Louis van Gaal ist bereits zum dritten Mal in seiner Karriere Trainer der niederländischen Nationalmannschaft. Bild: keystone

Das «Feierbiest» will mit «Oranje» endlich den ersten WM-Titel feiern

Zuletzt nahmen die Niederlande 2014 an einer WM teil, damals wie heute heisst der Trainer wieder Louis van Gaal. Mit ihm kehrte der Erfolg zur «Elftal» zurück. Trotz gesundheitlicher Probleme will er nach Platz 3 in Brasilien nun endlich den Titel. Unsere Serie über Schlüsselfiguren der WM-Favoriten.

Moritz Meister

13. Juni 2014, Salvador, Brasilien, es ist 16.44 Uhr Ortszeit, als der Niederländer Daley Blind kurz hinter der Mittellinie eine Flanke schlägt. Diese sollte Robin van Persie erreichen, welcher mit einem sensationellen Flugkopfball Iker Casillas überwand. Das Tor sollte später für den Puskas Award für das schönste Tor des Jahres nominiert werden.

Robin Van Persies Tor gegen Spanien 2014. Video: YouTube/FIFA

Der Jubellauf van Persies über den halben Platz, um mit seinem Coach abzuklatschen, stellt die Bedeutung eines Mannes, welcher für den Erfolg des niederländischen Fussballs in den letzten 30 Jahren wie kein zweiter steht, eindrucksvoll unter Beweis.

Dieser Mann ist Aloysius Paulus Maria – kurz: Louis – van Gaal. Mit dem Tor von Van Persie sollte eine unvergessliche WM für die Niederlande beginnen. Der Kopfballtreffer des «fliegenden Holländers» war der Ausgleich im Aufeinandertreffen zwischen den WM-Finalisten von 2010, Spanien und der Niederlande. Spanien, welches als amtierender Welt- und Europameister ins Turnier ging, war auch in diesem Jahr der grosse Favorit auf den Titel. Doch die Niederlande befreite sich vom Trauma des verlorenen WM-Finals in Südafrika und besiegte die Spanier eindrucksvoll mit 5:1.

Niederländische Durststrecke

Van Gaal führte die «Elftal» bis ins Halbfinale der WM, wo man im Elfmeterschiessen unglücklich an Argentinien scheiterte. Vielleicht auch deshalb, weil Trainer-Fuchs van Gaal für dieses Elfmeterschiessen seinen Penalty-Killer Tim Krul, der im Viertelfinale zuvor zwei Elfmeter abwehren konnte, nicht mehr einwechseln konnte. Trösten durfte man sich schliesslich mit einem 3:0-Sieg im Spiel um Platz 3 gegen Gastgeber Brasilien.

Tim Krul wird im Viertelfinal gegen Costa Rica zum Helden. Video: YouTube/FIFA

Dass der einstige Trainer des FC Barcelona und dem FC Bayern München mit dem niederländischen Nationalteam so weit kommen sollte, hätten vor dem Turnier nur wenige erwartet. Nach der WM heuerte van Gaal als Trainer bei Manchester United an und seinen Nachfolgern als «Bondscoach» sollte es bis zur EM im letzten Jahr nicht mehr gelingen, sich für ein grosses Turnier zu qualifizieren. Und auch bei der EM im letzten Jahr schied man enttäuschend schon im Achtelfinal gegen Tschechien aus.

Legendäre Ajax-Ära

Van Gaal prägte den Fussball in den Niederlanden wie nur Johann Cruyff vor ihm. Er führte Ajax Amsterdam 1992 zum UEFA-Cup-Sieg, 1995 zum Sieg in der Champions League und ein Jahr später erneut ins Finale der Königsklasse. Er prägte in den 90er-Jahren eine Ajax-Ära, welche sich mit Spielern wie Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Marc Overmars, Frank und Ronald de Boer, Edgar Davids, Winston Bogarde, Michael Reiziger und Edwin van der Sar auch auf die Nationalelf auswirkte.

