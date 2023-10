Im Sommer 2024 geht es in Deutschland um den EM-Pokal. Bild: shutterstock

Du willst an die Fussball-EM 2024? Das musst du beim Ticketkauf beachten

Heute beginnt die erste Verkaufsphase für die Tickets der Fussball-EM 2024 in Deutschland. Das gibt es für dich zu wissen.

Mehr «Sport»

Im nächsten Sommer vom 14. Juni bis 14. Juli findet die Fussball Europameisterschaft in Deutschland statt. Heute startet der Ticket-Vorverkauf. Wir sagen dir, wie du an diese Tickets kommst.

Wann startet der Ticketverkauf für die EM 2024?

Der erste Prozess im Ticketkauf für die EM 2024 beginnt heute. Ab 14 Uhr und noch bis zum 26. Oktober (ebenfalls 14 Uhr) kann man sich bei der UEFA auf Tickets bewerben. Insgesamt werden in dieser ersten Phase mehr als 1,2 Millionen Tickets verkauft.

Wie funktioniert die erste Verkaufsphase?

Interessenten können sich auf der UEFA-Webseite registrieren und sich dann auf maximal vier Tickets pro Person und Spiel bewerben. Wie der Europäische Fussballverband mitteilt, spielt es keine Rolle, ob man sich gleich jetzt oder erst kurz vor dem Anmeldeschluss am 26. Oktober um 14 Uhr bewirbt. Sollte es mehr Bewerbungen als verfügbare Tickets geben, entscheidet das Los.

So bewirbst du dich für EM-Tickets:

Registriere dich auf dem UEFA-Ticketportal. Es ist der einzige Ort, wo EM-Tickets in den Verkauf gelangen.

Ab heute 14 Uhr kannst du dich dann auf Tickets für einzelne Spiele bewerben. Pro Spiel kannst du dich auf maximal vier Tickets bewerben. Bewerbungen für zwei Spiele am selben Tag sind nicht möglich.

Nach dem Anmeldeschluss am 26. Oktober erhältst du von der UEFA Bescheid, ob deine Bewerbung erfolgreich war.

War die Bewerbung erfolgreich, erhältst du einen Link, um deine Tickets innerhalb einer bestimmten Frist zu bezahlen. Wichtig: Du musst dann alle dir zugeteilten Tickets bezahlen. Ein Entfernen von Tickets ist nicht mehr möglich. Erfolgt die Zahlung nicht rechtzeitig, verfällt deine Bewerbung.

Die UEFA betont, dass diese Lotterieverfahren fair und transparent vonstattengehen werde. Jeder Fan erhalte die gleiche Chance auf ein EM-Ticket. Wenn ein und dieselbe Person mehrere Ticketbewerbungen mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen einreicht, werden alle Ticketbewerbungen storniert und von der Verlosung ausgeschlossen.

Barrierefreie Tickets und Rollstuhl-Tickets sind ebenfalls erhältlich. Auch für diese Tickets kann man sich in der aktuellen Verkaufsphase auf der UEFA-Webseite bewerben. Wird ein Antrag für barrierefreie Tickets gestellt, kann in diesem Zuge ein kostenloses Ticket für eine Begleitperson beantragt werden.

Ist das schon meine letzte Chance?

Nein, es gibt noch weitere Methoden, um an Tickets zu kommen.

Bewerber, die in der ersten Verkaufsphase kein Glück hatten, werden von der UEFA automatisch in das «Fans-First-Programm» gesteckt. Diese werden zuerst informiert, falls neue Tickets in den Verkauf gelangen (zum Beispiel, wenn Lotteriegewinner die Tickets nicht rechtzeitig bezahlen) und haben auf diese entsprechend der Resultate der Verlosung auch ein Vorkaufsrecht.

Nach der Gruppenauslosung für die EM am 2. Dezember dieses Jahres wird eine weitere Million Tickets in den Verkauf gelangen. Diese werden von der UEFA gemeinsam mit den nationalen Verbänden an die Fans der EM-Teilnehmer verkauft.

Einige Tickets werden dabei noch zurückbehalten für die Fans der Teams, die sich in den EM-Playoffs vom 21. und 26. März 2024 für das Turnier qualifizieren.

Ab dem 4. Juni 2024 gibt es einen Last-Minute-Verkauf. Dort und im weiteren Turnierverlauf werden auch Tickets für die Spiele der K.o.-Phase der qualifizierten Teams verkauft.

Die UEFA plant zudem eine offizielle Tauschbörse, wo Ticketbesitzer ihre Tickets zum Originalpreis an andere Interessenten verkaufen können. Damit soll der Schwarzmarkt bekämpft werden.

Die UEFA betont allerdings, dass die heute anlaufende erste Verkaufsphase die beste Chance ist für Fans, um an Tickets für die EM 2024 zu kommen.

Kann ich auch Packages kaufen?

Es gibt für die EM 2024 auch Ticket-Pakete. Das Follow-My-Team-Paket gibt es allerdings nicht für die deutsche Nationalmannschaft.

Venue Series (alle Spiele in einem Stadion). Ab 4320 Euro pro Person.

(alle Spiele in einem Stadion). Ab 4320 Euro pro Person. Final Series (Halbfinale und Finale). Ab 7800 Euro pro Person.

(Halbfinale und Finale). Ab 7800 Euro pro Person. Follow my Team (alle drei Gruppenspiele eines Teams). Ab 1250 Euro pro Person.

Die Schweizer Nati kämpft derzeit noch um die EM-Qualifikation. Bild: KEYSTONE

Sind die Tickets personalisiert?

Ja. Zunächst muss nur der Name der Person, die die Tickets bestellt hat, angegeben werden. Falls du Tickets für mehrere Personen bestellst, musst du später in einem zweiten Schritt in einer entsprechenden App den Namen deiner Begleiter angeben. Alle Tickets sind nur digital verfügbar.

Alle Eintrittskarten für die EM 2024 sind zudem ein gültiges Ticket für den öffentlichen Nahverkehr in der jeweiligen Stadt.

Was kosten die Tickets?

Die Preisspanne für EM-Tickets beläuft sich zwischen 30 und 1000 Euro. Gruppenspiele in der günstigsten Kategorie (direkt hinter den Toren) gibt es ab 30 Euro. Insgesamt werden 270'000 Tickets dieser Kategorie verkauft. Das günstigste Finalticket kostet 95 Euro – davon werden 10'000 im Verkauf sein.

Die Ticketpreise für die EM 2024 in allen Kagegorien in der Übersicht. Bild: uefa

Gibt es schon einen Spielplan?

Ja und nein. Es steht bereits fest, wann die EM-Spiele stattfinden. Da abgesehen von Gastgeber Deutschland noch kein Teilnehmer feststeht, ist auch noch nicht klar, welche Mannschaft, wann spielt. Einzig die Gruppenspiele der DFB-Elf sind bekannt: 4. Juni EM-Auftaktspiel in München, 19. Juni in Stuttgart, 23. Juni in Frankfurt.

So sieht der Spielplan für die EM 2024 in Deutschland aus. Bislang ist allerdings erst klar, wann die Deutsche Nationalmannschaft (Position A1) spielt. Bild: uefa

Wer sich jetzt auf Tickets für ein Spiel bewirbt, hat also den Nachteil, dass gar noch nicht klar ist, welche Mannschaften dann zu sehen sind.

Gibt es an der EM Stehplätze?

Nein. Obwohl die UEFA zuletzt bei europäischen Wettbewerben ein Stehplatzkonzept testete, wird es an der EM 2024 in Deutschland in allen Stadien nur Sitzplätze geben.