Tschechien stürmt zuhause spektakulär in den WM-Final – Schweden spielt um Bronze

In der Folge konnten die Schweden, die im ersten Drittel zweimal in Führung gegangen waren, dreimal Powerplay spielen. Zwar verkürzte Joel Eriksson Ek im ersten dieser drei auf 3:5 (36.). Der Stürmer der Minnesota Wild zeichnete dann aber auch für jenen Fehler verantwortlich, den Lukas Sedlak zum 6:3 (46.) nutzte. Damit war die Sache klar. In der 54. Minute tauchte Sedlak erneut allein vor dem nach dem 2:5 für Filip Gustavsson eingewechselten schwedischen Keeper Samuel Ersson auf und erwischte diesen abermals zwischen den Schonern.

In den ersten acht Spielen an diesem Turnier hatten die Schweden bloss zehn Gegentreffer zugelassen, gegen die von den fantastischen Fans aufgeputschten Tschechen kassierten sie die Tore vom 2:2 zum 2:5 (30.) innert 238 Sekunden. Das 3:2 und 4:2 schossen Ondrej Kase respektive Martin Necas in der 27. Minute innert 16 Sekunden.

Schweizer Football-Community soll wachsen – so kannst du daran teilnehmen

Obwohl die Helvetic Guards nach nur einer Saison aufgelöst wurden, geht in der European League of Football (ELF) auch in diesem Jahr ein Schweizer Team an den Start. Die Helvetic Mercenaries starten am Samstag (18 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Barcelona Dragons in ihre Premierensaison. Die Partie findet in Grenchen statt, die weiteren sechs Heimspiele werden dann im Stadion Kleinfeld in Kriens ausgetragen.