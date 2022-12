Transfer-News: Brasilien-Stürmertalent Endrick wechselt zu Real Madrid

Palmeiras spricht von den «grössten Verhandlungen in der Geschichte des brasilianischen Fussballs». Und Endrick selbst sagt: «Bis ich zu Real Madrid wechsle, will ich bei Palmeiras noch viele Tore, Siege und Titel beisteuern». (abu/pre)

Nachdem er mit Nike bereits einen Sponsoring-Vertrag abgeschlossen hat, folgt nun also der erste Profivertrag. Real Madrid bezahlt Palmeiras 35 Millionen Euro Ablöse – weitere 25 Millionen an Bonuszahlungen könnten später noch folgen. Endricks Vertrag läuft bis 2027 mit Option auf Verlängerung bis 2030.

Das Turnier, das seit 1969 jährlich in Sao Paulo über die Bühne geht, ist einer der bedeutendsten Nachwuchswettbewerbe Brasiliens und war in der Vergangenheit schon oft Startpunkt grosser Karrieren. 2008 ging bei der «Copinha» der Stern von Neymar auf, 2017 trat Vinicius Junior zum ersten Mal ins grosse Rampenlicht. Auch Rivaldo schaffte dort einst den Durchbruch. Endrick setzte sich im Januar gegen Spieler durch, die rund fünf Jahre älter sind als er.

Mit sechs Toren in sieben Spielen hat der 1,73 Meter kleine Stürmer die U20 von Palmeiras Anfang dieses Jahres fast im Alleingang zum Titelgewinn in der sogenannten «Copinha» geführt. Seither überzeugt er auch in der ersten Mannschaft des brasilianischen Teams.

Maradona, Messi und «englische Bastarde» – das singen die Argentinier nach Siegen

Aus kaum einem Land sind so viele Fans an die WM nach Katar gereist wie aus Argentinien. Dank des Halbfinalerfolgs gegen Kroatien stehen Lionel Messi und Co. im Final. Das feierten Fans und Spieler lautstark – und mit Provokationen an die grossen Rivalen.

Nach jedem Sieg an der WM feierten die argentinischen Nationalspieler mit den anwesenden Fans. Dies waren jeweils eine Menge – über 40'000 Argentinierinnen und Argentinier sollen der «Albiceleste» gefolgt sein.