«Lektion für die Welt» und «Mbappé ging unter»: Was die Presse zum WM-Halbfinal schreibt
Spanien bezwang Frankreich im WM-Halbfinal 2:0. Es war eine Machtdemonstration der Iberer, welche die Superoffensive um Kylian Mbappé bändigte. Das schreibt die Presse dazu.
Inhaltsverzeichnis
Frankreich 🇫🇷
L'Équipe
«Sternschnuppe»
«Die Bleus haben einen Halbfinal verloren, den sie eigentlich gar nicht gespielt haben. Sie wurden von Spanien in allen Bereichen übertrumpft und waren nicht in der Lage, ihren Träumen und den Hoffnungen, die sie geweckt hatten, gerecht zu werden.»
Le Figaro
«Das Ende des Traums.»
«Das war's dann also. Eine riesige Enttäuschung. Ein totaler Reinfall. Und ein Quatorze Juillet, der auf ganzer Linie vermasselt wurde.
Spanien, das in jeder Hinsicht stärker war als die Franzosen, die nicht auf der Höhe waren, hat eine echte Lektion in Sachen Fussball erteilt und verdient seinen Platz im Finale voll und ganz. Die Mannschaft um Mbappé, der völlig unterging, sah ihre Träume in einem einseitigen Spiel zerbrechen.»
Spanien, das in jeder Hinsicht stärker war als die Franzosen, die nicht auf der Höhe waren, hat eine echte Lektion in Sachen Fussball erteilt und verdient seinen Platz im Finale voll und ganz. Die Mannschaft um Mbappé, der völlig unterging, sah ihre Träume in einem einseitigen Spiel zerbrechen.»
Le Parisien
«Das Feuerwerk fällt aus.»
«Frankreich hat eine Lektion in Spanisch erhalten, die fast schon einer Abreibung gleichkam. Vamos nach Hause.
Michael Olise und Ousmane Dembélé wurden wie nie zuvor ausgeschaltet, sodass ihr Einfluss auf ein Minimum beschränkt blieb. Ohne Bogen kein Pfeil – und Kylian Mbappé konnte in diesem labyrinthartigen Albtraum nicht zum Zug kommen.
Es war ein WM-Halbfinal und der ist an den Bleus einfach vorbeigezogen.»
Michael Olise und Ousmane Dembélé wurden wie nie zuvor ausgeschaltet, sodass ihr Einfluss auf ein Minimum beschränkt blieb. Ohne Bogen kein Pfeil – und Kylian Mbappé konnte in diesem labyrinthartigen Albtraum nicht zum Zug kommen.
Es war ein WM-Halbfinal und der ist an den Bleus einfach vorbeigezogen.»
Spanien 🇪🇸
Marca
«Ein Meisterwerk»
«In einem WM-Halbfinal – einem Ereignis für Auserwählte – lieferte Spanien eine unvergessliche Vorstellung. Das Nationalteam öffnete am Abend den Prado und den Louvre, um sich zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für ein WM-Finale zu qualifizieren.»
«Heute werden wir das Spiel England gegen Argentinien ganz entspannt verfolgen. Wenn die Mannschaft so spielt, was spielt dann der Gegner für eine Rolle?»
Diario AS
«Eine Lektion für die Welt.»
«Es ist schwer, besser zu spielen, ein Biest mit dem Talent des Gegners zu zähmen und Giganten wie Mbappé, Olise oder Dembélé in den Schatten zu stellen. All das hat La Roja geschafft, die am kommenden Sonntag in New York/New Jersey den Final bestreiten wird. Der zweite Stern, dieses Wunder, ist ein kleines Stück näher gerückt.»
Sport
«New York soll erzittern! Spanien entfacht die Leidenschaft, vernichtet Frankreich und stürmt dem Ruhm entgegen!»
«Es gibt Abende, an die man sich wegen eines Ergebnisses erinnert, und andere, die einem wegen der Emotionen, die sie auslösen, für immer im Gedächtnis bleiben. Das Spiel Spaniens gegen Frankreich gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Es war eine Demonstration von Charakter, Persönlichkeit und Fussball. Ein deutliches Zeichen einer Nationalmannschaft, die nicht nur gewonnen hat, sondern auch überzeugt, begeistert und gezeigt hat, dass sie bereit ist, um jeden Titel zu kämpfen.»
