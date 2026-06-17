Kylian Mbappé wird von Sadio Mané getroffen – Schiedsrichter Alireza Faghani sah kein Foul. Bild: www.imago-images.de

Klarer Penalty? Das droht dem Schiri nach dem Entscheid gegen Frankreich

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In der 58. Minute zieht Kylian Mbappé auf der rechten Seite an seinem senegalesischen Gegenspieler vorbei und dribbelt sich so in den Strafraum. Kurz danach wird der Franzose von Sadio Mané aber von den Beinen geholt. Der australische Schiedsrichter Alireza Faghani sah dabei kein Foul – auch nicht nach dem Hinweis des Videoassistenten, sich die Szene noch einmal anzusehen. «Der Angreifer initiierte den Kontakt», begründete der 48-Jährige seinen Entscheid auf Abstoss.

Die Szene im Video. Video: SRF

Dies sorgt nicht nur beim SRF für Fragezeichen. Sowohl Kommentator Dani Kern als auch Schiedsrichterexperte Sascha Amhof sind sich einig, dass Mané ein Foul begangen habe. «Klarer Penalty», sagte Ex-Schiri Amhof. Auch der ehemalige französische Unparteiische Saïd Ennjimi sagte bei L'Équipe:

«Für mich ist das ein Elfmeter. Kylian Mbappé ist vorbei, Sadio Mané versucht, den Ball zu erobern, kommt jedoch zu spät und trifft ihn mit dem Bein. Mbappé versucht noch, über Manés ausgestrecktes Bein hinwegzukommen, verliert dabei aber das Gleichgewicht.»

Die Franzosen echauffierten sich auf dem Feld und an der Seitenlinie. Der Schweizer Sandro Schärer, der als vierter Offizieller amtete, musste Trainer Didier Deschamps den Entscheid erklären.

Wie hättest du entschieden? Klarer geht's kaum, das ist ein Penalty! Der Schiri hat schon recht, das ist kein Foul! Ich vertraue auf den watson-VAR. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 156 Personen teilgenommen

Wenig später ist der Ärger der Bleus jedoch verflogen. Mbappé erzielte in der 66. Minute nämlich den französischen Führungstreffer, in der Schlussphase wurde das Spiel gar noch zum Torfestival. Auf das 2:0 von Bradley Barcola (82. Minute) folgten noch Treffer von Senegals Ibrahim Mbaye (95.) und erneut Mbappé (96.), der für den 3:1-Endstand sorgte und sich mit seinem 58. Tor für Frankreich zum alleinigen Rekordtorschützen des zweifachen Weltmeisters machte. Über den Schiedsrichterentscheid mussten sich die Franzosen nicht mehr aufregen.

Kommt Schiedsrichter Alireza Faghani nach seinem umstrittenen Entscheid an der WM nochmals zum Einsatz? Bild: keystone

Dennoch könnte dieser Folgen haben. Da grosse Einigkeit bei den Experten herrscht, dass Faghani falsch entschieden hat, dürften dies auch die Verantwortlichen bei der FIFA so sehen. Diese gehen nach Fehlern relativ unzimperlich vor, weshalb es nicht überraschen würde, wenn der gebürtige Iraner in Nordamerika nicht mehr zum Einsatz kommt.

Schon vor vier Jahren in Katar traf Faghani einen umstrittenen Entscheid, woraufhin er nach der Gruppenphase nicht mehr eingesetzt wurde. Dieses Schicksal könnte ihn erneut ereilen. (nih)