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NHL: Josi trifft und bricht Klubrekord – Devils siegen dank Hughes

Nashville Predators defenseman Roman Josi (59) celebrates his goal with left wing Filip Forsberg (9) and right wing Matthew Wood (71) during the second period of an NHL hockey game against the Minneso ...
Roman Josi (m.) traf zum Saisonauftakt gleich für die Nashville Predators.Bild: keystone

Josi trifft und bricht Klubrekord +++ Devils siegen dank Hughes-Brüdern

Roman Josi reiht sich zum Auftakt seiner 16. NHL-Saison gleich unter die Torschützen. Der Berner Verteidiger kann die 1:3-Heimniederlage von Nashville gegen Minnesota aber nicht verhindern.
02.10.2026, 06:4302.10.2026, 06:45

Nashville – Minnesota 1:3

Roman Josi (NSH), 1 Tor, 3 Schüsse, 2 Checks, 24:53 TOI

Josi verkürzte in der 30. Minute auf 1:2. Filip Forsberg spielte den Puck in den rechten Bullykreis, wo Josi aus spitzem Winkel direkt abzog und Minnesotas Goalie Jesper Wallstedt bezwang. Der Treffer des Captains fiel nur drei Sekunden nach Ablauf einer Strafe gegen Minnesota.

Mit seiner 16. Saison im Trikot der Predators stellte Josi zudem einen Klubrekord auf. Der 36-jährige Berner überholte David Legwand, der während 15 Saisons für Nashville gespielt hatte. Predators-Goalie Juuse Saros wehrte 27 Schüsse ab.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/NHL
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New Jersey – Philadelphia 3:2 n. V.

Nico Hischier (NJ), 2 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, 18:56 TOI
Timo Meier (NJ), 4 Schüsse, 2 Checks, 16:41 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 2 Blocks, 20:40 TOI​

Erfolgreicher verlief der Saisonstart für die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler. Die Devils bezwangen die Philadelphia Flyers zuhause 3:2 nach Verlängerung. Die drei Schweizer blieben dabei ohne Skorerpunkt.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

New Jersey rannte lange erfolglos an. Erst der 30. Schuss der Devils fand kurz vor Ende des zweiten Drittels zum 1:1 den Weg ins Tor. Im Schlussabschnitt ging Philadelphia nochmals in Führung, ehe Luke Hughes zum 2:2 ausglich. In der Verlängerung sorgte dessen Bruder Jack Hughes nach 3:23 Minuten für die Entscheidung.

Philadelphia hatte tags zuvor noch 0:7 gegen die Pittsburgh Penguins verloren. Goalie Joseph Woll hielt die Flyers diesmal lange im Spiel und parierte 41 Schüsse. Vier davon kamen von Meier, zwei von Hischier.

NY Rangers – Tampa Bay 5:1

Janis Moser (TB), 2 Blocks, 2 Checks, 14:54 TOI

Einen enttäuschenden Saisonauftakt erlebte derweil Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning. Das Team des Bieler Verteidigers unterlag bei den New York Rangers deutlich 1:5. Beim Führungstreffer der Gastgeber zum 1:0 sass Moser auf der Strafbank. (nih/sda)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL
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Themen
Die 32 Stadien der 32 NHL-Teams
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Die 32 Stadien der 32 NHL-Teams
Amalie Arena: Tampa, Florida. Team: Tampa Bay Lightning. Kapazität: 19'092 Zuschauer. Eröffnet: 1996.
quelle: picasa
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