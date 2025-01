Luke Littler und Michael van Gerwen treffen im heutigen WM-Finale aufeinander. Bild: www.imago-images.de

«Du willst nicht nur am Pokal riechen» – das sagen Littler und MvG vor dem WM-Finale

Heute Abend steht im legendären Ally Pally der Traumfinal der Darts-WM an (ab 21 Uhr im watson-Liveticker). Der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen trifft auf den 17-jährigen Teenager Luke Littler. Das sagen die beiden Protagonisten vor dem grossen Aufeinandertreffen.

Dieses Duell verspricht Spannung und könnte zu einem der grössten Spiele der Dartsgeschichte werden. Das grosse Talent Luke Littler steht zum zweiten Mal hintereinander in einem WM-Final und trifft dort auf den dreifachen Weltmeister und jahrelangen Dominator Michael van Gerwen.

Seit der letztjährigen WM ist Luke Littler der grosse Star im Dartsbusiness, so wird der Teenager auch als «Prince of the Palace» bezeichnet. Der ganze Wirbel um den 17-Jährigen mag nicht allen Spielern im Darts-Zirkus zu gefallen. Besonders Michael van Gerwen schien teils schon fast ein wenig neidisch zu sein, gegenüber dem grossem Rummel um Littler.

So äusserste sich sein heutiger Finalgegner kritisch über Luke Littler. Als der Youngster im letzten Frühling in die berühmte 30under30-Liste des «Forbes Magazin», in dieser sind 30 junge Sportler, Gamer und Unternehmer aus der Welt des Sports und des Gamings, hinzugefügt wurde. Van Gerwen gab damals zu Wort: «Bei allem Respekt, er hat noch nichts gewonnen. Wenn jemand noch nichts gewonnen hat, sollte er kaum auf so eine Liste gesetzt werden» Der Niederländer fügte noch hinzu: «Er wird immer derjenige sein, der mich verfolgt.»

Mittlerweile kann man allerdings sagen, dass Luke Littler schon einiges gewonnen hat. So krönte sich der Engländer beispielsweise zum Sieger der Premier League. Neben der Weltmeisterschaft gehört die Premier League zum populärsten Turnier im Dartskalender.

Van Gerwen: «Du willst nicht nur am Pokal riechen»

Heute Abend strebt Van Gerwen seinen ersten Sieg im WM-Final nach zuletzt zwei Niederlagen in den Jahren 2020 und 2023 an. Vor dem grossen Spiel sorgte van Gerwen wieder einmal für ein wenig Zündstoff, so sagt er vor dem Finale: «Ich war an diesem Punkt schon so oft in meiner Karriere. Du willst nicht nur am Pokal riechen, sondern ihn anfassen», und weiter sagte «Mighty Mike» kämpferisch: «Luke war letztes Jahr im Finale und hat nur daran geschnuppert. Ich werde dafür sorgen, dass er weiterhin nur daran schnuppern kann.»

Michael van Gerwen gewann 2019 zum letzten Mal die Weltmeisterschaft. Bild: EPA/EPA

Littler zeigte sich nach dem souveränen Sieg im Halbfinale gegen Stephen Bunting sehr erfreut über den erneuten Finaleinzug: «Das ist jetzt schon ein atemberaubendes Turnier für mich. Ich bin so glücklich, dass ich das Halbfinale gewonnen habe. Ich kann es gar nicht abwarten». Als «The Nuke» gefragt wurde, wie er sich auf das Finale vorbereitet, antwortete er:

«Tagsüber werde ich ein bisschen chillen, bevor es am Abend so richtig abgehen wird»

Sollte Littler, welcher im letzten Jahr das Finale mit 4:7 gegen Luke Humphries mit verloren hat, heute als Sieger von der Bühne gehen, wäre er der jüngste Darts-Weltmeister der PDC. Aktuell ist ausgerechnet sein heutiger Gegner der jüngste PDC-Weltmeister: 2014 gewann Van Gerwen mit 24 Jahren zum ersten Mal das grösste Turnier des Darts. Was für Littler sicher ist: Es wird ein «verdammt gutes Spiel» zwischen den beiden Kontrahenten geben.

Ausgeglichene Bilanz zwischen den beiden Finalisten

Im Jahr 2024 trafen die beiden Stars ganze zwölfmal aufeinander. Beide konnten jeweils sechs Siege einfahren, der wichtigste Sieg für Van Gerwen war dabei der Sieg am World Matchplay. Der Niederländer siegte mit 10:6 gegen Littler, war nach der Niederlage dermassen über seine Leistung enttäuscht, dass er nach dem Spiel auf Instagram eine Story postete, bei der er schrieb: «Peinlich» und dazu noch ein Bild von einem Mülleimer hinzufügte.

Kann Luke Littler auch nach dem heutigen Finale ein solches Grinzen aufsetzen? Bild: keystone

Neben umgerechnet 560'000 Franken erhält der Gewinner des Finals noch die 23 Kilogramm schwere Sid-Waddell-Trophy. Zum Sieg werden heute sieben Sätze benötigt. Einen Satz gewinnt man nach drei gewonnenen Legs. Der erste Anwurf wird um ca. 21.00 Uhr erfolgen und kann bei uns im Stream oder Ticker mitverfolgt werden.