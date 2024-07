Mbappé wird in Madrid empfangen. Bild: www.imago-images.de

85'000 Fans empfangen Kylian Mbappé bei Real Madrid

Kylian Mbappé spielt ab dieser Saison für den spanischen Meister Real Madrid. Heute wurde der Franzose im Stadion Bernabéu vor vollen Rängen empfangen. Die Begeisterung, die Mbappés Ankunft in Madrid auslöst, ist riesig.

«Willkommen zu Hause, willkommen bei Real Madrid!» Mit diesen Worten begrüsste Real-Präsident Florentino Pérez Kylian Mbappé heute Mittag beim spanischen Meister. Nur zwei Tage nach dem Triumph der Furia Roja an der Europameisterschaft in Deutschland hat der spanische Fussball also sein nächstes Highlight. Als Kylian Mbappé um 12 Uhr im Real-Stadion Santiago Bernabéu vorgestellt wurde, war das Stadion restlos ausverkauft.

Die Anfragen – 100'000 Personen sollen versucht haben, Tickets zu bekommen – überstiegen das Fassungsvermögen von 85'000 Personen bei Weitem. Viele Klubmitglieder, die vom Verein für den Event Gratis-Tickets erhalten hatten, verkauften diese für bis zu 200 Euro weiter. Auch die T-Shirt-Verkäufe verdeutlichen die Begeisterung, welche die Ankunft des Superstars bei den Fans auslöst: Das Shirt mit der Rückennummer 9 ist seit Donnerstag im Verkauf. Nach wenigen Stunden war es bereits ausverkauft, aktuell beträgt die Wartezeit für die Käuferinnen und Käufer sechs Wochen.

Empfangen wie ein Popstar

Kurz vor 13 Uhr war es so weit: Kylian Mbappé, im Dress von Real Madrid, betrat die Bühne und richtete das Wort an die Fans. «Ich bin gerade ein sehr glücklicher Junge», sagte er in fliessendem Spanisch, «denn heute erfüllt sich für mich ein Traum». Dass er seine Zukunft in Madrid sieht, darum hatte der 25-Jährige nie einen Hehl gemacht. Doch erst Anfang Juni wurde seinem Wunsch stattgegeben. Der Franzose wechselte ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Real Madrid.

«Danke an die Fans, die mir so viel Liebe entgegenbringen», sagte Kylian Mbappé in seiner Rede, die immer wieder von durchs Stadion hallenden «Mbappé»-Rufen unterbrochen wurde. Er werde alles geben für diesen Klub, meinte Mbappé weiter und richtete das Wort auch explizit an die vielen anwesenden Kinder: «Ich war einmal wie ihr, ich hatte einen Traum. Denkt daran: Mit Leidenschaft könnt ihr alles erreichen.»

Dass ein Fussballer mit so viel Getöse empfangen wird, ist nicht ungewöhnlich. Auch beim Empfang des Ex-Madridista Cristiano Ronaldo waren 80'000 Personen im Stadion mit dabei. Diese Ehre wird aber nicht jedem Spieler zuteil. Als der Engländer Jude Bellingham letzte Saison nach Madrid gewechselt hatte, verzichtete der Klub auf eine Empfangszeremonie à la Mbappé.