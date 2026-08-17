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Alle neuen Details zu Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez Hochzeit

Cristiano Ronaldo und Giorgina Rodriguez (Vogue)
Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez haben am Wallfahrtsort Fatima in Portugal den priesterlichen Segen geholt.Bild: instagram

Hochzeit von Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez – diese Details sind neu bekannt

Nach monatelangen Spekulationen ist es offiziell: Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez haben geheiratet. Statt der erwarteten Mega-Feier mit viel Glamour entschied sich das Paar für eine intime Zeremonie im eigenen Zuhause in Cascais, Portugal.
17.08.2026, 13:0617.08.2026, 13:06
Inhaltsverzeichnis
Datum mit Bedeutung
Wohnzimmer statt Schloss
Gucci als roter Faden
Millionenschwerer Schmuck
Anschliessend nach Fatima
Ausblick aufs Karriereende
Kein Flitterwochen-Luxus

Datum mit Bedeutung

Die Trauung fand am 11. August statt – exakt zehn Jahre nach dem ersten Treffen des Paares in einer Gucci-Boutique in Madrid. Cristiano Ronaldo betrat mit seinem Sohn Cristiano Jr. den Laden, in dem Georgina Rodriguez an dem Tag zufällig für eine Kollegin arbeitete – die grosse Liebe hält noch immer.

Wohnzimmer statt Schloss

Besonders bemerkenswert: Die eigentliche Zeremonie fand im Wohnzimmer des Paares statt – jenem Raum, in dem die Familie täglich isst und lebt. Georgina erklärte den bewussten Verzicht auf Glamour damit, dass sie sich als Kind das grösste Schloss und die längste Schleppe gewünscht habe – heute wolle sie stattdessen etwas Intimes mit Partner und Kindern. Anwesend waren ausschliesslich die gemeinsamen Kinder.

Gucci als roter Faden

Passend zur Entstehungsgeschichte trugen sowohl Georgina als auch Cristiano und die Kinder Gucci – Georgina einen weissen Seiden-Zweiteiler, Cristiano einen massgeschneiderten beigen Baumwollanzug.

Millionenschwerer Schmuck

Trotz der «schlichten» Location fehlte es nicht an Diamanten: Georgina trug ihren ovalen Verlobungsring sowie eine Chopard-Halskette aus der «Garden of Kalahari»-Kollektion mit einem 50-Karat-Diamanten.

Anschliessend nach Fatima

Nach der Zeremonie reiste die Familie eine Stunde weiter zum Wallfahrtsort Fatima, um dort in einer kleinen, reservierten Kapelle einen Segen zu empfangen.

Ausblick aufs Karriereende

Im Rahmen der Vogue-Story äusserte sich Ronaldo zudem zu seiner sportlichen Zukunft: Dies werde wahrscheinlich sein letztes Jahr als Fussballer, er wolle ein spektakuläres Erbe hinterlassen. Zur Familienplanung liessen beide die Tür offen, ohne konkrete Pläne zu nennen.

«Möchte ein spektakuläres Vermächtnis hinterlassen» – Ronaldo deutet Karriereende an

Kein Flitterwochen-Luxus

Auf eine Hochzeitsreise verzichtete das Paar – Cristiano musste bereits am Folgetag zurück nach Riad, wo am 15. August die neue Saison für ihn begann. Sein Kommentar dazu: «Jeder Tag sei ohnehin wie Flitterwochen.» (car)

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Die Karriere von Cristiano Ronaldo
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Die Karriere von Cristiano Ronaldo
2002 stieg Cristiano Ronaldo als 17-Jähriger in den Profifussball ein. In seiner ersten Saison bei Sporting Lissabon erzielte er in 25 Spielen drei Treffer und machte die Scouts aus England aufmerksam. Am Ende der Spielzeit wechselte er zu Manchester United.
quelle: epa lusa / andre kosters
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