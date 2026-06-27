Hier findet Kap Verde heraus, dass es beim WM-Debüt in der K.o.-Phase steht
Als einer der grössten Aussenseiter ist Kap Verde an die Weltmeisterschaft gereist. Dem Debütanten wurden in der Gruppe mit Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien kaum Chancen ausgerechnet. Dank drei Unentschieden steht das Land mit knapp 600'000 Einwohnern als Gruppenzweiter sensationell in der K.o.-Phase. Im Sechzehntelfinal treffen die Blauen Haie auf Argentinien.
Am Ende reichte Kap Verde ein 0:0-Unentschieden gegen Saudi-Arabien zu Platz 2. Dies, weil Uruguay zeitgleich gegen Spanien unterlag. Als im Parallelspiel der Schlusspfiff ertönte, brach beim Überraschungsteam dieser WM riesiger Jubel aus:
The moment the Cabo Verde team found out they are advancing to the Round of 32 in the World Cup 🇨🇻 pic.twitter.com/CXWGCoBW0K— 🫡 (@YordanForHOF44) June 27, 2026
Die Spieler und auch die Fans auf der Tribüne konnten es kaum glauben. Unter ihnen war auch die Mutter von Goalie Vozinha, der mit seinen Paraden zum Auftakt beim 0:0-Remis gegen Spanien zum Nationalhelden wurde. Mittlerweile hat er auf Instagram übrigens fast 17 Millionen Follower. Seine Mutter konnte erst nach dem ersten Spiel in die USA reisen, da ihr zuvor das Geld für die Kaution für das Visum gefehlt hatte. Nachdem ihr Sohn weltberühmt wurde, stellte ihr das US-Aussenministerium doch ein Visum aus.
Así se enteraban los jugadores de Cabo Verde que habían clasificado a los 16vos. Qué hermoso es el mundial. https://t.co/APx4K0XIVm pic.twitter.com/71zefXjQQ9— Fabipa (@fabipa90) June 27, 2026
Die Geschichte Vozinhas und des Nationalteams verfolgten die Menschen auch auf der heimischen Inselgruppe westlich vom afrikanischen Festland mit Spannung. Selbstverständlich liessen sie sich davon, dass die entscheidende Partie um 1 Uhr nachts abgepfiffen wurde, nicht vom Feiern abhalten:
🏆🌎 #CopaMundialFIFA ¡CABO VERDE DE MI VIDA!— Carrusel Deportivo (@carrusel) June 27, 2026
🇨🇻 La seleccion 69ª del mundo no pierde un partido en el Mundial, se mete como segunda y jugará contra la campeona del mundo
🔝 ASÍ SE CELEBRA LA HAZAÑA HISTÓRICA EN EL PAÍS
⚽#Mundial2026 pic.twitter.com/xywu14YVCn
Die Nacht auf Samstag dürfte wohl durchgefeiert werden. Und auch für die Spieler ging die Party noch weiter: Mehrere von ihnen starteten einen Livestream in den Medien und zeigten, wie das Team in der Kabine tanzte, sang und den unerwarteten Erfolg feierte:
A FESTA DANS LE VESTIAIRE DO CABO VERDE 🇨🇻🇨🇻🇨🇻🇨🇻🇨🇻— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 27, 2026
(IG - dailonlivramento) https://t.co/ctBrJqYlze pic.twitter.com/fu2KrOO3Qn
Die Freude dürfte noch einige Zeit anhalten. Mindestens eine knappe Woche ist Kap Verde noch an der WM dabei. In der Nacht auf den nächsten Samstag (0 Uhr, Schweizer Zeit) trifft es dann als krasser Aussenseiter auf Titelverteidiger Argentinien. Die Rolle kennt der WM-Debütant ja – dieses Mal reicht ein Unentschieden aber nicht mehr. (nih)
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