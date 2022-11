WM 2022 in Katar: Belgien verliert gegen Marokko

Die «Atlaslöwen» schlagen überraschend den ewigen Geheimfavoriten Belgien. Bild: keystone

Die nächste WM-Sensation: Belgien muss sich Marokko geschlagen geben

Am zweiten Spieltag kommt Belgien nicht so glimpflich davon wie vor einigen Tagen gegen Kanada. Die erneut schwache Leistung wird von Marokko mit der 0:2-Niederlage bestraft.

Die Eindrücke vom ersten Spieltag der Gruppe F hatten nicht getäuscht. Belgien ist ausser Form und Marokko beeindruckend solid. Neben der defensiven Qualität zeigten die Marokkaner gegen Belgien auch die nötigen Offensivaktionen, um nicht nur mit einem Punkt dazustehen. In der 73. Minute traf Abdelhamid Sabiri mit einem Freistoss direkt. Zuvor hatte kurz vor der Pause schon Hakim Ziyech mit einer ähnlichen Standardsituation von der anderen Seite einen Treffer erzielt, der aber wegen Offside zu Recht aberkannt wurde. In der Nachspielzeit machten die Marokkaner mit dem 2:0 dann alles klar.

Sabiri trifft zum 1:0 für Marokko. Video: SRF

Das 2:0 für Marokko durch Aboukhlal. Video: SRF

Marokkos Trainer Walid Regragui hatte sich nach dem 0:0 gegen Kroatien gegen die Kritik gewehrt, dass sein Team zu defensiv spiele. Vor vier Jahren war Marokko unter dem aktuellen Coach von Saudi-Arabien, Hervé Renard, mit wehenden Fahnen untergegangen. Nun forderte Regragui eine europäischere Spielweise, das heisst eine Taktik, die mehr auf das Resultat als auf die Art und Weise ausgelegt ist.

Den Worten waren schon zuvor Taten gefolgt. Unter Regragui kassierte Marokko in nunmehr fünf Partien in Folge keinen einzigen Treffer. Hinten sicher stehen, aggressiv auf den Gegenspieler gehen und in der Vorwärtsbewegung die technischen Qualitäten ausspielen. Damit war Marokko erfolgreich. Nach vier gesammelten Punkten gegen den WM-Zweiten und den WM-Dritten von 2018 gehen die Maghrebiner am kommenden Donnerstag mit einer exzellenten Ausgangslage in den letzten Vorrunden-Match gegen Kanada.

Bedient: Belgiens Spielmacher Kevin De Bruyne. Bild: keystone

Belgien zeigte wie schon gegen Kanada sehr wenig von seinen einstigen Qualitäten. Eine Torchance von Michy Batshuayi ganz zu Beginn der Partie und eine weitere nach einer guten Stunde durch Dries Mertens waren die magere Ausbeute bis zum 1:0 der Marokkaner. Und auch danach blieb der belgische Sturmlauf aus.

Belgien - Marokko 0:2 (0:0)

Al-Thumama Stadium. - 43'738 Zuschauer. - SR Ramos (MEX).

Tore: 73. Sabiri 0:1. 92. Aboukhlal (Ziyech) 0:2.

Belgien: Courtois; Meunier (81. Lukaku), Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Onana (60. Tielemans), Witsel, Eden Hazard (60. Mertens), Thorgan Hazard (75. Trossard); Batshuayi (75. De Ketelaere), De Bruyne.

Marokko: Munir; Hakimi (68. Attiyat Allah), Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi (78. El-Yamiq), Amrabat, Amallah (68. Sabiri); Ziyech, En-Nesyri (73. Hamdallah), Boufal (73. Aboukhlal).

Bemerkungen: Belgien komplett. Marokko ohne Bono (verletzt). 45. Tor von Ziyech wegen Abseits aberkannt. Verwarnungen: 29. Onana. 95. Sabiri.

(bal/sda)