Finnlands Nati-Trainer haut einen CR7-Gag raus – und nervt sich, dass keiner lacht

Mehr «Sport»

Vor dem Nations-League-Spiel am Samstag gegen Albanien hat Finnlands Trainer die Lacher auf seiner Seite. Glaubt er jedenfalls. Doch keiner lacht – weil Finnen nicht lachen.

Jacob Friis äussert sich zu seinem Kader. «Kein Spieler hat uns gestern im Privatjet verlassen, das heisst also, dass alle fit sind und ich die Qual der Wahl habe», sagt er am Freitag an der Medienkonferenz vor der Partie.

♬ original sound - Yle Urheilu @yleurheilu Jacob Friis yritti Cristiano Ronaldo -vitsiä medialle, mutta sai vastaansa aika suomalaisen reaktion 🥲😂 Friis viittasi vitsillään yksityiskoneesta portugalilaislegendan äkilliseen poistumiseen maansa Kansojen liiga -miehityksestä, kun Ronaldolla oli mennyt sukset ristiin päävalmentaja Jorge Jesusin kanssa. Suomalaismedialle vitsi meni kyllä perille, mutta reaktio oli päävalmentajan toiveista poiketen hyvin perisuomalainen. 🇫🇮😐 📺Huuhkajat kohtaa lauantaina Kansojen liigan ottelussaan Albanian Helsingissä klo 16. Ylen suora lähetys ottelusta alkaa klo 15.30. #huuhkajat #jalkapallo #cristianoronaldo #uefanationsleague

Natürlich spielt er auf Cristiano Ronaldo an. Der 41-jährige Superstar hatte Portugals Nationalteam beleidigt verlassen, weil er weder aufgestellt, noch eingewechselt wurde.

Finnland-Trainer Friis glaubt, mit seinem Gag für einen Schenkelklopfer zu sorgen. Doch es bleibt ruhig im Saal – was den Dänen stört. «Habt ihr den Witz zu Beginn nicht verstanden?», fragt er die Reporter am Schluss der Veranstaltung. Als einer bejaht, nervt sich Friis scherzhaft darüber, wie typisch finnisch eine solche Nicht-Reaktion sei: «Da kam absolut nichts. Ihr habt mich wie einen verdammten Idioten aussehen lassen!»



Das Heimspiel gegen Albanien (Samstag, 15 Uhr) wird für Finnland ein Schlüsselspiel im Kampf um den Gruppensieg. Während die Albaner nach zwei Partien mit sechs Punkten dastehen, liessen die Finnen beim 0:0 gegen Belarus Zähler liegen.

Auch die Schweiz ist am Samstag zum dritten Mal in dieser Nations-League-Kampagne im Einsatz. Murat Yakins Auswahl empfängt um 20.45 Uhr in Luzern Slowenien und möchte dort an die 3:0-Siege in Nordmazedonien und in Schottland anknüpfen. (ram)