Michael Liniger ist der neue Trainer des EHC Kloten. Bild: keystone

Trainertausch in der National League: Marjamäki geht zum EVZ – Liniger wird Kloten-Coach

Lauri Marjamäki übernimmt als Cheftrainer beim EV Zug. Gleichzeitig übernimmt der ehemalige EVZ-Trainer Michael Liniger als Coach beim EHC Kloten.

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Spektakulärer Trainerwechsel in der National League: Während der bisherige Kloten-Trainer Lauri Marjamäki zum EV Zug wechselt, steht Michael Liniger, welcher im Januar beim EVZ entlassen wurde, in der kommenden Saison beim EHC Kloten an der Bande. Trotz der Entlassung, hatte der 47-Jährige noch einen laufenden Vertrag bei den Innerschweizern. Über die vereinbarten Ablösesummen wurde Stillschweigen vereinbart.

Liniger war bereits als Spieler bei den Flughafenstädtern aktiv und lief von 2007 bis 2016 für Kloten auf. Dabei erreichte er dreimal den Playoff-Final, verlor diesen aber immer. «Bereits als Spieler war ich stolz die Farben des EHCK zu tragen. Nun als Head Coach in die Organisation zurückzukehren, bedeutet mir sehr viel», sagt Liniger zu seiner Rückkehr.

Bereits als Spieler stand Liniger bei Kloten unter Vertrag. Bild: KEYSTONE

Sportchef Ricardo Schödler freut sich, dass der Wunschkandidat verpflichtet werden konnte. In der offiziellen Medienmitteilung sagt Schödler: «Mit Michael Liniger gewinnen wir einen jungen Schweizer Head Coach, der mit dem EHC Kloten stark verbunden ist und im Club einen Grossteil seiner Spielerkarriere verbracht hat. Er kennt unsere sportliche Philosophie und wir sind überzeugt, dass er diese konsequent weiterführen sowie weiterentwickeln kann.»

Für Marjamäki endet somit seine Zeit in Kloten. Der 48-Jährige stand die letzten zwei Saisons beim EHC an der Bande und führte diesen vor einem Jahr erstmals seit 2016 in die Playoffs.

Lauri Marjamäki hat einen neuen Job. Bild: keystone

Zu seinem neuen Job sagt der Finne: «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim EVZ! Ich war seit Beginn der Gespräche überzeugt davon, wohin wir als Team und als Verein gelangen wollen. Ich sehe in Zug viel Potenzial. Ich bin bereit, mein ganzes Können einzubringen, um den Erfolg sicherzustellen.»

Für beide Teams ist die Saison bereits seit längerer Zeit zu Ende. Während der EVZ im Playoff-Viertelfinal vom HC Davos in die Ferien geschickt wurde, verpasste Kloten die Playoffs klar und deutlich.