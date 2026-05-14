Ein Buckelwal ist an Dänemarks Küste gestrandet. (Symbolbild) Bild: keystone

Gestrandeter Buckelwal vor Dänemark ist tot – unklar, ob es sich um Timmy handelt

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Im Naturschutzgebiet Flakket vor dem dänischen Anholt ist Medienberichten zufolge ein Buckelwal gestrandet. Es könnte sich um Timmy handeln, der an der deutschen Ostseeküste gestrandet war, vermuten Beobachter laut Focus.

Das Tier bewege sich allerdings nicht. Ein Mitglied der örtlichen Behörde teilte gegenüber «News5» mit, dass der gestrandete Wal tot ist.

Morgen um 12 Uhr soll der tote Wal geborgen werden. Dabei soll eine Gewebeprobe entnommen werden, mit der sich feststellen lasse, ob es sich um denselben Wal handelt, der bereits in Deutschland gestrandet war.

(hkl)

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