Kap Verde ist das zweitkleinste Land, das je an einer WM teilgenommen hat – und nun steht es in der K.o.-Phase. Bild: keystone

Hier findet Kap Verde heraus, dass es beim WM-Debüt in der K.o.-Phase steht

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Als einer der grössten Aussenseiter ist Kap Verde an die Weltmeisterschaft gereist. Dem Debütanten wurden in der Gruppe mit Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien kaum Chancen ausgerechnet. Dank drei Unentschieden steht das Land mit knapp 600'000 Einwohnern als Gruppenzweiter sensationell in der K.o.-Phase. Im Sechzehntelfinal treffen die Blauen Haie auf Argentinien.

Am Ende reichte Kap Verde ein 0:0-Unentschieden gegen Saudi-Arabien zu Platz 2. Dies, weil Uruguay zeitgleich gegen Spanien unterlag. Als im Parallelspiel der Schlusspfiff ertönte, brach beim Überraschungsteam dieser WM riesiger Jubel aus:

Die Spieler und auch die Fans auf der Tribüne konnten es kaum glauben. Unter ihnen war auch die Mutter von Goalie Vozinha, der mit seinen Paraden zum Auftakt beim 0:0-Remis gegen Spanien zum Nationalhelden wurde. Mittlerweile hat er auf Instagram übrigens fast 17 Millionen Follower. Seine Mutter konnte erst nach dem ersten Spiel in die USA reisen, da ihr zuvor das Geld für die Kaution für das Visum gefehlt hatte. Nachdem ihr Sohn weltberühmt wurde, stellte ihr das US-Aussenministerium doch ein Visum aus.

Die Geschichte Vozinhas und des Nationalteams verfolgten die Menschen auch auf der heimischen Inselgruppe westlich vom afrikanischen Festland mit Spannung. Selbstverständlich liessen sie sich davon, dass die entscheidende Partie um 1 Uhr nachts abgepfiffen wurde, nicht vom Feiern abhalten:

Die Nacht auf Samstag dürfte wohl durchgefeiert werden. Und auch für die Spieler ging die Party noch weiter: Mehrere von ihnen starteten einen Livestream in den Medien und zeigten, wie das Team in der Kabine tanzte, sang und den unerwarteten Erfolg feierte:

Die Freude dürfte noch einige Zeit anhalten. Mindestens eine knappe Woche ist Kap Verde noch an der WM dabei. In der Nacht auf den nächsten Samstag (0 Uhr, Schweizer Zeit) trifft es dann als krasser Aussenseiter auf Titelverteidiger Argentinien. Die Rolle kennt der WM-Debütant ja – dieses Mal reicht ein Unentschieden aber nicht mehr. (nih)