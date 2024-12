Hischier und Meier treffen, New Jersey jubelt – Bichsel feiert 1. NHL-Sieg

Lian Bichsel kam in seinem zweiten Spiel in der besten Eishockey-Liga der Welt zum ersten Sieg. Zwei Tage nach seinem Debüt, bei dem er als Torschütze geglänzt hatte, gewann der Solothurner Verteidiger mit den Dallas Stars das Heimspiel gegen die St. Louis Blues nach Verlängerung 2:1.

Nico Hischier und Timo Meier bringen die Fans der New Jersey Devils zum Jubeln. Die beiden Schweizer Stürmer haben mit je einem Tor entscheidenden Anteil am 20. Sieg in dieser NHL-Saison.

So stark schnitt Vorfahrerin Lindsey Vonn in der Abfahrt im Vergleich zu den Topstars ab

Nächste Pleite für harmlose Schweizer Hockey-Nati – der Weltmeister ist erneut zu stark

Die Schweiz unterliegt in Freiburg auch im zehnten Heimspiel in der Euro Hockey Tour. Nach dem 1:4 gegen Schweden verliert das Team von Trainer Patrick Fischer gegen Weltmeister Tschechien 0:2.

Es war so wie oft unter der Saison, wenn den Schweizern keine NHL-Spieler zur Verfügung stehen. Es fehlte ihnen an der nötigen Kaltblütigkeit. In der Schlussphase des Mittelabschnitts hielten die Gastgeber die Scheibe lange in ihrer Angriffszone, spielten sie die Tschechen müde, doch ein Tor fiel nicht.