Hockey: Kennst du die 44 Schweizer, die 2013 und 2018 WM-Silber holten?



Bild: KEYSTONE

Quizzticle

Kannst du alle 44 Schweizer Silberhelden von 2013 und 2018 aufzählen?

Heute startet die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft im lettischen Riga. Das Ziel ist eine Medaille, wie in den Jahren 2013 und 2018. Doch wie gut sind dir die Silberhelden von damals in Erinnerung geblieben? Beweise es in unserem Quizzticle.

Wichtig, bevor du loslegst:

Gesucht sind alle Spieler der Schweizer Silber-Mannschaften von 2013 und 2018.

Als Hinweis dient dir die Position des Spielers sowie das Jahr oder die Jahre, in denen der Spieler an der WM teilnahm.

Es reicht, wenn du den Nachnamen der Spieler eingibst. Der Vorname allein dagegen zählt nicht.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist ein Spielername richtig, wird er automatisch in die Lücke gefüllt.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Note 38 bis 45 Punkte: 6.0

32 bis 37 Punkte: 5.5

26 bis 31 Punkte: 5.0

20 bis 25 Punkte: 4.5

16 bis 19 Punkte: 4.0

Unter 16 Punkten: Nachsitzen!



