Fallon Sherrock wird heute an der Darts-WM im Einsatz sein. Bild: keystone

«Ich erhielt Kritik für mein Aussehen» – Fallon Sherrock kämpft mit einer Nierenkrankheit

Heute steht an der Darts-WM das erste Spiel der «Queen of the Palace» an. Fallon Sherrock trifft auf Ryan Meikle. Seit vielen Jahren kämpft die Engländerin mit einer Nierenkrankheit, durch die es zu Schwellungen in ihrem Gesicht kommt.

Mehr «Sport»

Vor einigen Tagen postete Fallon Sherrock ein Video auf ihrem Instagram-Account, bei welchem auffällt, dass die bisher einzige Frau, welche an der Darts-WM ein Spiel gewinnen konnte, ein stark geschwollenes Gesicht hat. Unter dem Video gibt es einige Kommentare von Usern, welche sich fragen, was der Grund für das Aussehen von Sherrock ist.

Der Grund dafür ist eine Schädigung an der Niere, an welcher die Queen of the Palace kurz nach der Geburt ihres Sohnes im Jahr 2014 erkrankt ist. «Ich fing an, mich unwohl zu fühlen. Ich wusste nicht, was los war, bis die Diagnose gestellt wurde. Es war eine beunruhigende Zeit», berichtete Sherrock über die ungewisse Zeit.

Als eine Diagnose gesetzt wurde, musste die heute 30-Jährige unzählige Medikamente zu sich nehmen, und die Nebenwirkungen verursachten bei Sherrock, wie sie selbst in einem Interview sagte, ein «Mondgesicht».



Für ihr Aussehen kassierte Sherrock sehr viel Kritik, davon lasse sie sich aber nicht stören, wie sie gegenüber der «Sun» zu Wort gab: «Ich werde nicht darüber nachdenken, was jemand gesagt hat, wenn es mein Leben nicht beeinflusst.»

Damit die Niere auch immer gereinigt ist, muss die Darts-Queen täglich viel Wasser trinken und verzichtet vollständig auf Alkohol, um das Organ nicht zusätzlich zu belasten.

Kann Fallon Sherrock heute wieder jubeln? Bild: AP

Bereits fünf Jahre sind seit ihrem fulminanten Auftritt an der Darts-WM, als Sherrock bis in die dritte Runde einzog und als erste Frau überhaupt ein Spiel im Ally Pally gewann, vergangen. Heute bietet sich um ca. 22.10 Uhr die nächste Chance für einen Sieg an. In der ersten Runde wartet mit Ryan Meikle die Weltnummer 62 auf die Queen of the Palace.