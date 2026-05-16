freundlich
DE | FR
burger
Blogs
Sektenblog

Die Beschneidung der jüdischen Babys ist ein fragwürdiges Ritual

Eine Wandmalerei in der Kirche von Gummersbach-Lieberhausen Oberbergischer Kreis NRW zeigt die Beschneidungs-Szene von Johannes dem Täufer aus dem Lukas-Evangelium Ausschnitt . Kirche Lieberhausen *** ...
Bild: www.imago-images.de
Sektenblog

Die Beschneidung der jüdischen Babys ist ein fragwürdiges Ritual

Die Strafanzeige eines ehemaligen Rabbiners zur Beschneidung jüdischer Knaben wirft grundsätzliche Fragen zur umstrittenen Prozedur auf.
16.05.2026, 07:5816.05.2026, 07:58
Hugo Stamm
Hugo Stamm

Religionen und Glaubensgemeinschaften leben von Traditionen, Ritualen und Zeremonien. Diese spirituellen Disziplinen sorgen für intensive emotionale Erlebnisse und fördern den Zusammenhalt und vor allem die Bindung an die Gemeinschaft.

Im Extremfall führen sie zu einer Massensuggestion und zur Verstärkung der religiösen Gefühle. Solche Emotionen interpretieren viele Gläubige als Ausdruck der göttlichen Inspiration, der spirituellen Glückseligkeit und der religiösen Wahrhaftigkeit.

Religiöse Versiegelung

Manche Glaubensgemeinschaften praktizieren aber auch schmerzhafte Rituale, die wie eine religiöse Versiegelung wirken und eine körperliche Markierung bedeuten. So ahmen Mitglieder der radikalen katholischen Gemeinschaft Opus Dei mit Geisselungen, einem dornenbehafteten Bussgürtel und anderen körperlichen Kasteiungen das Leiden von Jesus nach. Und am Karfreitag setzen sich manche Gläubige eine Dornenkrone auf und lassen sich ans Kreuz binden.

Das am weitesten verbreitete schmerzhafte Ritual ist aber die Beschneidung der Knaben im Islam und Judentum. Aktuell geistert das Thema durch die Medien, weil der ehemalige Rabbiner Moshe Friedman eine Strafanzeige wegen der Beschneidung bei der Zürcher Staatsanwaltschaft eingereicht hat. Das ist insofern speziell, als er ein Ritual seiner eigenen Glaubensbrüder anprangert.

Diese haben selbstredend keine Freude an ihrem «Nestbeschmutzer», denn sie schätzen es nicht, wenn öffentlich über das umstrittene Ritual diskutiert wird und weltliche Gerichte sich mit ihren religiösen Praktiken und Lehren befassen. Doch sie sind wie alle Religionsgemeinschaften in die Gesellschaft eingebunden und müssen sich an die Gesetze halten.

Synagogen sind wie christliche Kirchen kein rechtsfreier Raum. Denn es stellt sich die legitime Frage, ob die Beschneidung von Knaben gegen Gesetze und Menschenrechte verstossen. Führen wir uns vorerst das Ritual der Beschneidung vor Augen.

Die Knabenbeschneidung ist bei den Muslimen nur bedingt ein religiöses Ritual. Der Koran erwähnt sie nicht. Trotzdem wird sie oft religiös motiviert. Sie hat aber auch tiefgreifende soziale Aspekte und eine lange Tradition. Was das widersinnige Ritual nicht besser macht.

Anders im Judentum. Im Buch Genesis, das sowohl in der Thora als auch im Alten Testament der Bibel wiedergegeben ist, symbolisiert die Beschneidung das ewige Bundeszeichen und körperliche Merkmal für die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Das Ritual verpflichtet auch zum Gehorsam gegenüber Gott.

«Ein Unbeschnittener, eine männliche Person, die am Fleisch ihrer Vorhaut nicht beschnitten ist, soll aus ihrem Stammesverband ausgemerzt werden. Er hat meinen Bund gebrochen.»
Zitat aus der Bibel.

In der Genesis sagt Gott zu Abraham: «Dies ist mein Bund zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir, den ihr bewahren sollt: Alles, was männlich ist, muss bei euch beschnitten werden. Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen. (…) Ein Unbeschnittener, eine männliche Person, die am Fleisch ihrer Vorhaut nicht beschnitten ist, soll aus ihrem Stammesverband ausgemerzt werden. Er hat meinen Bund gebrochen.» (Gen. 17).

