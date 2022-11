Alle Mannschaftskader der WM 2022 in Katar

Die Fussball-Weltmeisterschaft startet am 20. November in Katar. Dabei treten 32 Mannschaften gegeneinander an, um den Weltmeistertitel zu erlangen. Mit diesen Teams treten die Nationen an:

Gruppe A

In dieser Gruppe spielt Gastgeber Katar selbst gegen die Niederlande, Ecuador und Senegal.

Katar

Ecuador

Senegal

Niederlande

Gruppe B

England gilt als Favorit der Gruppe B, doch der Iran, die USA und Wales wollen den Three Lions die Show stehlen.

England

Iran

USA

Wales

Gruppe C

In dieser Gruppe trifft Lionel Messis Argentinien auf Lewandowskis Polen. Doch auch Mexiko und Saudi-Arabien wollen den Coup.

Argentinien

Saudi-Arabien

Mexiko

Polen

Gruppe D

Titelverteidiger Frankreich muss sich in der Gruppenphase gegen Australien, Dänemark und Tunesien durchsetzen, um die grosse Blamage abzuwenden.

Frankreich

Australien

Dänemark

Tunesien

Gruppe E

In der Hammergruppe E treffen Spanien, Deutschland, Costa Rica und Japan aufeinander.

Spanien

Costa Rica

Deutschland

Japan

Gruppe F

Auch diese Gruppe hat es in sich. Mit Belgien und Kroatien treffen hier gleich zwei Geheimfavoriten aufeinander. Kanada und Marokko müssen also ein kleines Fussball-Wunder schaffen, um die Qualifikation für die Achtelfinals möglich zu machen.

Belgien

Kanada

Marokko

Kroatien

Gruppe G

In Brasilien spielt einerseits Titelfavorit Brasilien, als auch die Schweiz. Hier trifft man in einer Fast-Wiederholung der Gruppenphase von 2018 auf Serbien und Kamerun.

Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

Gruppe H

Diese Gruppe bestreiten Portugal, Uruguay, Ghana und Südkorea. Wem gelingt die Qualifikation für die Achtelfinals?

Portugal

Ghana

Uruguay

Südkorea