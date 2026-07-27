Romano vs Plettigoal – Streit zweier Transferjournalisten belustigt Fussballfans
Ein Transfergerücht rund um Yan Diomandé hat einen öffentlichen Streit zwischen den Transferjournalisten Fabrizio Romano und Florian Plettenberg ausgelöst. Romano hatte den Wechsel des RB-Leipzig-Angreifers zu Real Madrid für perfekt erklärt – Plettenberg widersprach. Der Schlagabtausch auf X eskalierte, als Romano aus privaten Nachrichten zitierte.
Sky-Reporter Plettenberg widersprach der Meldung des vermeintlichen Wechsels öffentlich. Man werde nicht über «eine Pseudo-Einigung» berichten, schrieb er. Romanos fehlende Präzision bei der Ablösesumme war ein weiterer Kritikpunkt: Romano hatte «über 100 Millionen Euro» angegeben, statt einer konkreten Zahl.
Okay, wow. By accusing us of “fake news” with „Man City bidding“ (never reported) you’ve unfortunately crossed a line.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 26, 2026
I never wanted to bring this up, but your Klopp report was simply ridiculous and disrespectful to every journalist who actually does proper reporting. One day… pic.twitter.com/pf9D9W0NYQ
Plettenberg: «Du warst ein Vorbild»
Fabrizio Romano konterte daraufhin. Er schrieb: «Vielleicht sollte ich mal Nachrichten von vor ein paar Jahren teilen, in denen du mich gefragt hast: ‹Wie kann ich meine Followerzahl steigern?› oder ‹Deine Arbeit ist meine Motivation›». Romano zählt auf X 28,4 Millionen Follower, Plettenberg kommt auf etwas mehr als 700'000.
Good to know (for me and others) that you’re willing to share private messages and internal conversations. A sad development. Unlike you, I’ll keep our conversations private.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 27, 2026
You used to be a role model for many. For me too. Unfortunately, for me not anymore. I simply be… pic.twitter.com/5OAF44lWMS
Florian Plettenberg reagierte auf das öffentliche Zitieren aus Privatnachrichten: «Eine traurige Entwicklung. Im Gegensatz zu dir werde ich unsere Gespräche vertraulich behandeln.» Und er fügte an: «Früher warst du für viele ein Vorbild. Auch für mich. Für mich bist du das leider nicht mehr. Ich bin einfach dankbar dafür, dass ich selbst ein Vorbild für andere sein kann.» Romano hielt fest, dass Plettenberg mit dem «Zirkus» angefangen habe.
Diomandé mit Real Madrid einig
Die Zukunft von Diomandé ist unterdessen noch offen. Klar ist seit dem Sonntagabend aber zumindest, dass der Ivorer in diesem Sommer nicht nach Paris wechseln wird.
«PSG hat sein Interesse an Yan Diomandé sowie sämtliche Angebote heute Abend offiziell zurückgezogen», teilten die Franzosen Sky mit. «Die geforderte Ablösesumme und die Gehaltsforderungen waren völlig unverhältnismässig und verzerrend – und PSG wird seine Prinzipien eines rationalen Finanzmanagements sowie eines ausgewogenen Mannschaftsgefüges nicht aufgeben.» Offenbar soll sich der Spieler mit Real Madrid einig sein. (ram/t-online)