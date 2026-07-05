Jürgen Klopp soll neuer deutscher Nationaltrainer werden. Bild: www.imago-images.de

Here we go? Laut Transfer-Guru hat Klopp dem DFB als Bundestrainer zugesagt

Eine Einigung zwischen Jürgen Klopp und dem Deutschen Fussball-Bund rückt näher. Der 59-Jährige soll dem DFB zugesagt haben, doch noch sind Details zu klären.

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Jürgen Klopp soll dem Deutschen Fussball-Bund (DFB) für das Amt als Bundestrainer zugesagt haben. Das berichtet zumindest Transfer-Experte Fabrizio Romano. Man müsse Details zum Vertrag und auch zu einem Ausstieg als Chefstratege bei Red Bull aber erst noch besprechen, hiess es in einem X-Beitrag Romanos. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Und es empfiehlt sich, den Post von Romano genau zu lesen. Neue und belastbare Fakten beinhaltet er nicht.

Der 59-jährige Klopp ist Wunschkandidat des DFB und grosser Favorit auf die Nachfolge von Julian Nagelsmann, der nach dem viel zu frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay in der ersten K.-o.-Runde das Amt aufgegeben hatte. Klopp hat danach seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert. Allerdings müsste erst noch sein Vertrag als sogenannter Head of Global Soccer bei Red Bull aufgelöst werden.

Klopps Vertrag bei RB läuft bis 2029. Der DFB muss sich wohl auf eine Ablöse für die Trainer-Ikone einstellen.

Klopp ist derzeit als Experte für MagentaTV in den USA im Einsatz. Sein Hauptjob ist allerdings der vom Head of Global Soccer für Vereine unter anderem in Salzburg und Leipzig. Mit seinem Chef Oliver Mintzlaff habe er schon gesprochen. Der Red-Bull-Geschäftsführer hält sich am Wochenende in England beim Formel-1-Rennen in Silverstone auf.

«Im Idealfall gibt es am Ende nur Gewinner nach so einer Geschichte, dass man einfach sagt, okay, Red Bull muss sauber aus der Nummer rauskommen können», sagte Klopp. (abu/t-online.de)