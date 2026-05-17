QU’EST-CE QUE JE VIENS DE VOIR ? 💀



Al Nassr et Cristiano Ronaldo étaient à 10 secondes de remporter la SPL… FLOP 😨



90+8’ | Al Nassr 1 - 1 Al Hilal https://t.co/MA5Ltyl5Jf pic.twitter.com/wlp1BSWCKE — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 12, 2026

Es läuft die 98. Minute im Spitzenkampf der Saudi Pro League, Al-Nassr führt gegen Al-Hilal und wäre zum aktuellen Zeitpunkt Meister. Dann kommt ein Einwurf von Al-Hilals Ali Lajami, der weit segelt und in Richtung Tor fliegt. Al-Nassr-Goalie Bento stürmt heraus, wird dabei von Iñigo Martinez gestört und so rutscht ihm der Ball durch die Hände ins Tor. Hätten die Al-Nassr-Spieler den Ball ohne Berührung ins Tor gelassen, hätte der Treffer nicht gezählt. So endete das Spiel jedoch 1:1 und musste Al-Nassr die Meisterfeier verschieben. Das Team von Cristiano Ronaldo, der in der 83. Minute ausgewechselt wurde, führt mit fünf Punkten Vorsprung. Al-Nassr hat nur noch eine Partie ausstehen, Al-Hilal steht noch zweimal im Einsatz.