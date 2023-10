Die Mitspieler feiern Milans Matchwinner Giroud. Bild: keystone

7 Feldspieler, die wie Olivier Giroud ins Tor mussten – nicht jeder glänzte

Beim 1:0-Sieg der AC Milan bei Genoa steht am Samstag ein Weltmeister im Tor: Olivier Giroud. Der Stürmer muss in den Schlussminuten aufs Feld, weil Mike Maignan vom Platz fliegt und sein Team schon fünf Mal gewechselt hat.

Mehr «Sport»

Olivier Giroud

«So etwas habe ich auch noch nie erlebt», sagte Olivier Giroud. 37 Jahre alt musste der Franzose werden, bis er für einmal nicht als Torschütze, sondern als Torverhinderer im Einsatz stand. Bei Sky Sport Italia verriet er: «Ich stand als Kind gerne zwischen den Pfosten, deshalb wurde nun ich ausgewählt.»

Dass Milan den 1:0-Sieg über die Zeit rettete, lag auch an ihm. Einmal war Giroud gefragt, er stürzte sich mutig vor einen Stürmer, versuchte den Ball wegzuschlagen und konnte ihn anschliessend festhalten. «Ich hatte vorher auch Glück mit dem Lattentreffer, aber das war eine gute Parade. Ich bewege mich zwar anders als ein Goalie, aber ich weiss, dass man besser rauskommt, als auf der Linie zu kleben», sagte er. «Mein Arm schmerzt, aber das ist okay.»

Maignan sieht Rot, Giroud geht ins Tor und hält den Auswärtssieg fest. Video: YouTube/AC Milan

Dieses Trikot werde er behalten, kündigte Giroud an: «Das lasse ich einrahmen!» Es trug logischerweise nicht seinen Namen, doch vielleicht kann man bald Goalie-Leibchen mit dem Aufdruck «Giroud» kaufen. Die AC Milan jedenfalls führt Olivier Giroud auf ihrer Website nicht mehr bei den Stürmern, sondern bei den Goalies auf:

Bild: ac milan

Giroud befindet sich mit seinem Ausflug in ungewohnte Gefilde in bester Gesellschaft. Auch diese Feldspieler mussten schon für ihren Goalie einspringen:

Jan Koller

Bild: www.imago-images.de

Der baumlange Tscheche von Borussia Dortmund muss 2002 im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München ins Tor – für fast eine halbe Stunde. Koller hatte den BVB in Führung geschossen, doch zum Zeitpunkt des Positionswechsel hiess es 2:1 für die Bayern. Jens Lehmann fliegt in der 66. Minute – wegen Meckerns … – schon als zweiter Dortmunder vom Feld und weil das Wechselkontingent ausgeschöpft ist, muss ein Feldspieler ins Tor. Der 2,02 m grosse Koller macht seinen Job so gut, dass ihn das Fachblatt «Kicker» als Torhüter in die Elf der Runde wählt. Es bleibt beim 2:1 für Bayern.

Koller im Einsatz zwischen den Pfosten. Video: YouTube/l Fuẞballfreak96 l

Mladen Petric

Bild: KEYSTONE

Die Zeit des Stürmers beim FC Basel beginnt unglücklich, weil die Fans nicht vergessen haben, wie er nicht lange zuvor bei der GC-Meisterfeier 2003 einen FCB-Schal anzündete. Petric schiesst am Rhein viele Tore, die ihm einen Wechsel in die Bundesliga (BVB, HSV) eintragen. In Erinnerung bleibt der kroatische Nationalspieler auch wegen dieser Aktion: In der UEFA-Cup-Partie gegen Nancy im November 2006 sieht Franco Costanzo kurz vor Ende Rot, Petric streift sich dessen Trikot über – und wehrt einen Foulpenalty ab, um das 2:2 zu retten.

Petric springt in die richtige Ecke. Video: YouTube/BestSkyFootball

Harry Kane

Bild: www.imago-images.de

Bei Tottenham Hotspur ist er der Rekordtorschütze – und 2014 für ein paar Minuten auch der Goalie. Kane ersetzt Hugo Lloris im Europa-League-Spiel gegen Asteras Tripolis nach dessen Platzverweis, und bei einem Freistoss kullert ihm der Ball prompt unter dem Bauch hindurch ins Tor. Die «Spurs» können es verschmerzen und siegen auch so mit 5:1.

Kane gibt keine glückliche Figur ab. Video: YouTube/cinema clips

Marc Zellweger

Bild: KEYSTONE

«Ich chan nur i dä rächt gumpe, also bini i dä rächt gumped.» Diesen Satz sagt 2004 St.Gallens Kult-Verteidiger Marc Zellweger, nachdem er einen Penalty abgewehrt hat. Trotz «Zellis» Parade verlieren die Ostschweizer zuhause gegen YB mit 1:3.

Dani Alves

Bild: www.imago-images.de

Mit einer Grösse von 1,72 m scheint der Brasilianer nicht als Goalie prädestiniert zu sein. Dennoch zieht es ihn zwischen die Pfosten, als PSG-Goalie Kevin Trapp frühzeitig unter die Dusche muss. Einen Ball muss er beim 4:1-Sieg der Pariser bei Sochaux im Februar 2018 nicht halten.

Die paar Sekunden von Dani Alves im Tor. Video: YouTube/StefanoBolis96

Michael Tarnat

Bild: imago-images.de

Der Bayern-Verteidiger ist schon der dritte Münchner an diesem Tag im September 1999, der im Tor steht. Erst geht Oliver Kahn K.o., dann erleidet sein Ersatz Bernd Dreher einen Kreuzbandriss. «Tanne» Tarnat muss in den Kasten und sorgt dafür, dass die Münchner aus einem 0:1 gegen Eintracht Frankfurt noch einen 2:1-Sieg machen können.

Die ganze Geschichte: Unvergessen Kuffour knockt Kahn aus und Tarnat macht einen auf Sepp Maier

Will Evans

Den 5. Januar 2019 wird der Engländer nie mehr vergessen. Der FC Chesterfield liegt zur Pause gegen Ebbsfleet United schon 0:3 zurück. In der zweiten Halbzeit dreht das Heimteam auf und Will Evans gelingt in der 95. Minute der umjubelte Ausgleich. Der 1,88 m grosse Verteidiger wird auf der anderen Platzseite endgültig zum Matchwinner: Chesterfields Goalie sieht Rot, Evans streift sich Trikot und Handschuhe über – und wehrt einen Penalty ab. Es bleibt beim 3:3.