Traditionelles Ritual

Das Ritual wird schon seit dem Altertum praktiziert. Das Christentum befreite sich von der Unsitte, im Judentum und im Islam ist die Beschneidung aber immer noch ein wichtiges Ritual. Schätzungen gehen davon aus, dass auch heute noch weltweit ein Viertel bis ein Drittel der Knaben und Männer beschnitten sind.

Die Juden beschneiden die männlichen Säuglinge bereits acht Tage nach der Geburt. Kurz nach dem Geburtsschock müssen die Babys auch noch die schmerzhafte Prozedur über sich ergehen lassen. Die «Ritualmeister» werden Mohel genannt, das Ritual heisst Brit Mila.

Früher war es ein brutaler Eingriff, der ohne Betäubung durchgeführt wurde. Eine Art Folter am eigenen Kind. Heute wird die Beschneidung bei den Juden meist unter einer lokalen Betäubung durchgeführt.

Mit dem Mund am Penis: Jude klagt Beschneidungsritual in der Schweiz an

Das Blut am Penis absaugen

Manche Mohels wenden aber offenbar heute noch ein fragwürdiges Rital an: Sie nehmen den Penis des Säuglings in den Mund und saugen das Blut ab. Diese Tradition ist in doppeltem Sinn bedenklich: Das Absaugen ist eine Grenzüberschreitung und kann Krankheiten übertragen.

Gegen dieses Ritual wehrt sich Moshe Friedman mit seiner Strafanzeige. Der streitbare ehemalige Rabbiner sagt gegenüber CH Media, dass ein Mohel der Zürcher Synagoge Agudas Achim die Beschneidung so ausüben soll. Er soll es dort vor einigen Jahren mehrfach gesehen haben.

Was hingegen noch stärker wiegt: Die Beschneidung verletzt möglicherweise Gesetze, sicher aber Menschen- und Kinderrechte. Es geht primär um die körperliche Unversehrtheit, auf die alle Menschen ein Anrecht haben.

Allenfalls liegt auch eine Körperverletzung, ein Kindsmissbrauch oder ein willkürlicher medizinischer Eingriff vor. Man kann auch darüber diskutieren, ob es sich um eine Verstümmelung handelt, denn die lebenslangen Folgen können erheblich sein, wie sich noch zeigen wird.

videovideo
11 Dinge, die du schon immer von einem orthodoxen Juden wissen wolltest

Keine gesetzliche Regelung

Trotzdem ist das Ritual in der Schweiz gesetzlich nicht geregelt. Und somit erlaubt. Die Eltern werden lediglich angehalten, ihr Recht zum Wohl des Kindes auszuüben. Ein Hohn. Die schmerzhafte Beschneidung trägt sicher nicht zum Kindswohl bei. Zumindest im körperlichen Sinn nicht. Ob das Ritual die religiöse Entwicklung oder Bindung fördert, ist mehr als fraglich.

Weil die Beschneidung bei uns nicht verboten ist, nimmt auch das Kinderspital Zürich, das sich sonst vorbildlich für das Recht der Kinder einsetzt, die Prozedur nach einer «Einzelfallabwägung» vor. Dabei soll das Kindswohl sorgfältig geprüft werden. Eine schwammige Formulierung. Denn die Folgen sind erst nachweisbar, wenn der beschnittene Knabe erwachsen geworden ist und sich selbst dazu äussern kann.

Es stellt sich die Frage, weshalb die Eltern und Rabbiner nicht warten, bis die Gläubigen volljährig sind und selbst über ihren Körper entscheiden können. Mit der Beschneidung wird den Betroffenen die Selbstbestimmung genommen. Fraglich ist auch, weshalb die Unsitte der Beschneidung toleriert wird, handelt es sich doch um einen medizinisch nicht notwendigen körperlichen Eingriff.

Politik und Justiz tun sich schwer

Die jüdischen Gemeinschaften profitieren dabei von zwei Aspekten. Einerseits tun sich Politik und Justiz schwer, bei religiösen Phänomenen eine klare Haltung einzunehmen. So wird die Religionsfreiheit gelegentlich stärker gewichtet als die Menschenrechte. Deshalb geniessen Religionsgemeinschaften oft einen Sonderstatus und werden zur «heilige Kuh».

