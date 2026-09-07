Wie bei der Eishockey-WM 2010 findet das Eröffnungsspiel auch nächstes Jahr in der Arena auf Schalke statt. Dann trifft die Schweiz auf Gastgeber Deutschland. Bild: AP

Der Spielplan für die Eishockey-WM 2027 steht – so kommst du an Tickets

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft kennt nach den Gegnern nun auch ihren definitiven Spielplan für die WM 2027 in Deutschland vom 13. bis zum 30. Mai. Bald gibt es Tickets für alle Partien – für das erste Spiel der Nati musst du aber tief in die Tasche greifen.

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Die Partien der Schweiz

Zwei Tage nach dem Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Deutschland trifft das Team von Jan Cadieux am 15. Mai auf Slowenien, bereits tags darauf auf Titelverteidiger Finnland. Nach einem Ruhetag folgt am 18. Mai die Partie gegen Lettland. Zum Abschluss der Gruppenphase spielt der WM-Zweite am 21. Mai gegen Schweden, am 23. Mai gegen Österreich und am 24. Mai gegen Aufsteiger Ukraine.

Mit Ausnahme des Auftaktspiels bestreitet die Schweiz sämtliche Gruppenspiele in Mannheim. Ebenfalls bereits zuvor war bekannt gewesen, dass die Schweizer zum WM-Auftakt auf Gastgeber Deutschland treffen. Diese Partie findet im Fussballstadion von Schalke in Gelsenkirchen statt. Zum Eröffnungsspiel der Gruppe A werden mehr als 60'000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

Donnerstag, 13. Mai (20.20 Uhr): Schweiz – Deutschland

– Deutschland Samstag, 15. Mai (16.20 Uhr): Schweiz – Slowenien

– Slowenien Sonntag, 16. Mai (16.20 Uhr): Schweiz – Finnland

– Finnland Dienstag, 18. Mai (20.20 Uhr): Lettland – Schweiz

Freitag, 21. Mai (20.20 Uhr): Schweden – Schweiz

Sonntag, 23. Mai (16.20 Uhr): Schweiz – Österreich

– Österreich Montag, 24. Mai (20.20 Uhr): Ukraine – Schweiz

Der gesamte Spielplan

In der Gruppe B treten die USA, Kanada, Tschechien, die Slowakei, Dänemark, Norwegen, Ungarn und Kasachstan gegeneinander an. Diese Spiele finden alle in Düsseldorf statt. Die K.o.-Runde beginnt dann am Donnerstag, den 27. Mai, mit allen Viertelfinals, bevor am Samstag, den 29. Mai, die Halbfinals und am Sonntag, den 30. Mai, das Spiel um Platz 3 und der Final stattfinden.

Hier gibt es Tickets

Der Ticketverkauf läuft dieses Mal über die Plattform des Weltverbands IIHF. Wer sich hier für den Newsletter der WM 2027 anmeldet, bekommt schon ab Mittwoch um 11 Uhr die Möglichkeit, Tagespackages für die gesamte Gruppenphase zu kaufen. Für die restlichen Fans beginnt der Vorverkauf erst zwei Tage später.

In dieser Phase können aber nur Tickets für alle Spiele, die an einem Tag in Mannheim oder Düsseldorf stattfinden, erworben werden. Die günstigsten Tagespakete für die Schweizer Gruppe, deren Spiele in Mannheim stattfinden, kosten 79 Euro, in Düsseldorf sind Tagespakete ab 69 Euro erhältlich. Tickets für einzelne Spiele gibt es erst ab Februar 2027. Bei der Heim-WM der Schweizer Nati im vergangenen Mai gab es für viele Spiele in der letzten Verkaufsphase nur noch wenige Tickets. Wer die Schweiz also sicher sehen will, muss womöglich schon beim Verkauf der Tagespackages zuschlagen.

Eröffnungsspiel schon fast ausverkauft

Für das erste Spiel der Schweizer Nati gegen Gastgeber Deutschland in Gelsenkirchen kommst du aber schon fast zu spät. Diese Tickets sind nämlich schon seit Juli im Verkauf und mittlerweile sind nur noch Plätze im sogenannten LaOla-Club für 450 Euro erhältlich.

Ebenfalls schon seit rund anderthalb Monaten können Tickets für die K.o.-Spiele erworben werden. So gibt es zwei Viertelfinalpakete für die jeweils zwei Partien in den beiden Austragungsorten Düsseldorf und Mannheim sowie ein Finalrundenpaket, das beide Halbfinals sowie das Spiel um Platz 3 und den Final beinhaltet. Die vier Partien finden alle in Düsseldorf statt.

In diesem Fall sind noch Tickets in allen Kategorien erhältlich. Für die Viertelfinals kosten die günstigsten Eintrittskarten 149 Euro, das Finalpaket ist ab 749 Euro erhältlich. (nih/sda)