Darwin Nuñez prügelt sich mit kolumbianischen Fans. Bild: IMAGO/Agencia-MexSport

Kolumbien schockt Uruguay, dann fliegen die Fäuste auf der Tribüne – Spieler mittendrin

Kolumbiens Überraschung an der Copa América gegen Uruguay endet in einer Massenschlägerei. Auch die Spieler – darunter auch Liverpool-Star Darwin Nuñez – sind involviert.

Mehr «Sport»

Verrückte Szenen an der Copa América. Im Halbfinal der Südamerikameisterschaft bezwingt Kolumbien Uruguay mit 1:0, obwohl es eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen musste. Nach dem Schlusspfiff kam es dann zu heftigen Konfrontationen zwischen uruguayischen Spielern und kolumbianischen Fans auf der Tribüne.

Was war passiert? Schon das Spiel war emotional aufgeladen. Jefferson Lerma schoss Kolumbien kurz vor der Pause in Führung. Der Pass kam von James Rodríguez, der mit seinem sechsten Assist in diesem Turnier eine Rekordmarke für die meisten Assists an einer Copa von Lionel Messi aus dem Jahr 2021 übertraf. Doch nur wenig später, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit flog Daniel Muñoz wegen eines Schlages mit dem Ellbogen vom Platz.

Die zweite Halbzeit war anfangs geprägt von vielen Fouls und Unterbrechungen. In Unterzahl zog sich Kolumbien zunehmend in die eigene Hälfte zurück, während Uruguay immer mehr Druck ausübte. Ein Pfostenschuss von Luis Suárez, der erst in der 66. Minute eingewechselt wurde, war nur eine von vielen Chancen. Am Ende brachte Kolumbien die knappe Führung über die Zeit.

Nach dem Schlusspfiff wurde es plötzlich hektisch. Einige Spieler Uruguays – darunter Liverpool-Stürmer Darwin Nuñez – auf die Tribüne und lieferten sich dort eine Konfrontation mit kolumbianischen Fans. Nuñez war mittendrin und die Konfrontation artete in eine regelrechte Massenschlägerei aus.

Gemäss Uruguay-Verteidiger José Maria Giménez war der Grund für die Schlägerei, dass kolumbianische Fans den Sektor der Tribüne gestürmt haben, in dem sich die Familien der uruguayischen Spieler befunden haben: «Sie wollen nicht, dass ich das in die Kameras sage, aber das war ein Desaster. Unsere Familien waren in Gefahr.»

Sie hätten sofort auf die Tribünen steigen müssen, um ihre Angehörigen – teils mit Neugeborenen zu retten. «Nicht ein Polizist war zur Stelle. Wir mussten die Konsequenzen tragen», wütete Giménez weiter. Er hoffe, dass die Organisatoren daraus lernen und die Familien künftig besser schützen. «Es ist bei jedem Spiel das gleiche: Einige Leute, die nicht mit Alkohol umgehen können, trinken zu viel, und wir und unsere Familien leiden.» Er wolle nicht, dass dies noch einmal passiert.

Die angehörigen der Spieler Uruguays flüchten aufs Spielfeld. Bild: IMAGO/Agencia-MexSport

Der südamerikanische Fussballverband CONMEBOL hat mitgeteilt, dass der Vorfall untersucht werde. Im Final trifft Kolumbien auf Argentinien. Für «La Celeste» geht es gegen Kanada noch um Platz 3. Der Final in Miami steigt am Sonntag.