Auf der anderen Seite profitieren die jüdischen Gemeinschaften von einem historischen Bonus. Wegen der jahrhundertelangen Verfolgung der Juden, speziell auch wegen ihrer Vernichtung während des Zweiten Weltkrieges, wagen es viele Politiker und Meinungsführerinnen nicht, Missbräuche anzuprangern. Sie befürchten, als Antisemiten gebrandmarkt zu werden. Ein Phänomen, das bei offensichtlichen Grenzüberschreitungen diskutiert und überdacht werden muss.

Ein Beispiel ist die völkerrechtswidrige Siedlungspolitik orthodoxer Juden im Westjordanland. Aber auch die unverhältnismässige Reaktion der israelischen Regierung auf die zugegebenermassen brutalen Angriffe der Hamas und Hisbollah muss vorurteilsfrei diskutiert werden können.

Dass die Beschneidung auch aus medizinischer Sicht ein Unding ist, hat der Arzt Christoph Kupferschmid vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland schon vor Jahren angemahnt: «Die Beschneidung ist eine Verletzung des Körpers der Kinder, die nicht wieder rückgängig gemacht werden kann», erklärte er. Es bleibe nicht nur eine kleine Narbe zurück, sondern den Knaben würde danach etwas fehlen.

Sektenblog
Die Beschneidung von Knaben ist kein Männlichkeitsritual, sondern ein Verbrechen

Sind Beschnittene bessere Gläubige?

«Es fehlt Schutz, es fehlt die Empfindsamkeit an seinem Penis.» Verletzt werde aber auch die Seele des Kindes, sagte Kupferschmid. «An intimster, an sensibelster Stelle werden ihm Schmerzen zugeführt, die über Tage anhalten. Die Erwachsenen bestimmen das so, sie halten ihn fest, sie machen ihn willenlos, er muss es über sich ergehen lassen, er versteht es nicht, und es tut noch so lange so weh.»

Das Recht eines Kindes auf einen unversehrten Körper zählt laut Kupferschmid mehr als das Recht der Eltern auf die Erziehung. «Das Selbstbestimmungsrecht des Kindes steht bei uns weit höher als das Bestimmungsrecht der Religionen.» Kupferschmid rief die Ärzte auf, dafür zu sorgen, dass nicht weiter jedes Jahr zigtausende Knaben grundlos verletzt werden. «Manchmal müssen wir den Kollegen in den Arm fallen und ihnen das Messer wegnehmen.»

Zum Schluss stellt sich die religiöse Frage: Was bringt es Gott, wenn Babys beschnitten werden? Macht das unsinnige Ritual die Beschnittenen zu besseren Juden? Zweifel sind angebracht.

Mehr zum Thema:

Sektenblog
Sektenblog
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
461
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
von Hugo Stamm
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
335
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
von Hugo Stamm
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
271
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
von Hugo Stamm
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
335
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
von Hugo Stamm
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
220
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
von Hugo Stamm
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
420
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
von Hugo Stamm
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
415
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
von Hugo Stamm
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
662
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
von Hugo Stamm
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
608
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
von Hugo Stamm
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
168
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
von Hugo Stamm
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
575
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
von Hugo Stamm
Sekten? Das sind immer die anderen
1.1k
Sekten? Das sind immer die anderen
von Hugo Stamm
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
313
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
von Hugo Stamm
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
1.1k
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
von Hugo Stamm
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
368
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
von Hugo Stamm
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
321
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
von Hugo Stamm
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
267
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
von Hugo Stamm
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
194
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
von Hugo Stamm
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
294
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
von Hugo Stamm
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
570
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
von Hugo Stamm
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
261
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
von Hugo Stamm
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
267
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
von Hugo Stamm
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
358
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
von Hugo Stamm
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
336
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
von Hugo Stamm
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
186
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
von Hugo Stamm
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
135
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
von Hugo Stamm
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
371
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
von Hugo Stamm
Hugo Stamm
Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.
Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.

Du kannst Hugo Stamm auf Facebook folgen und seinen Podcast findest du auf YouTube.
infobox image
Bild: zvg
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
16 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
16
ETF-Boom – worauf du bei der Auswahl achten solltest
ETFs sind so populär wie nie zuvor. Doch während immer mehr Menschen einsteigen, fehlt oft das grundlegende Verständnis für die Auswahl. Dieser Artikel zeigt, warum ETFs boomen und worauf du bei deiner Wahl achten solltest.
ETFs (Exchange Traded Funds) sind längst kein Nischenthema mehr. Sie sind mitten im Mainstream angekommen.
Zur Story