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Formel 1: Der grosse Preis von Ungarn live im Stream und Ticker

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Fährt Weltmeister Norris zum ersten Saisonsieg? Mercedes für einmal die Jäger

26.07.2026, 14:00
  • Mit dem elften von 22 Grands Prix beendet die Formel 1 am Sonntag (15.00 Uhr) in Ungarn die erste Saisonhälfte. Auf dem Hungaroring startet der Weltmeister Lando Norris im McLaren erstmals in diesem Jahr aus der Pole-Position. Mercedes schaffte es zum ersten Mal nicht in die erste Startreihe, dort steht neben Norris Charles Leclerc im Ferrari.
  • Danach geht die Formel 1 in eine vierwöchige Sommerpause. Weiter geht es am 23. August mit dem GP der Niederlande in Zandvoort. (riz/sda)
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