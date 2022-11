Alle Resultate und Tabellen der Fussball-WM in Katar

Endlich ist es so weit, es wird wieder Fussball gespielt! An der WM in Katar 2022 wird in 64 Spielen der Weltmeister gesucht. Dafür muss die Mannschaft erst die Gruppenphase und dann noch drei Finalrunden überstehen, um in den Final einzuziehen. Damit du bei den vielen Austragungen nicht den Überblick verlierst, haben wir dir hier alle Tabellen und Resultate der Fussball-Weltmeisterschaft aufgelistet:

Gruppenphase

Gruppe A

In der Gruppe A treffen die Nationalmannschaften von Katar, Ecuador, Senegal und der Niederlande aufeinander. Im Achtelfinal trifft man auf die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppe B.

Die Spiele dieser Gruppe werden in den Stadien al-Bayt, al-Thumama und Khalifa International ausgetragen.

Gruppe B

Die Gruppe B bestreiten England, Iran, die USA und Wales. Wer schafft den Sprung in die Achtelfinals? Hier würde man auf die Erst- oder Zweitplatzierten der Gruppe A treffen.

Die Spiele dieser Gruppe werden in den Stadien Khalifa International, Ahmed bin Ali, al-Bayt und al-Thumama ausgetragen.

Gruppe C

In der Gruppe C streiten sich die Mannschaften von Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko und Polen um die zwei Plätze für die k.O-Phase. Hier triffen die Mannschaften dann auf die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppe D.

Die Spiele dieser Gruppe werden in den Stadien Lusail, 974 und Education City ausgetragen.

Gruppe D

In der Gruppe D treffen Frankreich, Australien, Dänemark und Tunesien aufeinander. Danach geht es in den Achtelfinals gegen die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppe C.

Die Spiele dieser Gruppe werden in den Stadien Education City, al-Janoub und 974 ausgetragen.

Gruppe E

Spanien, Costa Rica, Deutschland und Japan spielen in der Gruppe E um eine Qualifikation für die Schlussphase. Im Achtelfinal trifft man dann auf zwei Mannschaften aus der Gruppe F.

Die Spiele dieser Gruppe werden in den Stadien Khalifa International, al-Thumama, Ahmed bin Ali und al-Bayt ausgetragen.

Gruppe F

In der Gruppe F spielen die Nationalmannschaften von Belgien, Kanada, Marokko und Kroatien. Die beiden Bestplatzierten treffen dann auf zwei Mannschaften aus der Gruppe E.

Die Spiele dieser Gruppe werden in den Stadien al-Bayt, Ahmed bin Ali, al-Thumama und Khalifa International ausgetragen.

Gruppe G

Die Gruppe G ist die Gruppe der Schweiz. Hier spielt unser Nationalteam gegen Brasilien, Serbien und Kamerun. Im Achtelfinal geht es gegen eine der beiden qualifizierten Mannschaften aus der Gruppe H.

Die Spiele dieser Gruppe werden in den Stadien al-Janoub, Lusail und 974 ausgetragen.

Gruppe H

In der letzten Gruppe H spielen Portugal, Ghana, Uruguay und Südkorea um die zwei Tickets für die Achtelfinals. Hier träfe man auf zwei Mannschaften aus der Gruppe H.

Die Spiele dieser Gruppe werden in den Stadien Education City, 974, Lusail und al-Janoub ausgetragen.

Torjäger Liste

k.O-Phase

Achtelfinals

Viertelfinals

Halbfinals

Spiel um Platz 3

Final