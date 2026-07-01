Nach seinem zweiten Tor rannte Kylian Mbappé (l.) sofort zu Trainer Didier Deschamps, der eine schwierige Zeit hinter sich hat. Bild: www.imago-images.de

Emotionaler Jubel und frecher Pass – diese 3 Mbappé-Szenen hast du vielleicht verpasst

Kylian Mbappé ist beim 3:0-Sieg im WM-Sechzehntelfinal von Frankreich gegen Schweden einmal mehr der grosse Star. Seine zwei Tore stachen natürlich heraus – aber hast du auch diese drei Szenen des 27-Jährigen mitbekommen?

Niklas Helbling Folge mir

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Es wäre wieder eindeutig die Weltmeisterschaft des Kylian Mbappé, wäre da nicht ein gewisser Lionel Messi. Der Franzose hat mit seinen Toren fünf und sechs an dieser WM beim 3:0-Sieg im Sechzehntelfinal gegen Schweden zum Argentinier aufgeschlossen. Dessen erstes K.o.-Spiel folgt aber erst in der Nacht auf Sonntag gegen Kap Verde.

Dennoch ist Mbappé schon wieder eine der prägenden Figuren an der Fussball-WM in Nordamerika. Bei seinen tollen Toren gehen die weiteren Szenen des 27-jährigen Superstars fast etwas unter. Aber bei watson verpasst du natürlich auch diese nicht.

Jubel mit Trainer Deschamps

Trainer Didier Deschamps hat schwierige Tage hinter sich. Während der WM ist seine Mutter gestorben. Wegen der Beerdigung ist er in der vergangenen Woche nach Frankreich gereist und hat deswegen das letzte Gruppenspiel gegen Norwegen (4:1) verpasst. Nach seiner Rückkehr in die USA sagte der 57-Jährige: «Es ist gut, beschäftigt zu sein.» Es gehe ihm gut, erklärte Deschamps zudem.

Natürlich hat auch das Team im Hinterkopf, dass sein Trainer gerade eine schwierige Zeit durchmacht. Deshalb rennt Mbappé nach dem Führungstor direkt zu Deschamps, um mit diesem zu jubeln. Und das ganze Team schliesst sich der Umarmung an. «Er weiss, dass er bei uns niemals allein sein wird», sagt der Torschütze nach dem Spiel über den nach der WM abtretenden Trainer und fügt an: «Was auch immer geschieht: Wir werden ihn unterstützen.»

Das Tor und der anschliessende Jubel mit Trainer Deschamps. Video: SRF

Frecher Pass leitet 3:0 ein

Seinem zweiten Tor geht ein Traumpass von Michael Olise voraus. Wahnsinn, wie der Bayern-Star in engster Deckung genau die Lücke zwischen zwei weiteren Schweden findet und damit perfekt in Mbappés Lauf spielt. Der Stürmer von Real Madrid steht knapp nicht im Abseits und schiesst zum 3:0 ein.

Das dritte Tor der Franzosen. Video: SRF

Am Anfang des Spielzugs steht aber ein frecher Hackenpass von Kylian Mbappé auf Bradley Barcola, als drei schwedische Verteidiger seinen Weg zum Strafraum verdecken. Mit der rechten Sohle streicht er erst über den Ball, um ihn dann mit der Hacke zurückzulegen. Barcola spielt dann weiter zu Olise. Mbappé findet ohne Ball währenddessen den Weg in den Strafraum und bekommt ihn dann im perfekten Moment zurück. Schweden-Goalie Jacob Widell Zetterström ist dann chancenlos.

Die Verbeugung von Deschamps

In der 85. Minute ist der Arbeitstag von Kylian Mbappé dann zu Ende. Wenig überraschend wird er nach seinem Doppelpack zum Man of the Match gewählt. Vor dieser Leistung kann sich auch Trainer Deschamps nur verbeugen:

Weiter geht es für Mbappé und die Franzosen nun am Samstag (23 Uhr, Schweizer Zeit) mit dem Achtelfinal. In Philadelphia wartet dann Paraguay, dem gegen Deutschland eine Riesensensation gelungen ist. Frankreich ist also gewarnt, aber mit einem Mbappé in dieser Form dürfte die Albirroja eigentlich keine Hürde sein.