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WM 2026: Johan Manzambi zu Newcastle? Freiburg soll akzeptiert haben

Switzerland&#039;s Johan Manzambi (9) celebrates after scoring during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Ph ...
Johan Manzambi steht vor einem Wechsel in die Premier League.Bild: keystone

Freiburg und Newcastle sollen sich über Manzambi-Transfer einig sein

Nati-Shootingstar Johan Manzambi steht vor einem Wechsel in die Premier League. Der SC Freiburg und Newcastle United sollen sich über den Transfer einig sein.
09.07.2026, 13:3009.07.2026, 13:30

Der Wechsel von Nati-Shootingstar Johan Manzambi in die Premier League wird immer konkreter. Wie der in Deutschland gut vernetzte Sky-Reporter Florian Plettenberg schreibt, sollen sich der SC Freiburg und Newcastle United über die Transfermodalitäten einig geworden sein.

Demnach soll der Klub aus Nordengland dem Bundesligaverein 60 Millionen Euro (rund 55 Millionen Schweizer Franken) für den Schweizer Offensivspieler überweisen. Damit wäre Manzambi nicht nur der Rekordverkauf in der Freiburger Klubgeschichte, sondern auch der teuerste Schweizer Fussballer der Geschichte. Diese Marke hielt bislang Granit Xhaka, der 2016 für 45 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach London zu Arsenal wechselte.

Manzambi verhandelt noch

Noch sind nicht alle Dinge unter Dach und Fach. Wie es im Bericht weiter heisst, verhandle Newcastle derzeit noch die letzten Details mit Manzambi, respektive seinem Berater. Neben den Magpies war auch Aston Villa im Rennen um den 20-jährigen Schweizer, da es nach der Kreuzbandverletzung von Amadou Onana auf der Suche nach Verstärkung fürs Mittelfeld war. Bei Newcastle würde Manzambi Teamkollege vom ehemaligen Schweizer Nationalspieler Fabian Schär.

Es geht um 60 Millionen: Darum wird Manzambi an der WM wohl nicht mehr spielen

Manzambi befindet sich derzeit mit der Schweizer Fussball-Nati noch an der Weltmeisterschaft in Nordamerika. Allerdings scheint es nicht so, dass er an der WM noch einmal zum Einsatz kommt. Der Westschweizer hat sich im Abschlusstraining vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien eine Knieprellung zugezogen. Bis zu diesem Zeitpunkt war Manzambi mit drei Toren und zwei Vorlagen der beste Schweizer Spieler des Turniers. (abu)

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