wiese

Kirschlorbeer ist in der Schweiz ab dem 1. September verboten. Das sind die besten Alternativen.
Der verbotene Kirschlorbeer erstrahlt in saftigem Grün.Bild: Shutterstock
  • Es gab eine gratis Autowäsche für deinen Karren: hinterliess zwar auch Flecken, aber fegte wenigstens den Saharastaub und die vermatschten Mücken weg
  • Hunde rochen anders nach dem Spaziergang, und man musste beim erneuten Reingehen ihre und unsere Füsse putzen
  • Man hat sich über richtige Sommertage mit Temperaturen über 30 Grad gefreut

Kann sich sonst noch jemand erinnern?

Mehr lustiger Sommer:

Deine Nacht mit nervtötenden Stechmücken – in 12 (vermutlich) wahren Memes

(sim)

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Roli_G
11.08.2026 13:27registriert Januar 2021
Fake News. Regen gab es nie. Überlegt doch mal - Wasser das vom Himmel fällt? Wasser ist schwerer als Luft, wie soll da in den Himmel gekommen sein.
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Hadock50
11.08.2026 12:57registriert Juli 2020
Vielleicht sollte
«schlechtes» Wetter
neu definiert werden.....


🥵🌞🔥
844
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DanielaK
11.08.2026 13:05registriert November 2016
Meine beste Erinnerung an Regen: meine Tochter als Knirps mit Röckli und Gummistiefel in den Sommergewitterpfützen rumhüpfen zu sehen bis die Stiefelchen voll waren. Diese Lebensfreude hatte die ganze Campingplatz-Strasse angesteckt.
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