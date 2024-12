Nationaltrainer Patrick Fischer nimmt seine Spieler in die Pflicht: «Wir machen zu wenig Verkehr dort, wo es verlangt wird, nehmen dem Goalie zu wenig die Sicht.» Die Leistungen in den beiden Partien beurteilte Fischer indes als «gut». (ram/sda)

1:4 gegen Schweden, 0:2 gegen Tschechien – das Heimturnier ist bislang alles andere als ein Erfolg für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Gegen Finnland (15.30 Uhr) muss zum Abschluss eine Steigerung her.

Manchester United konnte sich wie am letzten Spieltag gegen Bodö/Glimt (3:2) auch bei Viktoria Pilsen auf seinen dänischen Goalgetter Rasmus Höjlund verlassen. Der 21-Jährige traf zweimal und machte in der 88. Minute die Wende nach dem Gegentor früh in der zweiten Halbzeit perfekt.