Der FC Thun als Schweizer Meister – wer hat schon damit gerechnet? Bild: keystone

Nur diese 15 Dinge sind noch unberechenbarer als die Super League

Was, wenn Thun als amtierender Meister absteigt? Es ist vor dem Start der neuen Saison zumindest nicht undenkbar. Nur wenige Dinge auf dieser Welt sind noch weniger zuverlässig vorhersagbar als die Super League.

sportredaktion

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Von 2010 bis 2017 war die Super League eine der langweiligsten Ligen der Welt. Acht Mal in Folge wurde Basel Meister. Und nach dieser Ära ging es auch nicht besonders spannend weiter. YB war der neue Dominator und feierte vier Meistertitel in Folge.

Seither ist aber nie mehr ganz so klar, was eine neue Super-League-Saison tatsächlich bietet. Niemand kann ernsthaft behaupten, letztes Jahr vorausgesehen zu haben, dass Thun als Aufsteiger Meister wird. Auch der FC Zürich holte ein paar Jahre zuvor überraschend einen Titel, während St.Gallen und Lugano sich als Spitzenteams etablieren und Basel und YB zwischen Titeln und gewaltigen Krisen hin- und herschwanken.

So unberechenbar wie die Super League geworden ist, sind uns nur noch 15 andere (vielleicht nicht immer ganz ernst gemeinte) Dinge eingefallen, die noch unberechenbarer sind.

Die Lottozahlen

Na logisch. Sonst hätten wir ja überall Lotto-Millionäre.

Wie Aarau den Aufstieg dieses Mal vermasselt

Dass sie es vermasseln, ist absolut berechenbar. Aber die Art und Weise ist völlig offen. Mit einer Barrage-Blamage? Mit einem desolaten Saisonstart? Mit einem historischen Einbruch in der Schlussphase? Oder mal ganz was Neues: Aufstieg am grünen Tisch verweigert.

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Bild: giphy

Was Handspiel ist und was nicht

Das Rätselraten geht wohl auch diese Saison weiter. Wann pfeift der Schiedsrichter? Wann meldet sich der VAR? Man könnte wohl gerade so gut eine Münze werfen.

Welches Maiskorn als Nächstes poppt

Darum ist es ja so faszinierend, dabei zuzuschauen.

Wann bei der Deutschen Bahn der Zug ankommt

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Schlagen sich die Influencer wieder den Kieferknochen mit einem Hammer ein? Kochen sie Poulet in Hustensirup? Oder würgen sie sich selbst, bis sie ohnmächtig werden? Den Ideen der TikToker sind wahrlich keine Limiten gesetzt.

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Schliesslich sind die Regeln für ihn ja nur Empfehlungen.

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Worüber sich Zubi als Nächstes aufregt

Sind es die Schiedsrichter? Ist es David Degen? Ein fauler Verteidiger? Klar ist: TV-Experte und Ex-Natigoalie Pascal Zuberbühler findet immer etwas zu nörgeln.

Penalty-Duell gegen Pascal Zuberbühler Video: watson/Lya Saxer, Angelina Graf

Ob dich die Katze, die du streichelst, nicht plötzlich doch noch beisst

Das GIF beschreibt es besser als Worte.

Eishockey

Dank watson-Eismeister Klaus Zaugg wissen wir ja schon lange, dass Hockey ein unberechenbares Spiel auf einer rutschigen Unterlage ist.