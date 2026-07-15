«Lektion für die Welt» und «Mbappé ging unter»: Was die Presse zum WM-Halbfinal schreibt

«Vielleicht hatte Deschamps die ganze Zeit recht. In seinen 14 Jahren als Frankreich-Trainer wurde er dafür kritisiert, zu vorsichtig zu sein, zu viel Wert auf Kontrolle zu legen und seine grossartige Riege an Offensivspielern nicht richtig zur Geltung zu bringen. Bei diesem Turnier hat sich Deschamps aus taktischer Sicht entspannt. Die Franzosen haben in den letzten Wochen grossartigen Fussball gespielt, doch als es darauf ankam – gegen die erste echte Spitzenmannschaft, auf die sie trafen –, wurden sie überrannt. Spaniens Spielstruktur erstickte sie, und da zu viele Spieler auf Kreativität setzten, war Frankreich bei Kontern verwundbar. In seiner letzten Niederlage erlangte Deschamps seine endgültige Rechtfertigung. Auf Talent darf man sich niemals verlassen.»