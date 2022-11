Niclas Füllkrug (rechts) traf nach seiner Einwechslung zum 1:1 für Deutschland. Bild: keystone

«Wir leben noch» – Deutschland erkämpft sich einen Punkt gegen Spanien

Deutschland und Spanien teilen sich beim 1:1 die Punkte. Damit hat sich die Ausgangslage der DFB-Auswahl nach dem Debakel gegen Japan verbessert.

Erst war es das Spiel der letzten Chance, dann doch noch nicht ganz. Die Partie gegen Spanien verlor für die deutsche Nationalmannschaft im Laufe des Sonntags etwas an Brisanz. Dank der Niederlage Japans verkam das Spiel gegen Spanien doch nicht gerade zum Finale um einen Verbleib im WM-Turnier von Katar.

Dass eine zweite Niederlage der DFB-Auswahl die deutschen Nerven aber nicht eben beruhigt hätte und das Team von Hansi Flick auf Schützenhilfe angewiesen gewesen wäre, um am dritten Spieltag am kommenden Donnerstag doch einen Platz in den Achtelfinals zu sichern, steht ausser Frage. Nach dem 1:1 gegen den Weltmeister von 2010 sieht die Welt in Deutschland mit dem ersten Punkt auf dem Konto immerhin leicht freundlicher aus und ein Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica kann den Einzug in die Achtelfinals bedeuten.

Flick selbst war nach dem Spiel mit der Leistung seiner Mannschaft absolut zufrieden. «Wir haben ein hochinteressantes Spiel gesehen, die Mannschaft hat bedingungslos gefightet.»

Gegen Spanien liefen die Deutschen den Spaniern zu Beginn oft hinterher, verloren Bälle und brachten die Spanier immer wieder in günstige Abschlusspositionen. Dani Olmo, beim Auftaktspiel gegen Costa Rica schon Torschütze, sah seinen Schuss in der siebten Minute von der Latte zurückprallen. Und Ferran Torres wusste seine gute Position nicht in Zählbares umzumünzen. So kamen die Deutschen besser ins Spiel. Und jubelten plötzlich, als Antonio Rüdiger frei stehend einnickte. Der Treffer des Verteidigers von Real Madrid zählte aber wegen Offside nicht. Er war aber ein Beleg dafür, dass sich die DFB-Auswahl keines Wegs zu verstecken gedachte gegen den balldominierenden Gegner, der sein Offensivpotenzial gegen Costa Rica eindrücklich unter Beweis gestellt hatte.

Und doch lief das Spiel zuerst in den erwarteten Bahnen. Alvaro Morata traf nach einer Stunde mit einem sehenswerten Aussenristlupfer. Deutschland liess sich ob des Rückstands aber nicht entmutigen, und fand schliesslich mit einem Spieler das Glück, der am Sonntag erst sein drittes Länderspiel absolvierte. Niclas Füllkrug, Torjäger von Werder Bremen, traf nach seiner Einwechslung zum 1:1 und verschaffte seinem Team somit die Ausgangslage, dass ein Sieg gegen Costa Rica am kommenden Donnerstag zum Weiterkommen reichen kann. Wenn Japan gegen Spanien nicht der nächste Coup gelingt. Auch Flick war mit der Leistung von Füllkrug sehr zufrieden: «Niclas hat unserem Spiel sehr gutgetan.»

Füllkrug trifft zum 1:1 für Deutschland. Video: SRF

Joshua Kimmich war nach dem Spiel mit dem Ergebnis zufrieden, «Spanien hatte mehr vom Spiel gehabt, aber wir hatten die besseren Chancen. Mit ein bisschen Glück können wir das Spiel auch gewinnen, aber am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden.»

Und auch sein Kollege im Mittelfeld Leon Goretzka war mit dem Einsatz der Mannschaft vor allem nach dem Gegentreffer sehr zufrieden, «wir haben grosse Leidenschaft gezeigt und haben nach dem Gegentreffer die nötige Mentalität bewiesen. Definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.»

Die Highlights der Begegnung. Video: SRF

Thomas Müller, welcher gegen Spanien in der Sturmspitze agierte, richtete nach dem Spiel den Fokus schon auf die nächste Begegnung: «Alles egal, wir haben jetzt einen Punkt, die Aufgabe Costa Rica zu schlagen und dann zu hoffen, dass die anderen Ergebnisse für uns spielen»

Und auch Kapitän Manuel Neuer zeigte sich, nachdem Spiel zuversichtlich, «es war alles schwierig gegen gute Spanier, wir haben wenig zugelassen und haben gut verteidigt. Dann hat Spanien aber trotzdem die Führung erzielt. Dennoch haben wir den Kopf danach nicht in den Sand gesteckt. Niclas Füllkrug hat dann den verdienten Ausgleich erzielt. Das wichtigste ist wir Leben noch. Gegen Costa Rica werden wir jetzt alles raushauen.»

Morata bringt Spanien in Führung. Video: SRF

Spanien - Deutschland 1:1 (0:0)

Al Bayt Stadium, Al Khor. - 68'895 Zuschauer. - SR Makkelie (NED).

Tore: 62. Morata 1:0. 83. Füllkrug 1:1.

Spanien: Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba (83. Balde); Gavi (66. Williams), Busquets, Pedri; Ferran Torres (54. Morata), Asensio (66. Koke), Olmo.

Deutschland: Neuer; Kehrer (70. Klostermann), Süle, Rüdiger, Raum (87. Schlotterbeck); Kimmich, Goretzka; Gnabry (85. Hofmann), Gündogan (70. Sané), Musiala; Müller (70. Füllkrug).

Bemerkungen: Beide Teams komplett. 7. Lattenschuss Olmo. 40. Tor von Rüdiger wegen Abseits vom VAR aberkannt.

Verwarnungen: 37. Kehrer. 44. Busquets, 58. Goretzka, 60. Kimmich.