Josi trifft und bricht Klubrekord +++ Devils siegen dank Hughes-Brüdern
Nashville – Minnesota 1:3
Roman Josi (NSH), 1 Tor, 3 Schüsse, 2 Checks, 24:53 TOI
Josi verkürzte in der 30. Minute auf 1:2. Filip Forsberg spielte den Puck in den rechten Bullykreis, wo Josi aus spitzem Winkel direkt abzog und Minnesotas Goalie Jesper Wallstedt bezwang. Der Treffer des Captains fiel nur drei Sekunden nach Ablauf einer Strafe gegen Minnesota.
ROMAN WITH THE FIRST #PREDS GOAL OF THE SEASON! 🤯 pic.twitter.com/IG4kxhUQcx— Nashville Predators (@PredsNHL) October 2, 2026
Mit seiner 16. Saison im Trikot der Predators stellte Josi zudem einen Klubrekord auf. Der 36-jährige Berner überholte David Legwand, der während 15 Saisons für Nashville gespielt hatte. Predators-Goalie Juuse Saros wehrte 27 Schüsse ab.
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New Jersey – Philadelphia 3:2 n. V.
Nico Hischier (NJ), 2 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, 18:56 TOI
Timo Meier (NJ), 4 Schüsse, 2 Checks, 16:41 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 2 Blocks, 20:40 TOI
Erfolgreicher verlief der Saisonstart für die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler. Die Devils bezwangen die Philadelphia Flyers zuhause 3:2 nach Verlängerung. Die drei Schweizer blieben dabei ohne Skorerpunkt.
New Jersey rannte lange erfolglos an. Erst der 30. Schuss der Devils fand kurz vor Ende des zweiten Drittels zum 1:1 den Weg ins Tor. Im Schlussabschnitt ging Philadelphia nochmals in Führung, ehe Luke Hughes zum 2:2 ausglich. In der Verlängerung sorgte dessen Bruder Jack Hughes nach 3:23 Minuten für die Entscheidung.
Can't keep him wrapped up. pic.twitter.com/CbMfEV2Pmp— New Jersey Devils (@NJDevils) October 2, 2026
Philadelphia hatte tags zuvor noch 0:7 gegen die Pittsburgh Penguins verloren. Goalie Joseph Woll hielt die Flyers diesmal lange im Spiel und parierte 41 Schüsse. Vier davon kamen von Meier, zwei von Hischier.
NY Rangers – Tampa Bay 5:1
Janis Moser (TB), 2 Blocks, 2 Checks, 14:54 TOI
Einen enttäuschenden Saisonauftakt erlebte derweil Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning. Das Team des Bieler Verteidigers unterlag bei den New York Rangers deutlich 1:5. Beim Führungstreffer der Gastgeber zum 1:0 sass Moser auf der Strafbank. (nih/sda)