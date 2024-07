Fans drängen sich vor dem Eingang des Hard-Rock-Stadion in Miami. Bild: IMAGO / USA TODAY Network

Fans stürmen Stadion, auch über die Lüftung – Chaos am Copa-América-Final

Am Final der Copa América kam es rund ums Stadion in Miami zu einem riesigen Fan-Chaos. Nach verspätetem Beginn gewann Argentinien gegen Kolumbien trotz Messi-Verletzung.

Das Fan-Chaos

Der Final der Copa América in Miami begann mit fast anderthalb Stunden Verspätung. Der Grund? Chaos beim Einlass der Fans. Berichten zufolge stürmten Fans vor dem Spiel die Tore des Hard-Rock-Stadions in Miami und überrumpelten so die Polizei und die Sicherheitskräfte.

Das Polizeidepartement von Miami-Dade bestätigte, dass es «mehrere Vorfälle mit ungebärdigen Fans» gegeben habe. In der Folge gelang es den Polizisten, die Tore wieder zu schliessen, doch dutzende Fans haben es da bereits unkontrolliert ins Stadion geschafft – vermutlich ohne Tickets. In den sozialen Medien kursierten Videos, die zeigen, wie Fans versuchen über Lüftungsschächte ins Stadion zu gelangen.

Da die Mehrheit der Eingänge auf der südwestlichen Seite des Stadions geschlossen waren, kamen die Fans nur langsam hinein. Das sorgte einerseits dafür, dass der Anpfiff ein erstes Mal nach hinten verschoben wurde. Andererseits sorgte es auch für prekäre Verhältnisse vor dem Südwest-Eingang. Bilder und Videos zeigen, wie Fans gegen den Eingang gedrückt werden, ehe eine Absperrung nachgibt.

In der Folge geben die Polizei und die Sicherheitskräfte auf, öffnen die Tore und lassen die Fans rein, ohne Tickets zu kontrollieren. Das führte wiederum zu chaotischen Szenen. «Es gab ernsthafte Bedenken, dass Fans erdrückt werden könnten. Die Öffnung der Tore war die einzige Lösung», hiess es in einem Statement der Organisatoren. Trotzdem ist auf Bildern und Videos zu sehen, wie mehrere ohnmächtige oder blutende Menschen medizinisch versorgt werden mussten.

Andere Fans standen weiterhin draussen und konnten das Stadion nicht betreten, obwohl sie viel Geld für Tickets bezahlt haben. Der Anpfiff (eigentlich um 20 Uhr Lokalzeit gedacht) wurde definitiv auf 9.15 Uhr nach hinten verschoben.

Als das Spiel dann endlich begonnen hatte, erhielten die Sicherheitskräfte Verstärkung. In der Folge gingen sie durch die Reihen auf den Tribünen und kontrollierten die Tickets der Zuschauer und verwiesen Fans ohne Billet des Stadions.

Der südamerikanische Verband COMNEBOL und die Organisatoren in den USA mussten einiges an Kritik einstecken. «Das sieht die USA nicht gut aus, zwei Jahre bevor sie eine Fussball-WM austragen», kritisierte Fox-Fussball-Experte Alexi Lalas. Er sei aber optimistisch, dass die FIFA und die WM-Organisatoren Lehren ziehen und die Sicherheit im Sommer 2026 gewährleisten können.

Schon im Halbfinal gab es Kritik am Sicherheitsdispositiv an der Copa América. Nachdem kolumbianische Fans die Tribüne mit uruguayischen Familienmitgliedern gestürmt hatten, kam es zu einer Massenschlägerei, bei der auch Spieler involviert waren.

Die Messi-Verletzung

Als das Spiel dann endlich beginnen konnte, gab es für die argentinischen Fans den nächsten Schock. 64 Minuten waren gespielt, da verletzte sich Superstar Lionel Messi bei einem Fehltritt ohne gegnerische Einwirkung. Ziemlich rasch wurde klar, dass es eine ernstere Verletzung war. Messi wurde ausgewechselt.

Später sass der Weltmeister von 2022 weinend auf der Ersatzbank und präsentierte einen stark geschwollenen rechten Knöchel.

Das Spiel

Argentinien gewinnt zum 16. Mal die Copa America. In einem Final unter chaotischen Umständen bezwingt der Weltmeister in Miami Kolumbien 1:0 nach Verlängerung. Das einzige Tor der Partie gelang dem eingewechselten Inter-Mailand-Stürmer Lautaro Martinez.

Mit dem nun 16. Copa-Titel ist die Albiceleste nun alleiniger Rekord-Champion. Vor drei Jahren hatte Argentinien mit dem ersten Titel nach 28 Jahren zu Uruguay aufgeschlossen. Kolumbien verpasste den zweiten Copa-Titel seiner Geschichte nach 2001.

Tatsächlich dauerte es dann bis in die Verlängerung, ehe die Entscheidung fiel. Bei allen anderen Spielen dieser Copa América kam es bereits nach 90 Minuten direkt zum Penaltyschiessen. Nach dem schönsten Angriff des Spiels war es dann Lautaro Martinez, der für den entscheidenden Treffer sorgte. Darauf wussten die Kolumbianer keine Antwort.

Dafür erhielt Angel Di Maria noch einen speziellen Abgang. Unter Tränen wurde der 36-Jährige in seinem letzten Spiel für Argentinien ausgewechselt.

Die Half-Time-Show

Eine unübliche Verzögerung gab es auch in der Pause. Der Popstar Shakira trat im American-Football-Stadion auf – ganz nach dem Vorbild der Halbzeitshow während der Super Bowl.

Aus diesem Anlass wurde die Pause von 15 auf 25 Minuten verlängert. Kolumbiens Trainer Nestor Lorenzo hatte bereits vor der Partie darüber geklagt, dass die Spieler dadurch kalt werden könnten.

Mit Material der Nachrichtenagentur keystone-sda.