Ajax Amsterdam feiert den Champions-League-Triumph 1995. Bild: imago sportfotodienst

Nach dem EM-Aus 2021 unter Van Gaals ehemaligem Schützling Frank de Boor kehrte er, der seine Trainerkarriere nach der Entlassung bei Manchester United 2016 eigentlich schon beendet hatte, bereits zum zweiten Mal als Coach der «Elftal» zurück.

Die Sonderrolle Depays

Seitdem ist auch der Erfolg wieder da. In den bislang 15 Spielen seit seiner Rückkehr musste die Niederlande keine einzige Niederlage hinnehmen, besiegte dabei unter anderem Belgien gleich zweimal. Dadurch qualifizierte man sich als souveräner Gruppensieger für die Nations-League-Finals und ist bei der WM in Gruppe A, mit Ecuador, Senegal und dem Gastgeber Katar klarer Favorit auf den Gruppensieg.

Van Gaals Erfolgsrezept ist dabei altbewährt. Er setzt auf Disziplin und lässt zudem nur Spieler spielen, welche in ihrem Verein gesetzt sind. Dabei spielt es für ihn auch keine Rolle, wie alt ein Spieler oder wie gross sein Name ist. Einzige Ausnahme ist dabei aktuell Memphis Depay: Bislang kam der 28-Jährige bei seinem Klub, dem FC Barcelona, auch aufgrund von Oberschenkelproblemen nur dreimal zum Einsatz. In Spanien wird der Mittelstürmer deshalb heftig von den Medien kritisiert, diese werfen ihm vor, seine Verletzung herauszuzögern, um für die WM wieder topfit zu sein. Depay reagierte auf Twitter und forderte mehr Respekt von den Medien, gerade gegenüber seiner Professionalität.

Dennoch ist der zweitbeste Torschütze der niederländischen Nationalmannschaftsgeschichte als Führungsspieler der «Elftal» unter van Gaal gesetzt. Dieser verhalf ihm vor der WM 2014 bereits zu seinem Länderspiel-Debüt und holte ihn 2015 auch zu Manchester United.

Memphis Depay (rechts) feierte sein Länderspiel-Debüt 2013 unter Louis van Gaal (links). Bild: keystone

Die Leistungsdichte der Niederländer zeigt sich allerdings auf einer anderen Position – in der Innenverteidigung. Hier dürfen Top-Spieler wie Stefan de Vrij oder Bayerns Matthijs de Ligt aktuell nur von der Bank aus zusehen. Gesetzt sind in der Innenverteidigung Virgil van Dijk, Nathan Aké und der junge Jurrien Timber.

Trotz Prostata-Krebs in Katar

Eine Konstante der WM 2014 behält van Gaal auch in Katar bei. Der mittlerweile 32-jährige Daley Blind, wird auch in diesem Jahr wieder auf der linken Abwehrseite zum Einsatz kommen.

Daley Blind war bereits bei der WM 2014 im Kader. Bild: imago sportfotodienst

Im Vorfeld des Turniers zeigte sich Van Gaal als grosser Kritiker des Austragungsortes Katar. Für ihn ist es eine «unglaubliche» Entscheidung, welche von finanziellen Interessen gesteuert sei, die WM an einem solchen Ort auszutragen.

Dass der mittlerweile 71-Jährige bei der WM in Katar auf der Bank sitzen wird, stand zeitweise auf der Kippe. Denn Van Gaal gab Anfang des Jahres bekannt, dass er unter starkem Prostata-Krebs leidet. Doch trotz seiner Krankheit wird er die Niederlande in Katar betreuen.

Nach Ende des Turniers wird das selbst ernannte «Feierbiest» seine Trainerkarriere dann wohl endgültig beenden. Im besten Fall darf er davor noch den goldenen WM-Pokal in den Nachthimmel von Lusail strecken. Ihre ersten drei Finals hat die «Elftal» 1974, 1978 und 2010 verloren.

Van Gaals Nachfolger als «Bondscoach» ist schon bekannt: Ronald Koeman kehrt auf die Trainerbank der «Oranje» zurück. Er betreute das Team bereits von 2018 bis 2020 und führte es zur EM.