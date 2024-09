YB erlebt gegen Aston Villa einen schwarzen Abend. Bild: keystone

«Da gibt es nichts zu diskutieren» – YB zum Champions-League-Auftakt desaströs

Die Young Boys verlieren das erste Spiel in der Champions-League-Ligaphase deutlich. Im Wankdorf unterliegt das Team von Trainer Patrick Rahmen Aston Villa 0:3.

Das Verdikt war am Ende deutlich. Dabei hatten die Young Boys forsch losgelegt und waren in der Startphase das gefährlichere Team. Mit zwei haarsträubenden Fehlern brachten sich die Berner aber selbst um den verdienten Lohn und auf die Verliererstrasse.

Der erste Fauxpas unterlief dem Schweizer Meister in der 27. Minute, als die Zuteilung bei einem Corner nicht funktionierte. Youri Tielemans kam völlig ungedeckt an den Ball, konnte diesen ohne Zeitdruck annehmen und mit einem platzierten Schuss den Führungstreffer für die Engländer realisieren.

Camaras Geschenk

In der Folge spielte Aston Villa seine Schnelligkeit aus und kam immer wieder über die linke Angriffsseite zu gefährlichen Aktionen. Eine solche führte in der 38. Minute zum 0:2. Dabei schien die Gefahr bereits gebannt, als Mohamed Ali Camara an den Ball kam. Doch der Abwehrchef verlor die Übersicht und spielte einen völlig unnötigen Rückpass zu Goalie David von Ballmoos. Ollie Watkins ging dazwischen und wurde vom YB-Goalie abgeräumt. Jacob Ramsey brauchte den Ball schliesslich nur noch ins verwaiste Tor einzuschieben.

«Wir starteten gut ins Spiel. Wenn wir in dieser guten Phase ein Tor schiessen, sieht es vielleicht anders aus. Danach machen wir viel zu viele Fehler. Da gibt es nicht viel zu diskutieren. Beim 0:2 rechne ich nicht mit dem Rückpass. Das ist Pech. Wir wären natürlich lieber als Sieger vom Platz gegangen.»

Der Videoassistent bewahrte die Berner vor einem noch deutlicheren Ergebnis. Im Vorfeld des vermeintlichen 0:3 durch Watkins kurz vor der Pause und beim Tor von Jhon Duran zehn Minuten vor dem Ende war jeweils die Hand eines Engländers im Spiel, weshalb beide Treffer nicht zählten.

Starke Startphase von YB

Bis zum Führungstreffer hatten die Gäste nur eine nennenswerte Chance. Während der Traditionsklub von der Insel mehr Ballbesitz aufwies, hatten die Berner die Möglichkeiten. Besonders Filip Ugrinic und Ebrima Colley waren in den ersten 20 Minuten auffällig. Allein Colley war dreimal nahe am zu diesem Zeitpunkt verdienten Führungstreffer. Doch entweder kam er knapp nicht an den Ball (11.), scheiterte an Aston Villas Goalie Emiliano Martinez (12.) oder sah den Ball knapp über das Tor fliegen (22.).

Der unglückliche Rückstand brachte die Verunsicherung zurück ins von Rahmen gegenüber der Cup-Partie in Vevey auf fünf Positionen veränderte Team. Der Tabellenletzte der Super League war zwar stets bemüht, konnte die nicht immer sattelfest wirkende Abwehr der Engländer aber nur noch selten in Verlegenheit bringen. Silvère Ganvoula scheiterte rund 20 Minuten vor dem Ende an Martinez. Es sollte die einzige nennenswerte Aktion der Berner in der zweiten Halbzeit sein.

Auf der anderen Seite bewahrte David von Ballmoos sein Team mit einer starken Parade gegen Jacob Ramsey vor einem noch klareren Verdikt. Gegen den satten Abschluss von Amadou Onana vier Minuten vor dem Ende war aber auch der Captain chancenlos.

Young Boys - Aston Villa 0:3 (0:2)

31'500 Zuschauer (ausverkauft). - SR Kabakov (BUL).

Tore: 27. Tielemans (McGinn) 0:1. 38. Ramsey (Watkins) 0:2. 86. Onana (Tielemans) 0:3.

Young Boys: Von Ballmoos; Athekame, Camara, Zoukrou, Hadjam (63. Conte); Niasse (46. Elia), Lauper; Monteiro (83. Itten), Ugrinic, Colley (62. Virginius); Ganvoula (83. Males).

Aston Villa: Martínez; Bogarde (46. Diego Carlos), Konsa, Torres, Digne (87. Barkley); Onana, Tielemans (87. Maatsen); McGinn, Rogers, Ramsey (87. Buendía); Watkins (60. Duran).

Verwarnungen: 33. Niasse, 46. Lauper, 54. Elia, 79. Monteiro, 79. Duran. (abu/sda)