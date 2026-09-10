AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund lässt sich nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt feiern. Bild: keystone

Nach AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt: Fussballverein bangt um seine Zukunft

Der SV Blau-Weiss Grana wurde ausgezeichnet, weil er gegen Diskriminierung kämpft. Nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt bangt Vereinschef Björn Koch um die Existenz seines Klubs.

Swantje Flinder / t-online

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Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt beschäftigt ganz Deutschland. Mit einem Ergebnis von 43,8 Prozent erreichte die AfD den höchsten Stimmenanteil. Während die einen jubeln, sind die anderen besorgt. Einer, der nicht nur besorgt ist, sondern um die Zukunft seines Vereins bangt, ist Björn Koch, erster Vorsitzender des SV Blau-Weiss Grana. Ein Fussballverein in der Kreisklasse drei im Burgenlandkreis im Süden Sachsen-Anhalts, in dem viele Spieler ohne deutschen Pass spielen.

Der SV Blau-Weiss Grana ist ein Dorfverein wie viele andere auch. Gespielt wird auf Plätzen, auf denen der Rasen oftmals uneben ist und wo unweit des Spielfeldrands ein Grill mit Bratwürsten steht. Eine Profikarriere wartet wohl auf kaum einen der Spieler. Doch in einem unterscheidet sich der Klub von vielen anderen, besonders in Sachsen-Anhalt: Blau-Weiss Grana integriert seit 2015 aktiv Geflüchtete in seine Mannschaft. Damals, als der Verein damit begann, stand er kurz vor dem Aus. Es gab zu wenig Nachwuchsspieler, in der Umgebung wohnten kaum Kinder. Dann wurde in der Nähe ein neues Flüchtlingsheim eingerichtet. Die Geflüchteten kamen zum Kicken auf den Platz, und Björn Koch und Mannschaftskapitän Johannes Heger erkannten schnell deren Potenzial. Zwischenzeitlich gab es wieder zwei volle Herrenmannschaften, dank der Neuzugänge.

Positive Entwicklung bedroht

Dem Verein war es egal, welche Herkunft die Spieler hatten oder ob sie einen deutschen Pass besassen. Im Vordergrund standen der Spass und die gemeinsam verbrachte Zeit. Doch das sahen nicht alle so: Einzelne Spieler wurden öffentlich beleidigt, und der Klub zeitweise Blau-Weiss Ghana genannt, wegen der schwarzen Spieler im Team. All das stand der Verein damals gemeinsam durch. In den vergangenen Jahren wurde es dann ruhiger. Vielleicht auch, weil Blau-Weiss Grana eine Art Vorreiter war, wie Björn Koch vermutet. 2022 zeichnete der Deutsche Fussball-Bund den Verein sogar mit dem Julius-Hirsch-Preis aus. Dieser erinnert an den früheren deutschen Nationalspieler mit jüdischer Herkunft, der in Auschwitz ermordet wurde. Der Preis wird an Vereine, Einzelpersonen und Institutionen vergeben, die sich gegen Antisemitismus und Diskriminierung engagieren.

«Viele Vereine haben sich mit den Jahren für Menschen ohne deutschen Pass geöffnet», sagt Koch. Eine Entwicklung, die er jetzt durch den Ausgang der Landtagswahl bedroht sieht.

Im Wahlkreis Zeitz, in dem sich der Verein befindet, lag die AfD sogar noch zehn Prozentpunkte über dem landesweiten Ergebnis. 54 Prozent wählten sie hier, mehr als jeder Zweite. «Das ist für mich einfach schrecklich naiv und kurzsichtig», sagt Koch. Er habe die Entwicklung schon zur Zeit des Wahlkampfes mit Sorge verfolgt, ahnte, dass ein Sieg der AfD nicht aufzuhalten sei. «Die Leute denken nicht weiter», sagt der 41-Jährige. Sollte die AfD tatsächlich in Sachsen-Anhalt regieren, fürchtet er drastische Konsequenzen auch für seinen Verein.

«Zum Schluss kannst du gar keinen Fussball mehr spielen»

In ihrem Regierungsprogramm fordert die AfD von Sportvereinen ein «glaubhaftes» Patriotismusbekenntnis, um staatlich gefördert zu werden. Koch hat deshalb für die kommende Woche eine Vorstandssitzung einberufen. «Wir müssen darüber sprechen, was das für uns bedeutet.» Auch Blau-Weiss Grana hat in der Vergangenheit Landesmittel zur Vereinsförderung bekommen.

Koch fürchtet, dass sein Verein jetzt sogar vor dem Aus stehen könnte. Denn einige Spieler könnten überlegen, Sachsen-Anhalt zu verlassen. Sie hätten Bekannte oder Verwandte in Frankfurt, Hamburg, Stuttgart oder München. «Die müssen nicht in Zeitz bleiben», sagt Koch. Auch er habe schon mal den Gedanken gehabt, wegzuziehen. «Aber ich kann nicht einfach alles stehen und liegen lassen.» Koch will es auch nicht. «Dafür haben wir viel zu lange gearbeitet und gegen so viele Widrigkeiten angekämpft.»

Die Integrationsarbeit, die im Verein in den vergangenen Jahren geleistet wurde, geht weit über den Platz hinaus. Für die Spieler ist Blau-Weiss Grana zu einem Rückhalt geworden. Koch will für sie daher gerade jetzt da sein, sie beiseitenehmen und darauf gefasst machen, was sie eventuell jetzt erwartet – Rassismus, Diskriminierung, Anfeindungen. Kochs Appell an seine Spieler ist deutlich: «Bitte seid nicht zu stolz, uns das zu erzählen.» Sie sollten das nicht allein aushalten, der Verein wolle an ihrer Seite stehen.

Was bleibt, ist die Ungewissheit – und die Frage, ob ein Verein, der jahrelang für Integration gekämpft hat, am Ende an der politischen Entwicklung scheitert. (riz/tonline)