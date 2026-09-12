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Champions League: Erste Niederlage von Fribourg-Gottéron

Erste Niederlage von Fribourg-Gottéron

Der HC Fribourg-Gottéron hat sein erstes Heimspiel in der neuen Saison verloren. Der Schweizer Meister verliert gegen den HC Pilsen aus Tschechien mit 2:4.
12.09.2026, 07:0012.09.2026, 07:00

8003 Zuschauer kamen zum ersten Heimspiel nach dem letztjährigen Meistertitel und zu Coach Roger Rönnbergs 100. Spiel in der Champions League. Nach den zwei Siegen letzte Woche in Österreich kassierte Fribourg in der dritten Runde die erste Niederlage – gegen einen Gegner, der zuvor ebenfalls zweimal gewonnen hatte.

Gottéron hatte seine beste Phase im Schlussabschnitt, als Verteidiger Yannick Rathgeb und Stürmer Sandro Schmid innerhalb von zweieinhalb Minuten vom 0:2 zum 2:2 ausglichen. Drei Minuten nach Gottérons Ausgleich schoss Filip Matyas die Tschechen wieder in Führung.

Wegweisend waren auch zwei Coach's Challenges. Fribourg schoss das erste Tor im Spiel, welches aber nach einer erfolgreichen Challenge (wegen Offside) zurückgenommen wurde. In der 24. Minute, nachdem Pilsen erstmals getroffen hatte, war Coach Rönnberg mit einer Challenge (wegen Goalie-Behinderung) nicht erfolgreich.

Am Sonntag treffen die Freiburger in der Champions Hockey League noch auf Adler Mannheim, ehe am Dienstag in Biel der Saisonstart auch in der Schweiz erfolgt. (sda/lak)

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