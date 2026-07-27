Sein Weggang aus Leipzig hat den Streit entfacht: Yan Diomandé. Bild: keystone

Romano vs Plettigoal – Streit zweier Transferjournalisten belustigt Fussballfans

Zwei bekannte Transferjournalisten streiten sich öffentlich über einen möglichen Deal. Fabrizio Romano greift zu einem ungewöhnlichen Mittel – und Florian Plettenberg reagiert mit scharfen Worten.

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Ein Transfergerücht rund um Yan Diomandé hat einen öffentlichen Streit zwischen den Transferjournalisten Fabrizio Romano und Florian Plettenberg ausgelöst. Romano hatte den Wechsel des RB-Leipzig-Angreifers zu Real Madrid für perfekt erklärt – Plettenberg widersprach. Der Schlagabtausch auf X eskalierte, als Romano aus privaten Nachrichten zitierte.

Sky-Reporter Plettenberg widersprach der Meldung des vermeintlichen Wechsels öffentlich. Man werde nicht über «eine Pseudo-Einigung» berichten, schrieb er. Romanos fehlende Präzision bei der Ablösesumme war ein weiterer Kritikpunkt: Romano hatte «über 100 Millionen Euro» angegeben, statt einer konkreten Zahl.

Plettenberg: «Du warst ein Vorbild»

Fabrizio Romano konterte daraufhin. Er schrieb: «Vielleicht sollte ich mal Nachrichten von vor ein paar Jahren teilen, in denen du mich gefragt hast: ‹Wie kann ich meine Followerzahl steigern?› oder ‹Deine Arbeit ist meine Motivation›». Romano zählt auf X 28,4 Millionen Follower, Plettenberg kommt auf etwas mehr als 700'000.

Florian Plettenberg reagierte auf das öffentliche Zitieren aus Privatnachrichten: «Eine traurige Entwicklung. Im Gegensatz zu dir werde ich unsere Gespräche vertraulich behandeln.» Und er fügte an: «Früher warst du für viele ein Vorbild. Auch für mich. Für mich bist du das leider nicht mehr. Ich bin einfach dankbar dafür, dass ich selbst ein Vorbild für andere sein kann.» Romano hielt fest, dass Plettenberg mit dem «Zirkus» angefangen habe.

Diomandé mit Real Madrid einig

Die Zukunft von Diomandé ist unterdessen noch offen. Klar ist seit dem Sonntagabend aber zumindest, dass der Ivorer in diesem Sommer nicht nach Paris wechseln wird.

«PSG hat sein Interesse an Yan Diomandé sowie sämtliche Angebote heute Abend offiziell zurückgezogen», teilten die Franzosen Sky mit. «Die geforderte Ablösesumme und die Gehaltsforderungen waren völlig unverhältnismässig und verzerrend – und PSG wird seine Prinzipien eines rationalen Finanzmanagements sowie eines ausgewogenen Mannschaftsgefüges nicht aufgeben.» Offenbar soll sich der Spieler mit Real Madrid einig sein. (ram/t-online)