Die besten Bilder und Videos vom Schweizer Halbfinal-Triumph gegen Kanada

Die Schweiz schlägt Kanada im Penaltyschiessen und steht im WM-Final. Die besten Bilder und Videos des grossen Nati-Triumphs in der Chronologie.

Mehr «Sport»

Schon vor dem ersten Bully heizt Christian Marti der Mannschaft mit der Startaufstellung ein.

Die Schweiz startet gut ins Spiel. Nico Hischier kommt zu einer Chance.

Bild: keystone

Tristan Scherwey zischt an der kanadischen Hintermannschaft vorbei.

Bild: keystone

Im Powerplay kann die Nati in Führung gehen. Kevin Fiala trifft.

Video: SRF

Fiala bejubelt sein Tor mit Passgeber Romain Loeffel.

Bild: keystone

Wenig später wieder Powerplay für die Schweiz. Roman Josi zieht ab, Nino Niederreiter lenkt den Puck ins Tor.

Video: SRF

Niederreiter klatscht nach seinem Treffer bei der Bank ab. Die Schweiz geht mit einem souveränen 2:0 in die erste Pause.

Bild: keystone

Je länger das Spiel dauert, desto besser kommt Kanada ins Spiel. Leonardo Genoni rückt in den Fokus, brilliert aber immer wieder mit vielen Paraden.

Bild: keystone

Kanada wird immer gefährlicher und kommt zum Anschlusstreffer durch Brandon Tanev.

Video: SRF

Das Spiel wird zu Zitterpartie. Die Schweiz verteidigt aufopferungsvoll und bringt den 2:1-Vorsprung in die zweite Pause.

Bild: keystone

Nach 40 Minuten geht die Abwehrschlacht weiter. Die Schweizer verteidigen mit Mann und Maus. Niemand ist sich zu schade, sich in die Schüsse zu werfen.

Bild: keystone

Am Ende kassiert die Schweiz aber eine Strafe zu viel. Kanadas Captain John Tavares gleicht kurz vor Schluss zum 2:2 aus.

Video: SRF

Auch die Verlängerung ist ein Drama. Zuerst kann Kanada Powerplay spielen, dann die Schweiz. Aber es fällt kein Treffer. So kommt es zum Penaltyschiessen.

Bild: IMAGO/CTK Photo

Dort bringt der 18-jährige Connor Bedard Kanada in Führung.

Bild: keystone

Kevin Fiala kann aber wenig für die Schweiz ausgleichen.

Video: SRF

Fiala bejubelt seinen Treffer im Penaltyschiessen.

Bild: IMAGO/ActionPictures

Dann läuft Sven Andrighetto an und bringt die Schweiz in Führung. Und direkt darauf hext Leonardo Genoni die Nati endgültig zum Sieg und in den WM-Final.

Video: SRF

Andrighetto bezwingt Binnington mit dem entscheidenden Penalty.

Bild: IMAGO/ActionPictures

Und Owen Power scheitert an Leonardo Genoni.

Bild: IMAGO/ActionPictures

Die Schweizer Spieler feiern ihren überragenden Goalie. Kanada muss zuschauen.

Bild: IMAGO/justpictures.ch

Vor dem TV freut sich auch Tennisspielerin Belinda Bencic.

Video: streamable

Auf dem Eis jubelt Tristan Scherwey.

Bild: IMAGO/justpictures.ch

Skifahrerin Wendy Holdener hat den Sieg im Freien mitverfolgt.

Video: streamable

Die mitgereisten Fans jubeln im Stadion.

Bild: IMAGO/justpictures.ch

Und die Nati bedankt sich beim treuen Anhang.

Bild: IMAGO/justpictures.ch

Die Schweizer Spieler geniessen die Hymne und ihren Sieg.