11-Tore-Spektakel in München – Real schlägt tapferes Stuttgart – Liverpool siegt

Der Auftakt zur neuen Champions League bringt keine grossen Überraschungen. Real Madrid, Bayern München und Liverpool starten mit Siegen. Stuttgarts Hoffnungen auf einen Punkt in Madrid zerschlagen sich erst in der Schlussphase, Bayern München erzielt neun Tore.

Juventus – Eindhoven 3:1

Juventus Turin lanciert die Champions League mit einem souveränen Heimsieg. Der italienische Rekordmeister setzt sich gegen Eindhoven 3:1 durch. Kenan Yildiz und Weston McKennie trafen in der ersten halben Stunde, Nicolas Gonzalez zu Beginn der zweiten. Der Ehrentreffer der Niederländer in der Nachspielzeit hatte keinen Einfluss mehr auf den Ausgang des Spiels.

Juventus Turin - PSV Eindhoven 3:1 (2:0)

SR Hernández.

Tore: 21. Yildiz 1:0. 27. McKennie 2:0. 52. Gonzalez 3:0. 93. Saibari 3:1.

Bayern München – Dinmo Zagreb 9:2

Bayern München lancierte seine Mission «Finale dahoam» mit einem 9:2-Kantersieg gegen Dinamo Zagreb - seinem höchsten Sieg bislang in der Champions League und dem zweithöchsten Sieg seit der Umbenennung des Wettbewerbs nach dem 8:0 von Real Madrid gegen Malmö 2015. Die in Fahrt gekommene Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ging nach 19 Minuten durch einen Penalty von Harry Kane in Führung und erhöhte durch Raphaël Guerreiro und Michael Olise bis zur Halbzeit auf 3:0.

Zwar kam Zagreb nach dem Seitenwechsel durch einen Doppelschlag noch einmal auf ein Tor heran. In der Folge schaltete das Heimteam aber wieder einen Gang hoch und zog durch weitere Treffer von Kane und Olise zügig wieder davon. Kane, der dreimal vom Penaltypunkt erfolgreich war, traf insgesamt viermal und ist mit nun 33 Toren der erfolgreichste englische Torschütze in der Champions League vor Wayne Rooney (30 Tore). Dass Kompany sich drei Tage nach dem 6:1 gegen Holstein Kiel erlaubte, seinem 38-jährigen Goalie Manuel Neuer in der zweiten Halbzeit eine Pause zu gönnen, rächte sich nicht.

Bayern München - Dinamo Zagreb 9:2 (3:0)

SR Munuera.

Tore: 19. Kane (Penalty) 1:0. 33. Guerreiro 2:0. 38. Olise 3:0. 48. Petkovic 3:1. 50. Ogiwara 3:2. 57. Kane 4:2. 61. Olise 5:2. 73. Kane (Penalty) 6:2. 78. Kane (Penalty) 7:2. 85. Sané 8:2. 92. Goretzka 9:2.

Milan – Liverpool 1:3

Liverpool gewann das Wiedersehen mit der AC Milan, seinem Finalgegner beim legendären Triumph 2005, 3:1. Die Engländer gerieten nach nur drei Minuten durch ein Tor von Christian Pulisic in Rückstand. Sie drehten die Partie aber noch vor der Pause durch Treffer von Ibrahima Konaté und Virgil van Dijk.

AC Milan - Liverpool 1:3 (1:2)

SR Eskaas.

Tore: 3. Pulisic 1:0. 23. Konaté 1:1. 41. Van Dijk 1:2. 67. Szoboszlai 1:3.

Bemerkungen: AC Milan mit Okafor (ab 84.).

Real Madrid – Stuttgart 3:1

Titelverteidiger Real Madrid schlug Stuttgart dank späten Toren von Antonio Rüdiger und Endrick 3:1. In der 68. Minute, fünf Minuten nach der Einwechslung von Fabian Rieder, hatte Deniz Undav die Führung von Kylian Mbappé aus der 46. Minute ausgeglichen. In der ersten Halbzeit war Stuttgart deutlich besser. Real ging nur mit etwas Glück und dank einem starken Thibaut Courtois zwischen den Pfosten mit einem 0:0 in die Pause.

Real Madrid - VfB Stuttgart 3:1 (0:0)

SR Meler.

Tore: 46. Mbappé 1:0. 68. Undav 1:1. 83. Rüdiger 2:1. 95. Endrick 3:1.

Bemerkungen: Stuttgart mit Rieder (ab 63.), ohne Stergiou (verletzt).

Sporting – Lille 2:0

Zwischen Sporting Lissabon und Lille stellten sich die Weichen kurz vor der Pause. In der 38. Minute traf Viktor Gyökeres zum 1:0 für die Portugiesen. Nur zwei Minuten später flog Lilles Angel Gomes mit Gelb-Rot vom Platz. Nach der Pause machte Zeno Debast mit dem 2:0 alles klar.

Sporting - Lille 2:0 (1:0)

SR Rumsas.

Tore: 38. Gyökeres 1:0. 65. Debast 2:0.

Bemerkungen: 40. Gelb-rote Karte gegen Gomes (Lille).