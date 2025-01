Ein Mann der tausend Hände: Ex-Weltmeister Michael van Gerwen. Bild: www.imago-images.de

Traumfinal Littler vs van Gerwen winkt – ein Quartett kann noch Darts-Weltmeister werden

Im «Ally Pally» in London geht es ums Eingemachte. Am Donnerstagabend stehen ab 20.30 Uhr die beiden Halbfinals der Darts-WM auf dem Programm. Diese vier Spieler kommen noch für den Titel in Frage.

Chris Dobey vs Michael Gerwen

In diesem Halbfinal-Duell war schon vor dem ersten Wurf Zündstoff drin. Denn Chris Dobey sagte, gegen van Gerwen würde es wohl ein bisschen einfacher werden als gegen Callan Rydz. Daraus wurde nichts, weil MvG den Engländer in einem hochklassigen Match eliminierte.

«Wenn Leute gewinnen, lassen sie manchmal viel Quatsch raus», meinte der Niederländer. Seinen Gegner werde er nicht unterschätzen, denn er wisse, wozu Dobey in der Lage sei. Der Engländer sagte, er glaube an sich und dass er weiter siegen könne: «Ich muss einfach so spielen wie bislang und meine Doppel treffen.»

Der dreifache Weltmeister van Gerwen, dessen letzter Titelgewinn mittlerweile schon sechs Jahre zurückliegt, möchte nur zu gerne an alte Zeiten anknüpfen. «Es ist ein harter Kampf, aber ich liebe harte Kämpfe und so lange ich an mich glaube, dann kann ich wieder zum ‹King of the Palace› werden.»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chris Dobey (34)

Bild: keystone

Spitzname: Hollywood

Einlaufmusik: Let's Get Ready to Rhumble (PJ & Duncan)

Bisheriges WM-Bestergebnis: Viertelfinal (2023 und 2024)

Setzliste: Nummer 15​

Partien an der WM 2025:

3:1 gegen Alexander Merkx

4:2 gegen Josh Rock

4:3 gegen Kevin Doets

5:3 gegen Gerwyn Price

🇳🇱 Michael van Gerwen (35)

Bild: keystone

Spitznamen: MvG, Mighty Mike

Einlaufmusik: Seven Nation Army (The White Stripes)

Bisheriges WM-Bestergebnis: Weltmeister (2014, 2017 und 2019)

Setzliste: Nummer 3​

Partien an der WM 2025:

3:0 gegen James Hurrell

4:2 gegen Brendan Dolan

4:2 gegen Jeffrey de Graaf

5:3 gegen Callan Rydz

Stephen Bunting vs Luke Littler

Die Gewehrkugel trifft auf die Atombombe – zumindest, wenn es nach den Spitznamen geht. «The Bullet» Stephen Bunting ist ein Fan-Liebling, aber das ist das 17-jährige Wunderkind Luke «The Nuke» Littler selbstredend auch.

Bunting ist nicht nur mehr als doppelt so alt, er kennt auch schon das Gefühl des Weltmeisters. 2014 gewann er den Titel des Verbands BDO, ehe er zum führenden PDC-Verband wechselte, der die WM im «Ally Pally» ausrichtet. Favorit ist dennoch Littler, der im Vorjahr bei seiner Premiere als 16-Jähriger erst im Final gestoppt wurde. Er knüpfte nahtlos an diese Leistung an, unter anderem gewann er in diesem Jahr die Premier League.

Mehr über Luke Littler: Alle wollen Luke Littler – das 17-jährige Wunderkind sorgt im Darts für einen Riesenhype

Im Viertelfinal beim Sieg über Nathan Aspinall brillierte Littler sowohl im Scoring mit einem Average von 101,54 Punkten wie auch beim Checkout, wo seine Erfolgsquote 45 Prozent betrug. Er warf nicht weniger als 15 Mal die Maximalpunktzahl von 180 Punkten.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Stephen Bunting (39)

Bild: keystone

Spitzname: The Bullet

Einlaufmusik: Titanium (David Guetta)

Bisheriges WM-Bestergebnis: Halbfinal 2021

Setzliste: Nummer 8​

Partien an der WM 2025:

3:1 gegen Kai Gotthardt

4:1 gegen Madars Razma

4:0 gegen Luke Woodhouse

5:2 gegen Peter Wright

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Luke Littler (17)

Bild: keystone

Spitzname: The Nuke

Einlaufmusik: Greenlight (Pitbull feat. Flo Rida)

Bisheriges WM-Bestergebnis: Final 2024

Setzliste: Nummer 4​

Partien an der WM 2025:

3:1 gegen Ryan Meikle

4:1 gegen Ian White

4:3 gegen Ryan Joyce

5:2 gegen Nathan Aspinall