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Gestrandeter Buckelwal vor Dänemark ist tot – unklar, ob es Timmy ist

epa12865009 A handout photo made available by Greenpeace press office shows a beached whale lying in the waters of the Baltic Sea at the island of Poel near Wismar, Germany, 01 April 2026. The humpbac ...
Ein Buckelwal ist an Dänemarks Küste gestrandet. (Symbolbild)Bild: keystone

Gestrandeter Buckelwal vor Dänemark ist tot – unklar, ob es sich um Timmy handelt

14.05.2026, 21:3614.05.2026, 22:24

Im Naturschutzgebiet Flakket vor dem dänischen Anholt ist Medienberichten zufolge ein Buckelwal gestrandet. Es könnte sich um Timmy handeln, der an der deutschen Ostseeküste gestrandet war, vermuten Beobachter laut Focus.

Das Tier bewege sich allerdings nicht. Ein Mitglied der örtlichen Behörde teilte gegenüber «News5» mit, dass der gestrandete Wal tot ist.

Morgen um 12 Uhr soll der tote Wal geborgen werden. Dabei soll eine Gewebeprobe entnommen werden, mit der sich feststellen lasse, ob es sich um denselben Wal handelt, der bereits in Deutschland gestrandet war.

(hkl)

Update folgt ...

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    N. Y. P.
    14.05.2026 22:07registriert August 2018
    Update muss nicht sein.

    Es gnüegelet.
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