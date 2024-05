«Es ist Zeit, dass wir den Kübel holen» – die Stimmen zum Einzug in den WM-Final

«Wir haben einen guten Vibe in der Garderobe. Wir haben viele Schüsse geblockt, wenn du dich nicht so aufopferst, geht es nicht. Die Spiele sind nicht so schön anzuschauen, aber das gehört dazu. Jeder geht für jeden. Jeder hat seine Rolle. Einer frisst die Scheibe, einer spielt sie raus und einer macht sie im Penaltyschiessen rein.»

Christian Marti, Verteidiger