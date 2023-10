In Nyon wird heute bestimmt, wo die Europameisterschaften 2028 und 2032 ausgetragen werden. Bild: keystone

Heute werden die EM 2028 und 2032 vergeben – dort finden sie wohl statt

Die Fussball-Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt, wo die beiden darauffolgenden Turniere ausgetragen werden, wird heute entschieden. Dabei stehen die Gastgeber schon längst fest.

Heute, Dienstag, werden die Europameisterschaften 2028 und 2032 in Nyon vergeben. Das Exekutivkomitee der UEFA entscheidet ab 10 Uhr, wo die beiden Turniere ausgetragen werden. Spannend wird die Wahl jedoch kaum. Weil es jeweils nur eine Bewerbung gibt, stehen die Gastgeber schon so gut wie fest.

Wer sind die Bewerber?

Sowohl für 2028 als auch für 2032 gibt es nur noch eine Kandidatur. Die Europameisterschaft nach jener im nächsten Jahr in Deutschland wird wohl auf der britischen und der irischen Insel durchgeführt. Alle fünf britischen Fussballverbände sowie jener Irlands haben sich gemeinsam für die Austragung beworben. Sechs der zehn für eine Bewerbung nötigen Stadien befinden sich dabei in England, je eines in Schottland, Wales, Nordirland und Irland.

Das Wembley wird wohl auch 2028 Austragungsort einiger EM-Partien sein. Bild: shutterstock

Dass die Britinnen und Iren keine Konkurrenz für die 18. Ausgabe der Fussball-EM haben, liegt auch daran, dass die Türkei ihre Bewerbung zurückgezogen hat. Der türkische Verband entschied sich für eine gemeinsame Kandidatur mit Italien für die Austragung im Jahr 2032. Erst vor einigen Tagen genehmigte die UEFA die gemeinsame Bewerbung, womit der Weg für Italien und die Türkei frei ist. Damit dürften beide Europameisterschaften, die heute vergeben werden, in mehr als einem Land ausgetragen werden.

Auch Russland wollte sich im März 2022 – kurz nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine – für beide Turniere bewerben. Die UEFA wies die Bewerbung mit Verweis auf die Bewerbungsregularien später jedoch ab.

Wo finden die Spiele statt?

Für die EM 2028 steht die Liste der zehn Stadien schon fest. Sechs davon befinden sich in England, je eines in den Ländern der Mitbewerber Schottland, Wales, Nordirland und Irland.

Wembley Stadium, London

Tottenham Hotspur Stadium, London

City of Manchester Stadium, Manchester

Everton Stadium, Liverpool

St. James' Park, Newcastle

Villa Park, Birmingham

Hampden Park, Glasgow

Millennium Stadium, Cardiff

Dublin Arena, Dublin

Casement Park, Belfast

Das Everton Stadium befindet sich noch im Bau, auch die Arena von Manchester City wird bis zur EM noch ausgebaut. Bild: keystone

Für das Turnier vier Jahre später stehen noch 20 Stadien im Raum, da beide Nationen mit ihrer eigenen Bewerbung bereits eine vollständige Liste eingereicht hatten. In Italien dürften das San Siro in Mailand sowie das Stadion von Juventus Turin, aber auch das Olympiastadion in Rom und das Stadion Diego Armando Maradona in Neapel als Austragungsstätte dienen. Ausserdem dürfen unter anderem Florenz, Verona, Genua und Bologna darauf hoffen, auf der endgültigen Liste zu stehen. In der Türkei stehen neben drei Stadien in Istanbul auch Ankara, Bursa, Konya, Trabzon oder Antalya zur Debatte. (nih)