El Pais
«Es ist erstklassiger Fussball, geprägt von äusserst raffinierter Spielintelligenz, der den Gegnern die Beine schwer macht. Frankreich wusste: Wenn es den Ball hatte, dann nur, weil Spanien es so wollte.»
Schweiz 🇨🇭
Tages-Anzeiger
«Die Spanier zeigen ihr bestes Spiel an dieser WM. Trainer Luis de la Fuente spielt Schach. Das Mittelfeld mit Dani Olmo, Fabian Ruiz und vor allem Rodri steht immer am richtigen Ort. Die Spanier ziehen ein für die Franzosen undurchdringliches Netz auf.
Die französische Offensive um Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise und Bradley Barcola hängt in der Luft. Es entsteht kaum eine Verbindung zwischen den Reihen. Das tempovolle, vertikale Spiel der Franzosen wird von den Spaniern erstickt. Sie sind immer da, wo die Franzosen hinwollen. Eine Meisterleistung an Taktik und Positionierung.»
Die französische Offensive um Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise und Bradley Barcola hängt in der Luft. Es entsteht kaum eine Verbindung zwischen den Reihen. Das tempovolle, vertikale Spiel der Franzosen wird von den Spaniern erstickt. Sie sind immer da, wo die Franzosen hinwollen. Eine Meisterleistung an Taktik und Positionierung.»
Deutschland 🇩🇪
Sportschau
«Etwas mehr Kreisliga hätte Frankreich gutgetan»
«Olise und Dembelé bewarben sich mit Nachdruck für Hauptrollen im ‹Phantom der Oper›. Das Duo war kaum sichtbar – und noch weniger präsent.
Ein bisschen mehr Kreisliga-Mentalität und vor allem Kreisliga-Spielweise hätte Frankreich gutgetan. Denn die wenigen gefährlichen Offensivaktionen rührten tatsächlich aus langen Bällen auf Mbappé. Warum die Mannschaft sich dieses Stilmittels nicht zumindest in der Schlussphase konsequent bediente, es blieb ein grosses Rätsel. Zumal die Spanier bis zum Schluss konsequent hoch anliefen und sich damit Räume hinter der ersten und zweiten Pressinglinie der Iberer auftaten.»
Ein bisschen mehr Kreisliga-Mentalität und vor allem Kreisliga-Spielweise hätte Frankreich gutgetan. Denn die wenigen gefährlichen Offensivaktionen rührten tatsächlich aus langen Bällen auf Mbappé. Warum die Mannschaft sich dieses Stilmittels nicht zumindest in der Schlussphase konsequent bediente, es blieb ein grosses Rätsel. Zumal die Spanier bis zum Schluss konsequent hoch anliefen und sich damit Räume hinter der ersten und zweiten Pressinglinie der Iberer auftaten.»
England 🏴
The Sun
«Jetzt wissen wir, warum die Spanier glaubten, die grossen Entertainer zähmen zu können. Und jetzt wissen wir, was England überwinden muss, wenn es eine Chance haben will, diese 60 Jahre des Schmerzes zu beenden.»
The Guardian
«Didier Deschamps zahlt den Preis dafür, dass er sich von den Fesseln befreit hat, die ihn zum Ruhm geführt haben.»
«Vielleicht hatte Deschamps die ganze Zeit recht. In seinen 14 Jahren als Frankreich-Trainer wurde er dafür kritisiert, zu vorsichtig zu sein, zu viel Wert auf Kontrolle zu legen und seine grossartige Riege an Offensivspielern nicht richtig zur Geltung zu bringen. Bei diesem Turnier hat sich Deschamps aus taktischer Sicht entspannt. Die Franzosen haben in den letzten Wochen grossartigen Fussball gespielt, doch als es darauf ankam – gegen die erste echte Spitzenmannschaft, auf die sie trafen –, wurden sie überrannt. Spaniens Spielstruktur erstickte sie, und da zu viele Spieler auf Kreativität setzten, war Frankreich bei Kontern verwundbar. In seiner letzten Niederlage erlangte Deschamps seine endgültige Rechtfertigung. Auf Talent darf man sich niemals verlassen.»
(nih)