Der Schweizer Unternehmer Hansjörg Wyss behält seine Anteile an Chelsea. Bild: KEYSTONE

Boehly und Co. steigen bei Chelsea aus – Schweizer Wyss bleibt Mitbesitzer

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Die amerikanischen Milliardäre Todd Boehly und Mark Walter haben ihre Beteiligungen bei Chelsea an den Mehrheitsaktionär, die Investmentgesellschaft Clearlake Capital, abgegeben. Damit übernimmt Clearlake die vollständige Kontrolle über den englischen Premier-League-Klub, wie Chelsea am Mittwoch mitteilte.

Boehly, der bislang Präsident war, und Walter, der dem Verwaltungsrat angehörte, hatten sich im Mai 2022 mit Clearlake Capital zusammengeschlossen, um Chelsea dem russischen Milliardär Roman Abramowitsch für 2,5 Milliarden Pfund (rund 3 Milliarden Franken) abzukaufen.

Todd Boehly verkauft seine Anteile an Chelsea. Bild: keystone

Vor der Bekanntgabe vom Mittwoch hielt die Investmentgesellschaft Clearlake 62 Prozent der Anteile. Boehly und Walter besassen die übrigen Aktien gemeinsam mit ihrem Schweizer Investitionspartner Hansjörg Wyss. Der 90-jährige Berner werde «Aktionär und wichtiger Partner innerhalb der Eigentümergruppe» bleiben, teilte Chelsea mit.

Die «Financial Times» berichtete, Boehly und Walter sollten im Rahmen der Transaktion 950 Millionen Pfund in bar erhalten. Der Wert des Londoner Klubs wird dabei inklusive Schulden auf rund 5 Milliarden Pfund geschätzt.

Auch der Ligue-1-Verein Strasbourg, der ebenfalls dem Konsortium BlueCo gehört, aus dem sich Boehly und Walter zurückziehen, bestätigte in einer Mitteilung, dass Clearlake Capital künftig «die vollständige Kontrolle über das Kapital» des französischen Klubs halten werde. (sda/afp)