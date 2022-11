Auch Xherdan Shaqiri wischte mögliche Gedanken an den Serbien-Match vom Tisch. «Wir gehen in das nächste Spiel und denken nicht schon an das übernächste. Ein positives Resultat gegen Brasilien wäre schon mal etwas Gutes.»

Rücksicht auf drohende Sperren im mutmasslich kapitalen letzten Gruppenspiel gegen Serbien – die Innenverteidiger Manuel Akanji und Nico Elvedi sind mit Gelb vorbelastet – will Yakin keine nehmen: «Ich habe das in der Vorbereitung nicht thematisiert, denn fünf Prozent weniger gehen auf diesem Niveau nicht.» Sollte sich einer eine Sperre einhandeln, «haben wir genug gute Spieler, die auf dieser Position einspringen können», befand Yakin.

«Klar, der Gegner ist einer der stärksten im Turnier. Aber wir wissen, was wir können», sagte Yakin am Tag vor dem Spiel. Man wolle auch gegen Brasilien etwas mitnehmen, das sei auch der Anspruch der Mannschaft gegen grosse Gegner.

Antwort auf «One Love»? Diese Binde tragen einige Katarer bei der WM

Die «One Love»-Binde ist auch einige Tage nach dem Verbot noch in aller Munde. Doch sie ist nicht der einzige Armschmuck, über den bei der WM geredet wird.

Eine halbe Woche ist es her, dass sich mehrere europäische WM-Teilnehmer dazu entschieden, nicht mit der «One Love»-Armbinde in Katar aufzulaufen. Zu gross war die Angst vor den Strafen der FIFA. Der Weltverband will für den Gastgeber unangenehme politische Statements vom Turnier fernhalten. Trotzdem trugen beispielsweise die britische Ex-Nationalspielerin Alex Scott, ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann oder die deutsche Innenministerin Nancy Faeser die Binde bei einzelnen Spielen in Katar.