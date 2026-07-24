Aarau kommt zum Challenge-League-Auftakt unter die Räder – Winti ebenfalls ohne Sieg

Winterthur und Aarau missrät der Start in die Challenge League. Absteiger Winterthur mausert sich zum Auftakt zuhause gegen Yverdon zu einem 2:2, Aufstiegsaspirant Aarau unterliegt bei Etoile Carouge 0:3.

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Winterthur – Yverdon 2:2

Emilio Kehrer gelang im gut gefüllten Stadion an der Schützenwiese in der 87. Minute nach Vorlage von Alexandre Jankewitz der Ausgleich für Winterthur. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Yannis Odin, mit 17 Jahren der Jüngste auf dem Platz, das Heimteam bei seinem Profidebüt in Führung gebracht. Mit einem Doppelschlag innerhalb von sieben Minuten drehten Mahamadou Kanouté und Helios Sessolo das Spiel aber nach Anbruch der letzten 20 Minuten für Yverdon, das ebenfalls mit dem Aufstieg liebäugelt.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Winterthur trat noch ohne den auf der Tribüne sitzenden Antonio Marchesano an. Auch Nishan Burkart fehlte im Aufgebot des Super-League-Absteigers.

Winterthur - Yverdon 2:2 (0:0).

6400 Zuschauer. SR Turkes.

Tore: 48. Odin 1:0. 71. Kanouté 1:1. 78. Sessolo 1:2. 87. Kehrer 2:2.

Carouge – Aarau 3:0

In Carouge kassierte Aarau nach ereignisarmen ersten 45 Minuten drei Tore in der zweiten Halbzeit. Ein ähnlich guter Saisonstart wie in der Vorsaison, als die Mannschaft von Trainer Brunello Iacopetta mit acht Siegen losgelegt hatte, ist damit schon nach der 1. Runde nicht mehr möglich.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Etoile Carouge - Aarau 3:0 (0:0).

855 Zuschauer. SR Qovanaj.

Tore: 52. Camara 1:0. 67. Correia 2:0. 78. Guzzo (Eigentor) 3:0.

Xamax – Kriens 3:2

Kriens meldete sich mit einer knappen Auswärtsniederlage in der Challenge League zurück. Der Aufsteiger unterlag bei Neuchâtel Xamax 2:3. Elio Rufener konnte zweimal nur verkürzen. Für Xamax trafen Liridon Mulaj, Badara Diomandé und Modibo Camara in der ersten Halbzeit. Für die Neuenburger gab es aber auch schlechte Nachrichten: So musste Goalie Uros Likar nach einem schweren Zusammenprall vom Platz getragen werden.

Neuchâtel Xamax - Kriens 3:2 (3:1).

2794 Zuschauer. SR Berchier.

Tore: 2. Mulaj 1:0. 16. Diomandé 2:0. 38. Rufener 2:1. 45. Camara 3:1. 64. Rufener 3:2.

Rapperswil-Jona – Wil 4:5

Das St. Galler Duell zwischen Rapperswil-Jona und Wil ging mit einem 5:4 an Wil. Die Gäste gerieten zwar in der ersten Viertelstunde zweimal in Rückstand und spielten ab der 55. Minute in Unterzahl, bis zur Pause hatten sie das Spiel aber mit drei Toren gedreht, und noch vor dem Platzverweis gegen Yannick Schmid trafen sie ein viertes Mal. Erst in den letzten zehn Minuten kam Rapperswil-Jona, ohne den nach einer Stunde ausgewechselten Neuzugang Raul Bobadilla, noch einmal vom 2:5 auf 4:5 heran.

Alle neun Tore im Video. Video: SRF

Rapperswil-Jona - Wil 4:5 (2:3).

1346 Zuschauer. SR Drmic.

Tore: 3. Bakayoko 1:0. 5. Rupp 1:1. 12. Schmid (Eigentor) 2:1. 14. Keita 2:2. 40. Jacovic 2:3. 52. Rexhaj 2:4. 79. Staubli 2:5. 81. Pousa 3:5. 84. Charveys 4:5.

Bemerkungen: 55. Rote Karte gegen Schmid (Wil/Notbremse).

Lausanne-Ouchy – Nyon 2:0

Zusammen mit den zwei Toren von Lausanne-Ouchy beim 2:0-Heimsieg gegen Stade Nyonnais fielen in der ersten Challenge-League-Runde 23 Tore – fast fünf pro Match. Lausanne-Ouchy entschied das Duell dank Toren von Neuzugang Théo Bouchlarhem, der erst im Winter von Sion zu Étoile Carouge gewechselt war, und Keasse Bah per Penalty für sich.

Stade Lausanne-Ouchy - Stade Nyonnais 2:0 (1:0).

782 Zuschauer. SR Odiet.

Tore: 24. Bouchlarhem 1:0. 77. Bah (Penalty) 2:0. (nih/sda)